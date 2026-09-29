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Cát-xê đầu tiên của MC quen mặt trên đài truyền hình: 3.000 đồng!

Trần Hà
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Đây là nữ MC nổi tiếng, có hơn 16 năm làm nghề.

Phí Linh tên đầy đủ là Phí Nguyễn Thùy Linh, sinh năm 1989. Hiện cô là MC, biên tập viên quen mặt của VTV, thường xuyên đảm nhận vai trò dẫn dắt các chương trình giải trí, sự kiện lớn và những chương trình truyền hình trực tiếp.

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MC Phí Linh.

Cơ duyên đến với nghề MC của Phí Linh thực ra bắt đầu từ khi cô còn rất nhỏ. Khi ấy, nữ MC được các anh chị phụ trách ở phường Kim Mã lựa chọn tham gia những hoạt động hè như hát múa, kể chuyện và dẫn chương trình.

Những lần đứng trên sân khấu khi còn là một cô bé không chỉ giúp Phí Linh làm quen với việc biểu diễn trước đám đông, mà còn mang đến cho cô khoản cát-xê đầu tiên trong đời.

Khi đang học lớp 3, Phí Linh đã nhận được 3.000 đồng cho những lần biểu diễn và dẫn chương trình.

Từ những sân khấu nhỏ của tuổi thơ, cô dần có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với công việc cầm mic, trước khi theo đuổi nghề MC một cách chuyên nghiệp.

Lên cấp 3, cô từng là học sinh chuyên Sử của trường THPT Chu Văn An. Sau đó, Phí Linh theo học Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chuyên ngành Biên dịch tiếng Anh. Ngoại ngữ cũng trở thành một trong những lợi thế giúp cô theo đuổi công việc dẫn chương trình song ngữ về sau.

Ngay từ thời sinh viên, Phí Linh đã bắt đầu cộng tác với VTV và trải qua nhiều công việc phía sau màn ảnh trước khi trở thành MC. Cô từng làm biên tập, đọc lời bình, quay phóng sự, trợ lý và tham gia vào nhiều khâu sản xuất chương trình.

Nữ MC cũng từng theo học khóa đào tạo MC chuyên nghiệp tại John Robert Power. Năm 2009, cô giành ngôi Á quân Cầu Vồng - Người dẫn chương trình VTV, từ đó có thêm bước đệm để phát triển sự nghiệp truyền hình.

Phí Linh từng dẫn Me Xanh, Gương mặt mới, Quán âm nhạc, Xưởng thời trang, Sống cùng Ddramas, Muôn màu Showbiz, rồi tiếp tục xuất hiện trong nhiều chương trình như The Voice, King of Rap, The Heroes, Điểm hẹn tài năng...

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Phí Linh hiện tại là MC nổi tiếng.

Không chỉ dẫn các chương trình giải trí, Phí Linh còn được giao vị trí MC ở nhiều sự kiện lớn. Một trong những dấu mốc đáng nhớ là lễ khai mạc SEA Games 31, nơi cô đồng hành cùng MC Đức Bảo. Với những chương trình có quy mô lớn, nữ MC cho biết kinh nghiệm vừa làm dẫn chương trình vừa tham gia sản xuất giúp cô hiểu rõ hơn mình cần mang gì đến cho khán giả.

Đến năm 2026, Phí Linh vẫn là một trong những MC quen mặt của VTV. Cô cùng Đức Bảo và Ngọc Huy dẫn chương trình truyền hình trực tiếp Oscar 2026.

Tháng 8/2026, nữ MC tiếp tục xuất hiện tại concert Tổ quốc trong tim ở TP.HCM. Gần đây nhất, cô còn đảm nhận vai trò host trong Sao Chọn, show thực tế về văn hóa ẩm thực, đồng hành cùng Đen Vâu và Tuấn Cry trong tập khám phá ẩm thực Hạ Long.

Sau nhiều năm gắn bó với nghề, Phí Linh vẫn duy trì sức hút riêng, nhận được sự quan tâm và yêu mến của khán giả qua những chương trình cô đảm nhận.

Cuộc sống hiện tại của Phí Linh có phần kín tiếng hơn trước.

Nữ MC kết hôn với BTV Hoàng Linh của VTV vào năm 2019 và đón con gái đầu lòng cùng năm. Sau khi lập gia đình, cô chủ động giảm những chương trình dài hơi để có thêm thời gian dành cho tổ ấm.

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Ngoài công việc, thỉnh thoảng cô chia sẻ hình ảnh đời thường trẻ trung, xinh xắn lên MXH.

Trên trang cá nhân, Phí Linh hiện chủ yếu chia sẻ hình ảnh công việc, thỉnh thoảng đăng những khoảnh khắc bên con gái.

Ảnh: FBNV

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Tags

VTV

SEA Games 31

Oscar 2026

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