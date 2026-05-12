Cậu bé 13 tuổi dùng tay không khóa cổ báo hoa mai

Satyam Thakur, học sinh lớp 8, đang chơi cạnh giếng nước gần nhà thì một con báo hoa mai bất ngờ lao ra từ bụi rậm tấn công.

Chuyện xảy ra vào tối thứ Bảy (9/5)) tại làng Kursi Khapa, thuộc khu vực rừng Pipariya, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ. Một buổi tối bình thường đã trở thành cuộc chiến sinh tồn thực sự khi Satyam Thakur dùng tay không chống trả lại con mãnh thú.

Satyam Thakur, học sinh lớp 8

Nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng trên giường bệnh, Satyam kể rằng cậu đã cố gắng kháng cự khi con báo dùng móng vuốt cào xé mình. Cậu bé chia sẻ: "Cháu đang chơi gần giếng thì nó đột nhiên lao tới. Cháu đã túm chặt lấy cổ nó. Con báo cào vào bụng và chân cháu, nhưng cháu đã hét thật lớn và đẩy nó ra".

Nghe thấy tiếng kêu cứu vào khoảng 7 giờ tối, cha của cậu là ông Mahendra Singh Thakur cùng những người thân khác đã cầm gậy gộc lao đến hiện trường. Ông Mahendra cho biết: "Khi chúng tôi đến nơi, Satyam vẫn đang khóa chặt cổ con báo. Cả nhà cùng hò hét và xông tới, lúc đó con báo mới chịu buông ra và chạy trốn vào rừng".

Các nhân viên kiểm lâm cho biết cậu bé bị nhiều vết thương do móng vuốt gây ra ở vùng bụng, cánh tay và chân. Satyam ngay lập tức được đưa đến Bệnh viện Chính phủ Pipariya. Các bác sĩ xác nhận tình trạng của cậu hiện đã ổn định.

Báo hoa mai thường xuất hiện trong vùng

Đội ngũ quản lý Khu bảo tồn hổ Satpura đã cử người đến hỗ trợ gia đình ngay sau khi nhận được tin báo. Phó Giám đốc Ashish Khopragade cho biết họ đã hỗ trợ phương tiện đưa nạn nhân đi cấp cứu. Nhân viên bảo vệ rừng Varbendra Shah nhận định đây là một vụ việc cực kỳ nghiêm trọng, vì những cuộc đụng độ tương tự thường dẫn đến tử vong.

Gia đình cậu bé đã nhận được khoản hỗ trợ tài chính khẩn cấp 1.000 Rupee (khoảng 300.000 đồng) và phía chức trách cam kết sẽ có thêm các khoản hỗ trợ bổ sung.

Tại các ngôi làng giáp ranh khu vực rừng rậm, việc báo hoa mai xuất hiện không phải hiếm. Tuy nhiên, các quan chức cho biết những cuộc đối đầu trực diện và quả cảm như trường hợp của Satyam là rất hy hữu.

Nguồn: NDTV