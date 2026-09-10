Sau khi mất con trai năm 1991, người mẹ không ngừng tìm kiếm suốt một phần tư thế kỷ, dù chồng đã qua đời vì trầm cảm.

Năm 1991, gia đình bà Trương Tuyết Hà ở Đô Quân, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc trải qua một biến cố không ai có thể tưởng tượng. Cậu con trai 3 tuổi tên Tống Ngạn Trí, thường được gọi là Trí Trí, bất ngờ biến mất khi đang được ông ngoại trông nom. Cuộc chia ly tưởng chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi ấy lại kéo dài suốt 25 năm.

Ngày 29/12/1991, những ngày cuối năm, cửa hàng bách hóa nơi bà Trương làm việc rất đông khách. Vì công việc bận rộn, trong khi chồng là ông Tống Hoài Nam cũng phải đi công tác, bà đưa con trai đến nhà ông ngoại và nhờ ông chăm sóc.

Trước khi rời đi, bà còn nắm tay con dặn dò: “Trí Trí phải ngoan nhé, ở nhà chơi với ông ngoại. Tan làm mẹ sẽ đến đón con”. Không ai ngờ đó lại là lần cuối cùng bà nhìn thấy con trai trong suốt một phần tư thế kỷ.

Năm 1991, gia đình bà Trương Tuyết Hà ở Đô Quân, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc trải qua một biến cố không ai có thể tưởng tượng (Ảnh: Sohu)

Hôm ấy, trong lúc ông ngoại quay đi, Trí Trí chạy ra ngoài chơi tuyết cùng vài đứa trẻ khác. Một người đàn ông lạ mặt đứng bên kia đường đã chú ý đến cậu bé không có người lớn bên cạnh. Người này tiến lại gần, bắt chuyện và đưa cho Trí Trí một viên kẹo. Sau đó, hắn bất ngờ bế cậu bé lên rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Những đứa trẻ xung quanh tưởng người đàn ông đó là cha của Trí Trí nên không ai kêu cứu. Chỉ đến khi ông ngoại phát hiện cháu trai biến mất, ông mới hoảng hốt chạy đi tìm. Nghe những đứa trẻ kể lại sự việc, ông gần như ngã quỵ. Lúc ấy, cha của Trí Trí đang ở nơi khác làm việc, nên người đàn ông kia chắc chắn không phải ông Tống Hoài Nam.

Nhận được tin con mất tích, bà Trương lập tức bỏ công việc và cùng hàng xóm tìm kiếm khắp khu vực. Nhưng sau nhiều giờ, mọi người vẫn không tìm thấy cậu bé. Bà nhanh chóng nhận ra sự việc nghiêm trọng hơn một vụ trẻ đi lạc thông thường và lập tức trình báo cảnh sát, đồng thời gọi chồng trở về.

Cảnh sát sau đó thu thập thông tin của Trí Trí, tiến hành lấy mẫu ADN và đưa dữ liệu vào hệ thống tìm kiếm người mất tích. Tuy nhiên, thời điểm đầu những năm 1990, công nghệ giám sát còn hạn chế, camera an ninh chưa phổ biến nên việc lần tìm tung tích một đứa trẻ bị bắt cóc vô cùng khó khăn.

Gia đình không chấp nhận ngồi chờ. Hai vợ chồng tự in hàng loạt tờ rơi tìm người, dán khắp các tuyến phố ở Đô Quân, đồng thời đi khắp nơi hỏi thăm họ hàng, bạn bè và bất kỳ ai có thể cung cấp thông tin về con trai.

Sau nhiều ngày điều tra, cảnh sát cuối cùng tìm được một manh mối quan trọng từ camera gần hiện trường. Hình ảnh cho thấy một người đàn ông lạ mặt đã đứng quan sát Trí Trí từ phía bên kia đường. Khi nhận thấy cậu bé không có người lớn đi cùng, người này tiến đến làm quen, đưa kẹo rồi bế cậu rời khỏi đó.

Những hình ảnh này củng cố nghi ngờ ban đầu của gia đình: Trí Trí nhiều khả năng đã bị bắt cóc và đưa khỏi Đô Quân.Từ đó, cuộc tìm kiếm kéo dài hàng chục năm bắt đầu.

Người cha qua đời sau 15 năm tìm con, người mẹ vẫn không bỏ cuộc

Để tìm con, vợ chồng bà Trương lần lượt đi qua nhiều tỉnh, thành. Hễ nghe ở đâu có thông tin về một đứa trẻ có đặc điểm giống Trí Trí, họ lại lập tức lên đường. Có những lần tưởng như đã tìm được con nhưng cuối cùng lại thất vọng. Hy vọng rồi tuyệt vọng nối tiếp nhau khiến cả hai kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần.

