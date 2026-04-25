Clip Tổng thống Hàn Quốc mua miếng dán tủ lạnh trong cửa hàng lưu niệm trên phố Hà Nội

Đoạn camera an ninh ghi lại khoảnh khắc Tổng thống Hàn Quốc cùng phu nhân và đoàn tùy tùng xuất hiện trong một cửa hàng trên phố Hà Nội vào tối 23.4 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Khoảnh khắc rất đời thường và gần gũi của những vị khách đặc biệt chính là điều khiến dư luận thích thú, muốn được tìm hiểu nhiều hơn về buổi mua hàng “có một không hai” trong tối ngày hôm đó.

Được biết, cửa hàng lưu niệm được nhắc đến có tên là Song Thu, nằm trên phố Lý Quốc Sư (Hà Nội).

Chia sẻ về trên Tri Thức - Znews, chị Thu Trang - con gái của chủ cửa hàng lưu niệm cho biết, khoảng gần 19h tối ngày 23.4, khi vừa tiếp một nhóm khách ngoại quốc tới mua đồ, chị bỗng thấy một số vị khách lạ, mặc vest tiến vào. Chị nhanh chóng nhận ra đó là đoàn tùy tùng của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân Kim Hae Kyung.

Hai nhân vật chính cũng tiến vào sau đó với vẻ hào hứng, thoải mái, quan sát nhiều món đồ được bày bán trong cửa hàng và hỏi về các loại nam châm dán tủ lạnh (magnet) với nhiều hình thù dễ thương.

Sau vài giây ngỡ nàng, hồi hộp, chị Thu Trang cố gắng giải thích thông tin sản phẩm thông qua phiên dịch viên. Chị còn giới thiếu các mẫu nón lá vừa nhập và được Tổng thống Lee Jae Myung thích thú đội thử. Thông tin thêm với Tri Thức - Znews, chị Thu Trang cho biết cửa hàng không hề được báo trước về sự ghé thăm của đoàn khách Hàn Quốc, tất cả là sự ngẫu hứng của vợ chồng Tổng thống.

Theo lời kể của chị Thu Trang, Tổng thống Hàn Quốc cùng phu nhân vô cùng thân thiện, vui vẻ và thực sự thích thú tìm hiểu các món đồ được bày bán. Cuối cùng, hai vị khách đặc biệt đã chọn mua một số mẫu nam châm và đồ khui bia. Trước khi ra về, Tổng thống Lee Jae Myung còn thổi thử sáo chim - một loại đồ chơi tạo ra âm thanh như tiếng chim hót.

Ảnh cắt từ clip

Trong buổi tối 23.4, Tổng thống Hàn Quốc cùng phu nhân và đoàn tùy tùng đã thăm thú nhiều địa điểm ở Hà Nội. Ngoài quán đồ lưu niệm, đoàn còn xuất hiện tại một quán phở trên phố Đinh Liệt để dùng bữa tối.

Theo thông tin trên VTC News, trưa 23.4, chủ quán phở là anh Thiều Văn Mùi (sinh năm 1991) được thông báo sẽ có đoàn khách cao cấp dạo chơi khu vực hồ Hoàn Kiếm nhưng không ngờ cửa hàng của mình sẽ là một điểm dừng chân của họ. Hai giờ trước khi Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé thăm, công tác kiểm tra an ninh cùng vệ sinh thực phẩm đã được cơ quan chức năng thực hiện nghiêm ngặt, bao gồm cả việc lấy mẫu nước dùng và thức ăn để xét nghiệm kỹ lưỡng.

Khoảng 19h, Tổng thống Lee Jae Myung cùng phu nhân đi bộ vào quán của anh Mùi. Tổng thống chọn ngồi ở chiếc bàn phía trong cùng, còn đoàn tùy tùng hơn 10 người ngồi xung quanh ở khu vực phía ngoài.

Anh Mùi tự tay phục vụ. Tổng thống và phu nhân gọi 2 bát phở chín cùng một suất cơm rang. Để phù hợp với khẩu vị của khách Hàn Quốc, chủ quán chỉ sử dụng hành lá mà không cho thêm rau mùi. Cả đoàn ghé thăm gọi tổng cộng 17 bát phở chín và 2 suất cơm rang.

Chia sẻ trên VTC News, anh Mùi nhận thấy Tổng thống Lee Jae Myung và phu nhân rất hào hứng với món ăn; họ thêm khá nhiều chanh, ớt vào tô rồi chậm rãi thưởng thức. Cả hai thường xuyên gật đầu và nở nụ cười hài lòng trong suốt bữa ăn.

Anh Mùi chụp ảnh kỷ niệm cùng Tổng thống Lee Jae Myung và phu nhân

Sau khi thưởng thức xong bữa tối, Tổng thống Lee Jae Myung cùng Phu nhân tiếp tục đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, hòa mình vào nhịp sống của người dân Thủ đô. Tại đây, Tổng thống cùng phu nhân cũng thoải mái thưởng thức kem, vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, vừa mỉm cười vẫy tay chào người dân.