Cậu bé có loạt meme "chán đời" huyền thoại mỗi mùa khai giảng bị đào lại một lần giờ ra sao?

Mỗi mùa khai giảng, hình ảnh Bi Béo với gương mặt bơ phờ, biểu cảm “chán đời” lại được cư dân mạng gọi tên.

Mỗi dịp tháng 9 về, bên cạnh những hình ảnh học sinh háo hức trong ngày tựu trường, cư dân mạng lại có một “truyền thống” quen thuộc là đào lại loạt meme huyền thoại về Bi Béo, con trai NSND Xuân Bắc. Những bức ảnh đã xuất hiện từ nhiều năm trước nhưng đến nay vẫn có sức sống đặc biệt, bởi biểu cảm của cậu bé khi ấy trái ngược hoàn toàn với không khí vui tươi, háo hức thường thấy trong ngày khai giảng.

Ngày 5/9/2018, Bi Béo, khi đó mới 9 tuổi, cũng như bao bạn bè đồng trang lứa đến trường dự lễ khai giảng năm học mới. Tuy nhiên, thay vì vẻ ngoài phấn khởi, cậu bé lại xuất hiện với gương mặt bơ phờ, ánh mắt mệt mỏi cùng bộ trang phục có phần xộc xệch. Chính sự đối lập giữa khung cảnh ngày khai giảng và biểu cảm “chán đời” của Bi Béo đã tạo nên những khoảnh khắc hài hước khó quên.

Hình ảnh Bi Béo trong lễ khai giảng 2018 trở thành meme huyền thoại

Mỗi mùa khai giảng sau đó, cậu nhóc lại "update" thêm những hình ảnh hài hước mới

Từ đó, loạt ảnh nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ và trở thành những meme quen thuộc. Cứ mỗi mùa khai giảng, hình ảnh cậu bé với gương mặt “bất lực” lại được cư dân mạng gọi tên, khiến câu chuyện từ 8 năm trước một lần nữa trở thành chủ đề gây chú ý.

Bi Béo, tên thật Nguyễn Nhật Võ Nguyên, là con trai thứ hai của NSND Xuân Bắc. Cậu từng được khán giả biết đến rộng rãi sau khi tham gia chương trình Bố Ơi, Mình Đi Đâu Thế?. Khi còn nhỏ, Bi Béo gây ấn tượng bởi tính cách hài hước, những màn đối đáp tự nhiên và loạt biểu cảm “lầy lội”. Đây cũng là một trong những lý do hình ảnh của cậu dễ dàng trở thành meme và được cư dân mạng yêu thích.

Thế nhưng, cậu bé với gương mặt “chán đời” năm nào giờ đã hoàn toàn khác. Ở tuổi 17, Bi Béo ngày càng cao ráo, gương mặt cũng trưởng thành và chững chạc hơn trước. Nếu những hình ảnh trong ngày khai giảng năm 2018 khiến người ta bật cười vì vẻ ngoài ngơ ngác, mệt mỏi thì những hình ảnh hiện tại lại cho thấy một chàng trai đang ở độ tuổi trổ mã, với diện mạo thay đổi rõ rệt.

Ở tuổi 17, Bi Béo ngày càng cao ráo, gương mặt cũng trưởng thành và chững chạc hơn trước

Không chỉ “trổ mã”, Bi Béo còn bắt đầu khám phá những sở thích và khả năng riêng. Năm ngoái, cậu từng khiến cộng đồng mạng chú ý khi thử sức với vai trò rapper. Màn trình diễn khá tự nhiên của con trai Xuân Bắc nhận được nhiều phản ứng tích cực, thậm chí rapper MCK cũng dành lời khen cho cậu.

Sự xuất hiện trong vai trò rapper phần nào cho thấy Bi Béo đang dần bước ra khỏi hình ảnh quen thuộc của một cậu nhóc hài hước từng được khán giả biết đến trên truyền hình. Thay vì chỉ được nhớ đến qua những meme “huyền thoại”, cậu đang có cơ hội tự khám phá bản thân và thể hiện những sở thích, năng khiếu riêng.

Bi Béo "debut" với vai trò rapper vào năm 2025

Theo những chia sẻ trước đây của NSND Xuân Bắc, Bi Béo hiện theo học tại một trường tư thục song ngữ. Trong cách giáo dục con, nam nghệ sĩ cho biết gia đình không đặt nặng chuyện thành tích hay sự nổi tiếng mà hướng tới việc giúp các con có khả năng sống độc lập, biết yêu thương và có trách nhiệm.

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