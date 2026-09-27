Mua nhà rồi cho thuê lại giúp cặp vợ chồng này ngồi chơi cũng kiếm được hơn 866 triệu/tháng.

Felice và Lisa D’Angola - Một cặp vợ chồng ở Australia, hiện sở hữu danh mục BĐS gồm 19 căn nhà với tổng giá trị ước tính lên tới 9 triệu USD (khoảng 234 tỷ đồng). Danh mục này mang về gần 400.000 USD (khoảng 10,4 tỷ đồng) tiền thuê mỗi năm, tương đương 33.333 USD/tháng (khoảng 866,6 triệu đồng). Nhờ có số tiền này, vợ chồng Felice có thể trả nợ vay ngân hàng, đồng thời trang trải cuộc sống.

Từng phá sản, sống dựa vào thẻ tín dụng suốt 10 năm

Trước khi có được nền tảng tài chính vững như bây giờ, Felice và Lisa từng rơi vào cảnh gần như mất tất cả. Năm 2008, công ty kinh doanh bê tông của gia đình phá sản vì không thể thu hồi nợ.

Biến cố ấy khiến gia đình phải sống dựa vào thẻ tín dụng trong gần 10 năm để duy trì cuộc sống. Áp lực tài chính cũng gây ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần. Felice D’Angola cho biết ông từng trải qua một cuộc khủng hoảng tâm lý sau khi công việc kinh doanh đổ vỡ.

Những năm tiếp theo, hai vợ chồng tập trung trả nợ và tìm cách vực dậy công việc. Đến năm 2018, khi tình hình tài chính dần ổn định, họ bắt đầu nghĩ đến việc xây dựng lại tài sản. Bất động sản được lựa chọn là con đường để thực hiện mục tiêu này. Cặp đôi bắt đầu bằng cách tái cấp vốn cho căn nhà đang ở, rút phần vốn chủ sở hữu tích lũy được để làm tiền đặt cọc mua bất động sản đầu tư đầu tiên tại Penrith. Sau đó, họ tiếp tục mua thêm một bất động sản khác.

1 trong số những căn nhà mà Felice và Lisa đang sở hữu

Chiến lược của Felice và Lisa khá rõ ràng: Tìm những bất động sản có giá bán thấp hơn giá trị thực, sau đó cải tạo hoặc chờ tài sản được định giá lại. Khi giá trị tăng lên, họ tái cấp vốn và rút phần vốn chủ sở hữu tăng thêm để tiếp tục làm tiền đặt cọc cho những thương vụ tiếp theo.

Một trong những thương vụ thể hiện rõ cách làm này là căn nhà tại Miles, Queensland. Cặp đôi mua bất động sản với giá chỉ 90.000 USD (khoảng 2,34 tỷ đồng). Sau 6 tháng, tài sản được định giá lại ở mức 503.000 USD (khoảng 13,08 tỷ đồng), tăng thêm 413.000 USD (khoảng 10,74 tỷ đồng).

“Giá mua còn thấp hơn cả chi phí xây dựng” - Lisa nói.

Thay vì giữ nguyên khoản vốn tăng thêm này, cặp đôi rút toàn bộ phần vốn chủ sở hữu tăng lên để tiếp tục đầu tư. Lisa cho biết số tiền đó được sử dụng làm tiền đặt cọc để mua thêm 6 căn hộ khác.

Đây cũng là cách danh mục của họ liên tục mở rộng mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào tiền lương hàng tháng. Hai vợ chồng tập trung tìm những tài sản có tỷ suất cho thuê đủ cao so với khoản tiền phải trả cho ngân hàng.

Theo Lisa, việc các bất động sản tạo ra mức tiền thuê tương đối cao so với khoản trả nợ giúp ngân hàng tiếp tục chấp thuận các khoản vay mới. Khi lãi suất tăng mạnh trong năm 2022 và 2023, gia đình vẫn duy trì được danh mục bằng cách điều chỉnh tiền cho thuê nhà.

“Phần lớn các bất động sản đều tạo dòng tiền dương, một số bất động sản mới thì gần như hòa vốn” - Lisa nói.

Điểm đáng chú ý là dòng tiền không nhất thiết phải dương ở từng bất động sản riêng lẻ. Theo cặp đôi, tiền thuê cao từ một số tài sản được dùng để bù đắp chi phí nắm giữ những tài sản khác. Nhờ đó, họ không phải thường xuyên lấy một khoản lớn từ thu nhập cá nhân để duy trì danh mục 19 bất động sản.

Hiện danh mục của Felice và Lisa gồm 10 bất động sản tại Queensland, 7 căn tại New South Wales, trong đó có căn nhà họ đang sinh sống ở St Clair, 1 căn tại Victoria và 1 căn khác tại Western Australia. Hai căn khác đang chờ hoàn tất thủ tục giao dịch, đồng nghĩa danh mục của họ sẽ sớm tăng lên 21 bất động sản.

Danh mục BĐS của 2 vợ chồng sắp đạt tới con số 21

Tổng giá trị danh mục hiện vào khoảng 9 triệu USD (khoảng 234 tỷ đồng), trong khi tổng dư nợ thế chấp khoảng 4,4 triệu USD (khoảng 114,4 tỷ đồng). Dù khoản nợ rất lớn, cặp đôi cho rằng họ vẫn đang có lợi thế bởi nguồn tiền thuê gần 400.000 USD (khoảng 10,4 tỷ đồng) mỗi năm giúp trang trải phần lớn chi phí nắm giữ và trả nợ.

Một thương vụ khác cũng cho thấy mức tăng giá đáng kể trong danh mục của họ. Cách đây 4 năm, hai vợ chồng mua một khu nhà gồm nhiều căn hộ tại Cardwell, Queensland với giá 980.000 USD (khoảng 25,48 tỷ đồng). Hiện tài sản này được rao bán với giá 2 triệu USD (khoảng 52 tỷ đồng), tức cao hơn gấp đôi giá mua ban đầu.

Tư duy tài chính thay đổi hoàn toàn sau khi vỡ nợ

Lisa cho rằng chính cú sốc tài chính năm 2008 đã ảnh hưởng đến cách hai vợ chồng nhìn nhận rủi ro khi đầu tư. Sau khi từng trải qua giai đoạn gần như trắng tay, họ trở nên cởi mở hơn với việc sử dụng đòn bẩy và tìm kiếm những cơ hội nằm ngoài vùng an toàn.

Hiện tại ở độ tuổi ngoài 50, Felice và Lisa cho biết họ ước mình bắt đầu đầu tư bất động sản sớm hơn. Mục tiêu trước mắt của hai vợ chồng là để Felice có thể nghỉ công việc liên quan đến ngành bê tông trong vòng 2-3 năm tới.

Với danh mục đã tăng từ một căn nhà đầu tư đầu tiên lên 19 bất động sản trị giá khoảng 9 triệu USD (khoảng 234 tỷ đồng), cặp đôi chưa có ý định dừng lại. Lisa cho biết họ vẫn sẵn sàng tiếp tục đầu tư nếu điều kiện cho phép, thậm chí đặt mục tiêu có thêm 10 hoặc 30 bất động sản trong tương lai.

(Nguồn: realestate.com.au)