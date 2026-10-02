HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cắt ghép ảnh để lừa khách, chủ cơ sở thẩm mỹ 'chui' bị khởi tố

Quốc Nam
|

Dù không có bằng cấp chuyên môn, chủ cơ sở thẩm mỹ Kim Tuyến vẫn thực hiện các dịch vụ xâm lấn như tiêm filler, nâng mũi. Để hút khách, người này còn tinh vi cắt ghép hình ảnh từ nơi khác để mạo nhận là sản phẩm của mình.

Ngày 2/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nông Thị Tuyến (SN 1989, trú tại tổ dân phố Đại Thắng, phường Thục Phán) về tội "Lừa dối khách hàng" theo quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố thẩm mỹ Kim Tuyến Lừa dối khách hàng bằng hình ảnh cắt ghép tinh vi - Ảnh 1.

Cơ quan công an khởi tố Nông Thị Tuyến do hoạt động thẩm mỹ trái pháp luật.

Trước đó vào ngày 6/9, qua công tác trinh sát và quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Hộ kinh doanh thẩm mỹ Kim Tuyến (đóng tại tổ dân phố Hợp Giang, phường Thục Phán) do Nông Thị Tuyến làm chủ có nhiều dấu hiệu hoạt động vi phạm pháp luật.

Tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng xác định, dù cơ sở này chỉ được cấp phép hoạt động các dịch vụ y tế thông thường (phun, xăm, chăm sóc sắc đẹp), nhưng từ khoảng tháng 12/2023 đến nay, Tuyến đã tổ chức cung cấp hàng loạt dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn cơ thể như: tiêm filler, tiêm botox, nâng cấu trúc các bộ phận cơ thể bằng sụn mũi, sụn cằm, sụn rãnh mũi...

Đáng nói, theo cơ quan Công an, Nông Thị Tuyến hoàn toàn không phải là bác sĩ, chưa qua đào tạo chuyên môn và không có chứng chỉ hành nghề y theo quy định. Không những vậy, điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị tại cơ sở này cũng không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn để thực hiện các thủ thuật y tế xâm lấn.

Nhằm câu kéo khách hàng, Tuyến đã sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook mang tên “Kim Tuyến” rầm rộ đăng tải các bài viết, video quảng cáo dịch vụ. Đặc biệt, Tuyến còn dùng hình ảnh, video của các khách hàng làm đẹp tại nơi khác, sau đó cắt ghép, chỉnh sửa tinh vi thành sản phẩm của mình nhằm tạo lòng tin, lôi kéo khách hàng đến cơ sở.

Khởi tố thẩm mỹ Kim Tuyến Lừa dối khách hàng bằng hình ảnh cắt ghép tinh vi - Ảnh 2.

Trang mạng xã hội facebook Kim Tuyến đăng tải hàng loạt video, hình ảnh sử dụng thủ thuật y tế xâm lấn để làm đẹp.

Đối với các chất tiêm trực tiếp vào cơ thể như filler, botox, Tuyến tư vấn và cam kết với khách đây đều là hàng chính hãng, có nguồn gốc từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, toàn bộ các sản phẩm này đều không có hóa đơn chứng từ, trôi nổi, không rõ xuất xứ và hoàn toàn không có giấy phép lưu hành của Bộ Y tế.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tags

Kim Tuyến

Cao Bằng

lừa dối khách hàng

tiêm filler

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

02:19
Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

00:41
Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

01:45
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

00:38
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại