Cập nhật mới của MC Hoàng Oanh: Chiếc nhẫn ngón áp út gây chú ý

Hình ảnh mới nhất của MC Hoàng Oanh khiến nhiều người chú ý.

Mới đây, MC Hoàng Oanh đăng tải những hình ảnh mới khiến netizen quan tâm. Trong hình ảnh được đăng tải, nữ MC diện một chiếc váy trắng, xuất hiện với diện mạo rạng rỡ và trẻ trung. Nhan sắc của cô nhanh chóng nhận về nhiều lời khen từ bạn bè, người quen và cộng đồng mạng.

Những hình ảnh mới của MC Hoàng Oanh

Bên cạnh những lời khen dành cho nhan sắc, một chi tiết nhỏ trên tay nữ MC cũng lập tức lọt vào tầm ngắm của dân tình. Đó là chiếc nhẫn khá nổi bật được Hoàng Oanh đeo ở ngón áp út bên phải. Vị trí đặc biệt của món phụ kiện khiến một số người để lại bình luận tò mò.

“Chị đẹp khoe nhẫn kìa”, “10 điểm không có nhưng”, “Xinh lắm chị ơi”, “Hoàng Oanh ngày càng xinh nha”, “Đẹp quá chị mình ơi”,... là một số lời nhắn của người thân và cư dân mạng dành cho Hoàng Oanh.

Thực tế, việc mọi người để ý đến chiếc nhẫn của Hoàng Oanh cũng là điều dễ hiểu. Ở một số quốc gia, nhẫn đeo ở ngón áp út bên phải có thể được dùng để biểu thị một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc nhưng chưa dẫn đến hôn nhân.

Tuy nhiên, chiếc nhẫn ở ngón áp út tay phải không mặc định đồng nghĩa với việc người đeo đã kết hôn hay đang trong một mối quan hệ. Ở những nền văn hóa khác, vị trí này còn có thể mang nhiều ý nghĩa hoàn toàn khác.

Chẳng hạn, nhẫn ở ngón áp út bên phải có thể được sử dụng như một biểu tượng liên quan đến gia tộc hoặc gia huy. Với một số người, nó lại đại diện cho một lời hứa với chính mình, một dấu mốc cá nhân hoặc cam kết với một lý tưởng, niềm tin mà họ coi trọng.

Vì vậy, cùng là một chiếc nhẫn ở ngón áp út tay phải nhưng thông điệp phía sau có thể rất khác nhau. Ngoài ra, Hoàng Oanh cũng chưa chia sẻ thêm thông tin hay ý nghĩa của chiếc nhẫn này mà chỉ đính kèm chú thích viết tắt các ký tự, không giải thích gì thêm: “LYS&CFB”.

Hoàng Oanh tên đầy đủ là Vũ Ngọc Hoàng Oanh, sinh năm 1990. Cô được biết đến sau khi giành giải nhất cuộc thi Hot VTeen năm 2006, sau đó đăng quang Á hậu Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012. Ngoài vai trò MC, Hoàng Oanh còn góp mặt trong nhiều bộ phim như Tháng Năm Rực Rỡ, Ước Hẹn Mùa Thu, Ba Vợ Cưới Vợ Ba, Biệt Đội Rất Ổn,...

Một số hình ảnh gần đây của Hoàng Oanh

Về đời tư, Hoàng Oanh từng có cuộc hôn nhân với chồng cũ người Mỹ. Cả hai quen nhau từ tháng 10/2017 và tổ chức đám cưới vào cuối năm 2019 tại TP.HCM. Sau hơn 2 năm hôn nhân, cả hai chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 4/2022. Sau khi chia tay, Hoàng Oanh cho biết cô và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ văn minh, tôn trọng nhau và cùng có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dạy con trai.

Từ đầu năm 2026, Hoàng Oanh đã công khai chuyện mình có bạn trai mới. Cô nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào như nắm tay, đi du lịch cùng nửa kia nhưng luôn khéo léo giấu kín danh tính và gương mặt của người đàn ông này.

Thời gian gần đây, MC Hoàng Oanh và thủ môn Lê Giang Patrik chính thức công khai hẹn hò. Tuy nhiên sau khoảnh khắc thể hiện tình cảm tại SVĐ Hàng Đẫy, cặp đôi trai tài gái sắc vẫn khá kín đáo, không chia sẻ thêm về mối quan hệ.

(Ảnh: FBNV)