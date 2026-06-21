Cặp vợ chồng NSND sang Mỹ, danh ca Hương Lan tìm tới gặp đề nghị 1 việc

"Hương Lan thời đó rất đắt show, đi máy bay đi show hàng đêm" – NSND Thanh Điền nói.

Vừa qua, NSND Thanh Điền đã chia sẻ một kỷ niệm khi sang Mỹ cùng vợ là cố NSND Thanh Kim Huệ.



Ông nói: "Lần đó tôi và Thanh Kim Huệ có một chuyến lưu diễn ở Mỹ. Hương Lan thời đó rất đắt show, đi máy bay đi show hàng đêm.

Thanh Kim Huệ tại nhà Hương Lan

Biết tôi và Thanh Kim Huệ qua Mỹ, Hương Lan liền đề nghị vợ chồng tôi về nhà Hương Lan ở một đêm và chúng tôi cũng đồng ý.

Hương Lan và Thanh Kim Huệ thân nhau lắm, cứ đùa giỡn, cười nói với nhau suốt cả đêm, còn tôi và chồng Hương Lan ra phía sau nhà ngồi uống cà phê với nhau.

Hương Lan rất chăm chỉ, dù đêm đi hát về khuya nhưng sáng vẫn dậy sớm đi chợ mua đồ về nấu ăn cho gia đình và tôi với Thanh Kim Huệ.

Hương Lan nấu ăn giỏi, nấu ngon lắm. Một người nghệ sĩ ở Mỹ mà chăm lo được cho gia đình như vậy là rất giỏi. Ngay cả Thanh Kim Huệ ở Việt Nam cũng lâu lâu mới thấy vào bếp một lần, vậy mà qua Mỹ ở chung với Hương Lan là cũng liên tục vào bếp nấu nướng.

Tôi không biết hai người họ nấu gì, chỉ biết là rất vui vì được hai nữ nghệ sĩ nổi tiếng nấu cơm cho ăn. Giờ ngồi nhớ lại thời đó mà tôi chịu không nổi. Sao thời gian trôi qua nhanh quá, sao không chầm chậm trôi qua để chúng ta được sống với kỷ niệm. Tôi tiếc nuối quá!

Hương Lan có một điểm là khi bước ra sân khấu là sống hết mình với khán giả. Trong lúc đi show với nhau, tôi thấy được Hương Lan là người rất nghiêm túc. Vì thế Hương Lan mới được khán giả yêu quý gọi là danh ca.

Tôi rất trân trọng những người nghệ sĩ biết tôn trọng khán giả như Hương Lan. Người ta đã bỏ tiền mua vé tới xem mình diễn thì mình phải sống hết mình với họ. Tôi và Thanh Kim Huệ cũng vậy. Hồi xưa người ta nói khán giả với nghệ sĩ như cá với nước. Nước không còn thì cá không sống được. Nghệ sĩ không có khán giả cũng như vậy".

Được biết, vợ chồng NSND Thanh Điền – Thanh Kim Huệ có mối quan hệ vô cùng thân thiết với danh ca Hương Lan từ khi còn trẻ.

Nam NSND từng chia sẻ: "Thanh Kim Huệ ít bạn lắm, chỉ có một vài người bạn thân thiết. Trong đó có Hương Lan".