Sau nhiều năm sống trong nỗi nhớ và lo lắng, ông Tống Hoài Nam mắc chứng trầm cảm. Ông mất ngủ, chán ăn và thường xuyên chìm trong nỗi day dứt vì không biết con trai đang ở đâu. Năm 2006, sau 15 năm kể từ ngày Trí Trí mất tích, ông Tống Hoài Nam qua đời, để lại người vợ tiếp tục một mình tìm kiếm con trai.

Để tìm con, vợ chồng bà Trương lần lượt đi qua nhiều tỉnh, thành. (Ảnh: Sohu)

Trên hành trình ấy, bà Trương từng nhiều lần gần như mất hết hy vọng. Nhưng mỗi khi nghĩ rằng con trai có thể vẫn đang ở đâu đó và chờ cha mẹ tìm thấy, bà lại tiếp tục. Năm 2012, sau 21 năm tìm con, bà bất ngờ nhận được một lời mời kết bạn từ một người xa lạ. Người này nói mình có thể chính là con trai thất lạc của bà.

Bà Trương vô cùng xúc động nhưng vẫn thận trọng. Người đàn ông gửi cho bà một bức ảnh, tuy nhiên có một chi tiết khiến bà nghi ngờ. Bà nhớ Trí Trí từ nhỏ có một vết bớt trên tay trái, trong khi người trong ảnh lại có vết bớt ở tay phải.

Cho rằng đây không phải con mình, bà lịch sự từ chối và tiếp tục hành trình tìm kiếm. Không ai ngờ người đàn ông ấy thực sự là Trí Trí. Cậu bé năm nào sau khi bị bắt cóc đã được đưa đến một gia đình khác nuôi dưỡng. Gia đình này đối xử tốt với cậu, nhưng từ nhỏ Trí Trí đã nghe người khác nói mình là đứa trẻ được nhặt về. Cậu hiểu mình không phải con ruột nhưng không biết cha mẹ ruột đang ở đâu.

Khi trưởng thành, Trí Trí từng nghĩ đến việc tìm lại gia đình. Tuy nhiên, cậu lo rằng điều đó có thể khiến cha mẹ nuôi buồn lòng nên nhiều lần gác lại ý định.

Năm 2012, Trí Trí tình cờ xem được chương trình tìm người của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, trong đó bà Trương kể câu chuyện thất lạc con trai. Những thông tin trong chương trình khiến cậu cảm thấy câu chuyện quá giống hoàn cảnh của mình nên đã thử liên hệ với bà. Thế nhưng, vì chi tiết về vết bớt trên tay, hai mẹ con một lần nữa bỏ lỡ nhau.

Vài năm sau, truyền thông tiếp tục đưa tin về hành trình tìm con của bà Trương. Người thân của Trí Trí khi xem hình ảnh đã nhận thấy chàng trai trong bài báo có nhiều nét giống cậu.

Đặc biệt, trong một bài viết, bà Trương nhắc đến việc Trí Trí có một vết bớt ở vùng mông. Trí Trí chợt nhớ rằng mình cũng từng có một vết bớt tương tự, chỉ là theo thời gian màu sắc của nó đã nhạt đi nên trước đó cậu không để ý.

Năm 2016, Trí Trí quyết định một lần nữa liên hệ với bà Trương. Lần này, cậu gửi cho bà hình ảnh vết bớt trên cơ thể và cho biết đặc điểm này trùng khớp với ký ức về con trai năm xưa. Khi nhìn thấy bức ảnh, bà Trương gần như tin chắc người trước mặt chính là Trí Trí. Hai mẹ con quyết định gặp nhau và tiến hành xét nghiệm ADN để xác nhận.

Kết quả được trả vào tối hôm đó. ADN của Trí Trí hoàn toàn trùng khớp với bà Trương Tuyết Hà và ông Tống Hoài Nam, xác nhận cậu chính là người con trai mà gia đình đã tìm kiếm suốt 25 năm. Khi cầm kết quả xét nghiệm trên tay, bà Trương xúc động đến mức cả đêm không ngủ được. Bác sĩ thậm chí phải nhắc bà chú ý sức khỏe và tránh quá xúc động.

