Cập nhật: Ông chủ Bảo Tín Minh Châu và con trai bị khởi tố

Chiều 6/4, Công an TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong quý I/2026 và một số vụ án, vụ việc điển hình trên địa bàn. Dự kiến Công an Hà Nội sẽ cung cấp thông tin 5 vụ án trong đó có vụ án vi phạm quy định về kế toán, xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu (phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

VnExpress dẫn thông tin tại họp báo cho biết, Công an thành phố Hà Nội cho biết ông Vũ Minh Châu, nhà sáng lập và sở hữu thương hiệu vàng Bảo Tín Minh Châu cùng con trai Vũ Minh Tú và hai nhân viên kế toán bị khởi tố hôm 2/4 về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.



Thông tin trên Người lao động cho hay, kết quả khám xét khẩn cấp các địa điểm hoạt động của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và các đối tượng có liên quan đã thu giữ: 23,3 tỉ đồng tiền mặt, 7 quyển sổ đỏ cùng nhiều tài liệu, đồ vật và một số lượng lớn kim loại màu vàng, màu bạc.

Ông Vũ Minh Châu (bên phải) và con trai Vũ Minh Tú - Ảnh: Người lao động

Công an kiểm tra, đưa đi nhiều thùng tài liệu

Trước đó, từ hơn 13h ngày 25/3, nhiều cảnh sát cơ động có mặt tại cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu ở số nhà 15, 29 Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng và 139 Cầu Giấy, phường Cầu Giấy.

Các cơ sở của Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội đồng loạt tạm ngừng giao dịch khiến nhiều khách hàng phải ra về.

Tại 3 cơ sở, các lực lượng của Công an Hà Nội làm việc bên trong. Sau hơn 4 tiếng, tại hai cơ sở trên phố Trần Nhân Tông, một số thùng tài liệu dán niêm phong được bê ra ngoài, đưa lên nhiều lượt ôtô chờ sẵn. Đến 17h30, lực lượng làm nhiệm vụ ra về gần hết.

Doanh nghiệp này có 4 cửa hàng tại Hà Nội, gồm 2 cơ sở trên phố Trần Nhân Tông, 1 ở phố Mai Hắc Đế và 1 trên đường Cầu Giấy.

Công an đưa đi nhiều tài liệu tại chi nhánh của BTMC - Ảnh: Người lao động

Thông tin trên báo Lao Động vào tối 25/3, đại diện BTMC xác nhận một số cửa hàng đã tạm dừng giao dịch và cho biết việc tạm dừng chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và hoạt động sẽ trở lại bình thường từ 12h00 ngày 26/3.

Đồng thời doanh nghiệp này cam kết tiếp tục đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đối tác cũng như người lao động.

Bảo Tín Minh Châu từng bị nhiều sai phạm

Liên quan đến sai phạm của Bảo Tín Minh Châu, Tuổi Trẻ online cho biết, hồi tháng 5/2025, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước công bố kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu trong đó doanh nghiệp này bị kết luận có nhiều sai phạm.

Theo đó, cơ quan thanh tra phát hiện doanh nghiệp này có vi phạm về chấp hành chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng. Công ty còn vi phạm về giao dịch bán vàng với giá bán cao hơn giá niêm yết.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng vi phạm quy định về thương mại điện tử, sử dụng công nghệ số để kinh doanh vàng. Cụ thể, doanh nghiệp này không công bố trên website của Bảo Tín Minh Châu thông tin vận chuyển và giao nhận, quy trình tiếp nhận, trách nhiệm xử lý khiếu nại của khách hàng và cơ chế giải quyết tranh chấp.

Người dân xếp hàng tại BTMC hôm 26/3, sau khi bị tạm đóng cửa kiểm tra - Ảnh: Như Hoàn

Sau khi kết thúc thanh tra, Thanh tra đã có báo cáo một số vụ việc qua thanh tra hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty Bảo Tín Minh Châu có vi phạm pháp luật, dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã phê duyệt và có văn bản chuyển thông tin sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.

Đồng thời Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Bảo Tín Minh Châu số tiền 2,64 tỷ đồng, liên quan đến một số vi phạm quy định về hoạt động phòng, chống rửa tiền và chế độ thông tin báo cáo mua, bán vàng miếng.

Đáng chú ý, theo thông tin trên báo Người lao động, từ 28/10/2024, ông Vũ Minh Châu không còn là người đại diện pháp luật; theo đó, bà Phạm Lan Anh giữ chức Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Cụ thể, trong lần đăng tải thông cáo báo chí gần đây nhất vào ngày 25/03/2026, thông báo thời gian mở cửa giao dịch trở lại từ 12h ngày 26/3, cũng được ký bởi bà Phạm Lan Anh.

Trong đó, bà Lan Anh nhấn mạnh, cam kết đầy đủ các tiêu chuẩn về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng khi bán ra cho khách hàng, theo đúng quy định của pháp luật.



