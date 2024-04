Aion tiếp cận thị trường Việt Nam bằng 2 xe điện

Theo hình ảnh từ một fanpage có tên Aion Vietnam, hãng xe GAC Aion đã có showroom và đặt tại quận 7, TP. HCM. Hình ảnh cũng cho thấy trong showroom này có trưng bày 2 chiếc xe điện cho khách tham quan, trải nghiệm. Dựa vào hình ảnh, có thể đoán được đây là Aion Y Plus và Aion ES.

Cặp đôi xe điện Aion Y Plus và Aion ES đã có mặt tại đại lý. Ảnh: AION Vietnam.

Trước đó, đã có hình ảnh cho thấy chiếc Aion Y Plus trên xe vận chuyển tại Việt Nam. Mẫu MPV này có thể là sản phẩm chiến lược của hãng xe Trung Quốc để tiếp cận khách Việt, bởi đây là dòng xe đang "hot" ở Thái Lan. Aion Y Plus và Aion ES đều có mặt tại Triển lãm ô tô Bangkok vừa qua.

Chiếc Aion Y Plus được bắt gặp trên xe vận chuyển.

Aion Y Plus

Aion Y Plus có thiết kế dễ gây liên tưởng tới mẫu Hyundai Stargazer tại VIệt Nam với phong cách tương lai. Đây có thể là mẫu MPV chạy điện ngang cỡ Mitsubishi Xpander đầu tiên ra mắt thị trường Việt. Kích thước tổng thể dài x rộng của Aion Y Plus là 4.535 x 1.870 mm. Trục cơ sở của xe là 2.750 mm.

Thiết kế xe tối giản. Cụm đèn trước nổi bật với dãy LED định vị ban ngày xếp dọc. Mâm xe có kích thước 17 inch. Tay nắm cửa dạng ẩn kiểu giống trên siêu xe Lamborghini.

Aion Y Plus nổi bật với nội thất rộng rãi, ghế có thể gập theo kiểu sofa. Khoang cabin tối giản với 2 màn hình lớn, trong đó có màn hình cảm ứng 14,5 inch trung tâm. Hệ thống điều hoà tự động có lọc bụi mịn.

Bản cao cấp tại Thái Lan có một động cơ điện đặt trước với công suất 204 mã lực, mô-men xoắn 225 Nm. Pin 68,3 kWh cho tầm vận hành khoảng 550 km sau một lần sạc đầy theo chuẩn NEDC. Bản thấp hơn dùng pin 63,2 kWh, chạy được khoảng 490 km sau khi sạc đầy.

Mẫu MPV điện này có nhiều tính năng ADAS như ga tự động thích ứng, hỗ trợ phanh tự động... và có thể đỗ xe tự động.

Aion ES

Aion ES thuộc phân khúc sedan hạng C giống Honda Civic hay Kia K3, Mazda3. Kích thước xe khá lớn so với các đối thủ, với chiều dài 4.810 mm và chiều rộng 1.880 mm. Trục cơ sở của xe là 2.750 mm, ngang Aion Y Plus.

Thiết kế xe mang phong cách hiện đại và thể thao với phần đuôi vuốt kiểu coupe. Cụm đèn LED trên Aion ES trông tối giản hơn Aion Y Plus.

Nội thất Aion ES không hiện đại như Aion Y Plus. Mẫu xe này được trang bị đồng hồ dạng cơ kết hợp màn hình nhỏ, một màn hình cảm ứng nhỏ ở trung tâm, cần số dạng núm xoay, phanh đỗ điện tử, điều hoà tự động.

ES dùng động cơ khá nhỏ, với công suất chỉ 136 mã lực, mô-men xoắn 225 Nm. Tốc độ tối đa của xe là 130 km/h. Pin xe cho phép chạy khoảng hơn 440 km sau một lần sạc.

Thách thức lớn nhất của 2 mẫu xe điện trên khi bán tại Việt Nam là hệ thống trạm sạc. Hiện tại, phương án sạc phù hợp nhất cho những chiếc Aion này là tại nhà.