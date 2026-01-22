Cát Phượng thông báo tin buồn

Mới đây, nghệ sĩ Cát Phượng thông báo trên trang cá nhân, bà nội của con trai (mẹ của diễn viên Thái Hòa) qua đời. Không chỉ thông báo tin buồn và kính tiễn mẹ chồng cũ, Cát Phượng còn khiến nhiều người xúc động về cách dạy con.

Theo đó, nữ nghệ sĩ kể lại cuộc trò chuyện giữa 2 mẹ con sáng nay. Nữ nghệ sĩ viết: "Câu chuyện sáng sớm nay 22/01/2026 của 2 mẹ con Cát và Bom.

Bom: Mẹ ơi, bà nội con mất rồi. Mẹ thay đồ đi, con chở mẹ về nội kịp khi liệm.

Mẹ Cát: Mô Phật! Mẹ chia buồn cùng con vì bà nội con qua đời nhưng mẹ không thể về nội con lúc liệm.

Bom: Sao vậy mẹ? Mẹ là mẹ của con mà.

Mẹ Cát: Đúng, mẹ là mẹ của con. Muôn đời mẹ vẫn là mẹ của con và bà nội muôn đời vẫn là bà nội của con. Nhưng mẹ không còn là dâu của bà nội con nên mẹ không thể về lúc liệm bà nội của con. Nhưng con thì phải về tề tựu đủ đầy các con cháu lúc liệm bà nội của con. Con tranh thủ chạy về và con đứng cạnh ba Hoà của con, cùng với cô Gấu và em Nemo nghe con.

Bom: À, dạ mẹ. Con đã hiểu rồi mẹ".

Cát Phượng đăng trên trang cá nhân.

Cáo phó của mẹ chồng cũ được nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Cùng với chia sẻ này, Cát Phượng bày tỏ: "Thật ra, Bom vẫn còn non nớt lắm cả nhà. Suy nghĩ của bom vô tư nên Cát phải giải thích cho bom hiểu. Nếu không, trong đầu non nớt của Bom sẽ hiểu sai và hiểu tiêu cực sẽ không tốt cho Bom".

Cát Phượng cũng tế nhị khi tiễn biệt bà nội của con trai. Cô viết: "Con – mẹ Bom kính tiễn bà nội Bom về nơi cửa Phật".

Ở dưới phần bình luận, hàng loạt nghệ sĩ chia buồn cùng Cát Phượng như NSND Trịnh Kim Chi, Bình Tinh, diễn viên Hoàng Mèo, NTK Chung Thanh Phong…

Cát Phượng và Thái Hòa yêu nhau suốt 4 năm và chào đón con trai Bom ra đời. Sau khi sinh con được 10 tháng, Cát Phượng lên xe hoa cùng đàn em kém 4 tuổi. Tuy nhiên, mâu thuẫn hôn nhân khiến họ quyết định ký đơn ly dị chỉ sau 1 tuần về chung một nhà.

Hậu ly hôn, Cát Phượng nuôi con trai và họ giữ quan hệ bạn bè, văn minh suốt nhiều năm qua. Hiện tại mỗi người đều đã có hạnh phúc riêng.