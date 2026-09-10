Cậu bé bị mất thị lực trở thành thủ khoa Đại học

Mất thị lực vĩnh viễn sau một vụ tấn công khi mới 6 tuổi, chàng trai này vẫn kiên trì học tập và đạt 721/800 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học dành cho học sinh khuyết tật.

Năm 2013, khi mới 6 tuổi, Guo Bin trải qua biến cố làm thay đổi cuộc đời. Cậu bị một người phụ nữ dụ rời khỏi nhà ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Sau đó, người này đe dọa sẽ móc mắt nếu cậu tiếp tục khóc rồi dùng một cành cây tấn công. Guo sau đó được tìm thấy trong tình trạng tỉnh táo nhưng toàn thân dính máu. Các bác sĩ xác định dây thần kinh thị giác ở cả hai mắt đã bị tổn thương không thể phục hồi. Cậu mất thị lực vĩnh viễn từ đó.

Vụ việc sau đó được điều tra, kết quả xét nghiệm ADN xác định người tấn công Guo là dì của cậu. Vài ngày sau, người phụ nữ này tự tử bằng cách nhảy xuống giếng. Cảnh sát cho rằng vụ tấn công nhiều khả năng bắt nguồn từ mâu thuẫn gia đình.

Sau biến cố, Guo được một nhóm y tế do bác sĩ nhãn khoa người Hong Kong Dennis Lam Shun-chiu dẫn đầu điều trị miễn phí. Cậu cũng được phẫu thuật cấy ghép mắt giả.

Không để mất thị lực cản đường học tập

Năm 2014, Guo cùng bố mẹ chuyển đến Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc để sinh sống. Tại đây, một trường dành cho trẻ em khiếm thị tiếp nhận cậu vào học miễn phí và nhà trường đồng thời hỗ trợ cha mẹ Guo tìm việc làm. Môi trường học tập mới giúp Guo từng bước thích nghi với cuộc sống không còn ánh sáng. Các thầy cô cũng trở thành những người đồng hành quan trọng với cậu.

Dù trải qua biến cố nghiệt ngã từ khi còn nhỏ, Guo Bin vẫn không ngừng nỗ lực học tập và vươn lên trong cuộc sống (Ảnh: SCMP)

Một giáo viên họ Trương thường kể cho Guo nghe về những người khiếm thị đã vượt qua khó khăn, tốt nghiệp và có sự nghiệp riêng. Những câu chuyện này giúp cậu hiểu rằng khiếm khuyết về thị lực không đồng nghĩa với việc phải từ bỏ những mục tiêu lớn.

Ngoài học tập, Guo tìm thấy niềm vui trong âm nhạc. Với sự hướng dẫn của thầy cô, cậu học chơi nhiều loại nhạc cụ và sau đó gia nhập ban nhạc của trường với vai trò chơi guitar bass. Năm 2019, Guo từng biểu diễn tại Đại hội Thể thao Quân sự Thế giới tổ chức ở Vũ Hán. Theo chia sẻ, cậu có thể chơi 5 loại nhạc cụ gồm hulusi, ocarina, sáo thổ dân Mỹ, guitar bass và suona. Guo cũng là một người chơi cờ vây khá giỏi.

Nhưng bên cạnh âm nhạc, học tập vẫn là ưu tiên của chàng trai trẻ. Trong những năm trung học, Guo duy trì việc học một cách nghiêm túc.

Đạt 721/800 điểm, chọn ngành y để giúp đỡ người khác

Những nỗ lực ấy được đền đáp xứng đáng vào tháng 6 năm nay, khi Guo tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học dành cho học sinh khuyết tật tại Trung Quốc. Chàng trai 19 tuổi đạt 721/800 điểm, đứng đầu toàn quốc ở nhóm ngành y tế và giành suất vào Đại học Trường Xuân.

Kỳ thi dành cho học sinh khuyết tật được tổ chức bởi các trường đại học đủ điều kiện, với độ khó tương đương kỳ thi gaokao thông thường. Các thí sinh khiếm thị được cung cấp đề thi chữ nổi Braille và có thêm thời gian làm bài.

Guo Bin cùng mẹ và bác sĩ gia đình ăn mừng thành tích 721/800 điểm trong kỳ thi gaokao (Ảnh: Baidu)

Thành tích của Guo đặc biệt đáng chú ý khi kỳ thi tuyển sinh đại học tại Trung Quốc vốn được xem là một trong những kỳ thi cạnh tranh và khốc liệt nhất. Điều khiến câu chuyện của Guo được nhiều người quan tâm không chỉ là con số 721 điểm. Đằng sau thành tích ấy là một cậu bé từng mất thị lực khi mới 6 tuổi nhưng chưa bao giờ từ bỏ việc học.

Guo lựa chọn ngành y bởi mong muốn giúp đỡ những người khác. Trải nghiệm của chính mình khiến cậu hiểu rõ giá trị của sự hỗ trợ và hy vọng sau này có thể mang điều đó đến với nhiều người hơn. Chàng trai dự định theo học chương trình song bằng về y khoa và khoa học máy tính. Sau khi tốt nghiệp, Guo muốn trở lại ngôi trường dành cho trẻ em khiếm thị từng giúp đỡ mình, lần này với tư cách một giáo viên.

Guo Bin, chàng trai mất thị lực từ năm 6 tuổi vẫn nỗ lực theo đuổi con đường học tập (Ảnh: SCMP)

Cậu muốn truyền lại cho những học sinh ở đó sự động viên và tình cảm mà bản thân từng nhận được. Trong những năm trưởng thành, Guo thường nói với mẹ: “Hãy quên đi những chuyện buồn.” Đó cũng là cách chàng trai đối diện với quá khứ và tiếp tục hướng về phía trước.

Từ một cậu bé mất thị lực sau biến cố năm 6 tuổi, Guo Bin đã trở thành một trong những thí sinh đạt thành tích cao nhất trong kỳ thi dành cho học sinh khuyết tật. Phía trước cậu vẫn còn một chặng đường dài, nhưng mục tiêu thì vẫn luôn rõ ràng là học tập, trở thành một người làm trong lĩnh vực y tế và trao lại sự giúp đỡ mà mình từng nhận được.

Nguồn: SCMP