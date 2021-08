Cậu bé 4 tuổi được bà dỗ ngủ, sáng hôm sau bi kịch xảy ra ở nơi khó tin khiến cả gia đình suy sụp

Mới đây, cái chết thương tâm của một cậu bé 4 tuổi tại Mỹ đã khiến cộng đồng mạng vô cùng đau lòng. Ngày 25/7 vừa qua, gia đình của bé trai tên Kache Wallis (4 tuổi) sống ở thành phố Hurricane, bang Utah, Mỹ đã gọi điện báo cảnh sát về sự mất tích của đứa trẻ. Gia đình cho rằng bé Kache đã bị kẻ xấu bắt cóc. Tuy nhiên, lý do đằng sau sự "bốc hơi" của đứa trẻ là bi kịch không ai có thể ngờ đến.

Chân dung cậu bé Kache Wallis.

Lần cuối bé Kache được nhìn thấy là vào tối ngày 24/7, cậu bé được người bà dỗ ngủ sau đó mới quay về phòng mình. Thế nhưng sáng hôm sau, người bà tìm đủ mọi ngóc ngách, gọi khàn cổ cũng không thấy bóng dáng cháu trai.

Ngay sau khi nhận được tin, cảnh sát đã lập tức có mặt tại hiện trường. Dù đã khám xét các khu vực quanh nhà lẫn mở rộng phạm vi ra ngoài khu lân cận nhưng vẫn không hề có kết quả.

Cuối cùng, vào tối ngày 25/7, lực lượng cảnh sát đã quay lại tìm kiếm kỹ trong ngôi nhà của Kache lần thứ 3 thì phát hiện cậu bé đang nằm trong thùng đồ chơi ở góc phòng. Đau đớn là cơ thể đứa trẻ đã lạnh ngắt không còn sự sống.

Cái chết của cậu bé được pháp y kết luận là "ngạt thở do tư thế". Cảnh sát sau khi lấy lời khai khẳng định đây là cái chết do ngẫu nhiên. Cơ quan điều tra suy đoán, cậu bé đã tỉnh dậy vào lúc nửa đêm và chui vào thùng đồ chơi nhưng không may mắc kẹt bên trong, khiến đường thở và tĩnh mạch bị cản trở dẫn đến tử vong.

Cái chết của đứa trẻ được kết luận là "ngạt thở do tư thế".

Cảnh sát đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của cậu bé xấu số. Được biết, một người thân trong gia đình bé Kache đã lập một trang từ thiện để quyên góp tiền cho tang lễ của đứa trẻ. Người này đau đớn cho biết: "Kache giống như một chất keo dính tất cả chúng tôi lại với nhau. Kache có một nụ cười dễ lan tỏa với mọi người và tất cả đều yêu thằng bé. Chúng tôi không biết làm gì kể từ bây giờ khi không còn thằng bé bên cạnh".