Năm 2016, Trí Trí quyết định một lần nữa liên hệ với bà Trương (Ảnh: Sohu)

Trí Trí lúc này đã trở thành một người đàn ông cao lớn, khỏe mạnh, dù đường nét trên khuôn mặt vẫn còn phảng phất vẻ ngây thơ của cậu bé năm nào. Nhìn thấy kết quả ADN, anh bật khóc rồi ôm chầm lấy mẹ. Sau 25 năm, hai mẹ con cuối cùng cũng được gặp lại nhau.

Điều khiến câu chuyện càng day dứt là họ từng có cơ hội nhận ra nhau từ năm 2012 nhưng đã bỏ lỡ chỉ vì một chi tiết tưởng như rất nhỏ.

Hóa ra, khi mô tả đặc điểm của con trai, bà Trương từng nhầm vị trí vết bớt trên tay do hình ảnh được chụp hoặc hiển thị theo dạng phản chiếu. Vết bớt thực tế ở tay phải nhưng bà lại nhớ và mô tả thành tay trái. Chính sự nhầm lẫn này khiến người mẹ không nhận ra người con đã chủ động tìm đến mình.

Sau khi đoàn tụ, Trí Trí cho biết anh đã có gia đình và hai người con. Anh lớn lên bên cha mẹ nuôi, lập nghiệp tại Quảng Đông và có cuộc sống tương đối ổn định. Dù vậy, trong lòng anh vẫn luôn có một khoảng trống vì không biết cha mẹ ruột của mình là ai. 25 năm sau, điều ước ấy cuối cùng đã trở thành hiện thực.

Dù tìm lại được gia đình ruột thịt, Trí Trí vẫn dành nhiều tình cảm và lòng biết ơn cho cha mẹ nuôi. Anh cho rằng họ đã dành cho mình tình yêu và sự chăm sóc vô điều kiện, giúp anh có được cuộc sống như ngày hôm nay. Anh mong muốn tiếp tục báo đáp công ơn của họ và coi họ là những người thân quan trọng trong cuộc đời.

Bà Trương cũng không trách móc con trai vì suốt nhiều năm đã gọi một người khác là cha, một người khác là mẹ. Với bà, việc có thể gặp lại con sau 25 năm đã là niềm hạnh phúc lớn nhất. Sau khi ổn định cuộc sống, bà cho biết muốn tham gia các hoạt động hỗ trợ tìm kiếm người thất lạc, giúp những gia đình khác đang trải qua hoàn cảnh giống mình có thêm cơ hội đoàn tụ.

Câu chuyện cũng là lời nhắc với các gia đình về việc dạy trẻ cách tự bảo vệ mình.

Với những đứa trẻ còn nhỏ, việc dạy con không đi theo người lạ, không nhận đồ từ người không quen và luôn tìm đến người lớn đáng tin cậy khi bị lạc là những kỹ năng tưởng đơn giản nhưng rất cần thiết. Cha mẹ cũng nên giúp con ghi nhớ những thông tin cơ bản về gia đình, đồng thời chủ động lưu giữ hình ảnh và đặc điểm nhận dạng của trẻ để có thể sử dụng khi cần.

Nhưng bên cạnh những kỹ năng tự bảo vệ, điều quan trọng không kém là để trẻ hiểu rằng gia đình luôn là nơi con có thể tìm về. Khi lớn lên, trẻ có thể có cuộc sống riêng, có những người thân khác và những lựa chọn của riêng mình, nhưng cảm giác được yêu thương và không bị phán xét sẽ giúp con dễ dàng chia sẻ những điều quan trọng với cha mẹ hơn.

Trí Trí đã có một gia đình khác, có cha mẹ nuôi yêu thương và một cuộc sống riêng trước khi tìm lại được cha mẹ ruột. Sau 25 năm, điều anh lựa chọn không phải là thay thế gia đình này bằng gia đình kia, mà là giữ lại tình cảm dành cho cả hai. Có lẽ đó cũng là điều đẹp nhất trong câu chuyện: gia đình không phải một sự lựa chọn chỉ có một đáp án, và tình yêu dành cho người này không nhất thiết phải lấy đi tình yêu dành cho người khác.

25 năm chờ đợi cuối cùng khép lại bằng cuộc gặp mà cả hai từng nghĩ có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra. Và sau tất cả, điều còn lại không chỉ là một cuộc đoàn tụ, mà còn là lời nhắc rằng với một gia đình, đôi khi kiên trì tìm kiếm, giữ liên lạc và để cánh cửa luôn mở cho nhau cũng là một cách giữ lấy hy vọng.