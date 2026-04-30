Cất tiếng hát ở lễ tốt nghiệp viral khắp mạng xã hội, cô gái lên tiếng nói lý do

Hương Trà (T/H) |

Theo dõi màn trình diễn rất đặc biệt, dư luận không khỏi thắc mắc về danh tính cũng như lý do nữ sinh quyết định cất tiếng hát trong lễ tốt nghiệp của mình.

Thời gian này, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đặc biệt tại lễ tốt nghiệp đại học bất ngờ thu hút sự chú ý mạnh mẽ trên mạng xã hội. Nhân vật chính là một nữ sinh trong trang phục cử nhân, đang phát biểu trước toàn trường. Thay vì kết thúc phần chia sẻ theo cách thông thường, cô bất ngờ cất giọng hát ngay trên sân khấu, tạo nên một cái kết khác lạ.

Giọng hát của nữ sinh được nhận xét không quá kỹ thuật nhưng giàu cảm xúc, kết hợp với phong thái tự tin đã giúp clip trở thành tâm điểm tranh luận trái chiều, có người khen phong thái tự tin, vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng cũng lại có người chê tiếng hát của nhân vật chính.

Màn thể hiện của nữ sinh gây chú ý.

Nữ sinh trong đoạn clip viral khắp mạng xã hội là Nguyễn Viết Hoài Nam (sinh năm 2004), sinh viên ngành Marketing của Trường Đại học Tài chính - Marketing. Hoài Nam được chọn làm đại diện tân cử nhân phát biểu trong lễ tốt nghiệp. Điểm đặc biệt trong phần thể hiện của Hoài Nam là việc cô lựa chọn ca khúc Unstoppable. Đây là bài hát cô từng trình diễn trong ngày đầu nhập học.

Chia sẻ trên Tri Thức - Znews, nữ sinh cho biết việc cất giọng hát trong lễ tốt nghiệp là lựa chọn mang tính cá nhân, nhằm lưu giữ một dấu ấn đặc biệt cho chặng đường đã qua trên ghế nhà trường. Cô còn cho biết thêm ca khúc mang ý nghĩa về sự không ngừng nỗ lực, điều cô luôn theo đuổi.

Trước khi gây chú ý với đoạn clip trên, Hoài Nam từng được biết đến khi giành danh hiệu Á khôi 2 tại một cuộc thi sắc đẹp sinh viên quy mô toàn quốc. Cô gây ấn tượng bởi ngoại hình sáng, phong thái tự tin và khả năng xử lý tình huống trên sân khấu. Trong quá trình tham gia cuộc thi, dù gặp sự cố té ngã, cô vẫn giữ bình tĩnh và hoàn thành phần thi, qua đó ghi điểm với khán giả. Không chỉ nổi bật về nhan sắc, nữ sinh còn tham gia nhiều hoạt động như làm mẫu ảnh, dẫn chương trình và các công việc liên quan đến truyền thông.

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

