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Cho cháu uống sữa, bà thấy có mùi lạ, xem lại camera thì bàng hoàng với hành vi của người giúp việc

Gia Linh
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Vụ việc nghiêm trọng và khó hiểu xảy ra tại Thái Lan khiến dư luận nước này vô cùng phẫn nộ.

Mới đây, một người giúp việc người Thái Lan đã bị kết án 6 năm tù sau khi bị kết tội cố ý giết người sau khi cho chất độc vào bình sữa của con trai hai tuổi của chủ nhà vào tháng 12 năm ngoái. Vụ việc khiến dư luận nước này rúng động và khiến cho nhiều gia đình e ngại khi tìm người trông trẻ.

Thấy bình sữa của cháu có mùi lạ, bà xem camera mà hoảng hồn

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ việc được phơi bày sau khi mẹ của đứa trẻ, cô Yok, chia sẻ chi tiết sự việc lên mạng và công bố hình ảnh từ camera an ninh cho thấy bà Usanee "Ann" Palang-usa (57 tuổi) đang đổ chất khử trùng Dettol vào bình sữa của con trai cô.

Bà của đứa trẻ sau đó đã cho cháu uống sữa và nhận thấy mùi hóa chất nồng nặc bốc ra từ bình. Gia đình đã đưa bé đến bệnh viện và bé được điều trị kịp thời.

Sau khi về nhà và xem hình ảnh do camera an ninh ghi lại, cả gia đình cô Yok mới bàng hoàng. Hình ảnh cho thấy người giúp việc đã lấy bình sữa của bé Khanin, con trai cô và đổ dung dịch khử trùng Dettol vào đó và đây rõ ràng là một hành động có chủ đích.

Cho cháu uống sữa, bà thấy có mùi lạ, xem lại camera thì bàng hoàng với hành vi của người giúp việc - Ảnh 1.

Hình ảnh nữ giúp việc pha chất khử trùng vào bình sữa của con trai chủ nhà.

Bà ta đã mang bình sữa còn thừa từ tầng 3 xuống, thêm Dettol vào khi đang ở tầng 2, rồi đặt lại bình lên bàn cạnh giường ngủ. Nhiều hành vi đáng sợ khác cũng đã bị phát hiện.

Mặc dù có bằng chứng rành rành, tuy nhiên bà Usanee vẫn phủ nhận việc cố ý pha chất khử trùng vào bình sữa. Bà ta cho biết mình không biết chất lỏng đó là chất khử trùng mà tưởng nhầm là sữa do nó có màu trắng.

Cho cháu uống sữa, bà thấy có mùi lạ, xem lại camera thì bàng hoàng với hành vi của người giúp việc - Ảnh 2.

Toàn bộ quá trình đã được camera an ninh ghi lại nhưng người phụ nữ vẫn chối bỏ.

Hình ảnh từ camera an ninh cùng các bằng chứng khác đã được đưa ra trong quá trình xét xử, nhưng bà Usanee vẫn tiếp tục phủ nhận cáo buộc khi cùng cô Yok xuất hiện trong một chương trình tin tức trên kênh truyền hình Channel 3.

Lời khai bất nhất, khó hiểu của người giúp việc

Vào ngày 24 tháng 9 vừa qua, cô Yok đã cập nhật thông tin về vụ việc và cho biết tòa án đã tuyên án. Theo lời Yok, ban đầu bị cáo Usanee cố gắng bào chữa bằng cách khai rằng mình mắc bệnh tâm thần. Bà ta cũng được cho là đã khai rằng chồng mình là người ra lệnh thực hiện hành vi phạm tội.

Yok cho biết cuối cùng bị cáo Usanee đã thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, cô và gia đình vẫn không rõ động cơ nào khiến người giúp việc bỏ chất khử trùng vào sữa của đứa trẻ. Cô cho biết bị cáo Usanee đã đưa ra những lời khai khác nhau và thông tin thiếu nhất quán trong các phiên tòa, khiến cho câu chuyện vô cùng khó hiểu.

Cho cháu uống sữa, bà thấy có mùi lạ, xem lại camera thì bàng hoàng với hành vi của người giúp việc - Ảnh 3.

Bị cáo Usanee "Ann" Palang-usa, 57 tuổi.

Cuối cùng, tòa án Thái Lan đã kết tội bị cáo Usanee về hành vi cố ý giết người và ban đầu tuyên phạt 12 năm tù. Tuy nhiên mức án này sau đó được giảm xuống còn 6 năm tù nhờ việc bị cáo đã thú nhận hành vi. Cô Yok cũng chia sẻ rằng người giúp việc này gặp khó khăn trong việc hòa nhập với các tù nhân khác kể từ khi bị giam giữ.

Sau khi sự việc ngã ngũ và có kết luận từ tòa án, người mẹ cũng đã gửi lời cảm ơn đến cộng đồng mạng vì đã ủng hộ gia đình cô trong suốt quá trình diễn ra vụ việc. Cô cũng cảm ơn các cơ quan truyền thông đã đưa tin về vụ việc và theo sát các phiên xét xử.

Cũng từ câu chuyện đáng buồn này, cô Yok đã nhắn nhủ các bậc phụ huynh khác cần thận trọng khi thuê người giúp việc hoặc người trông trẻ. Tốt nhất hãy tìm những người có nhân thân, lý lịch rõ ràng, là người quen biết thì sẽ đáng tin cậy hơn. Đồng thời, các bậc cha mẹ hoặc người giám hộ cũng nên lắp camera an ninh để đề phòng và cần lưu ý kỹ về những gì con cái mình được cho sử dụng, nhất là các loại đồ ăn, thức uống để bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Gia Linh (Theo The Thaiger)

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Tags

người giúp việc

camera an ninh

bị cáo

bình sữa

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