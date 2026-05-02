Cặp đôi viên mãn nhất nhì showbiz Việt: Nhà gái trẻ mãi không già suốt 20 năm, nhà trai nghe tên đã thấy nể

Sau nhiều năm lùi về phía sau hậu trường để tập trung cho vai trò sản xuất và chăm sóc tổ ấm, cặp đôi Đức Thịnh - Thanh Thúy chính thức tái xuất màn ảnh rộng với dự án Trùm Sò chiếu vào dịp lễ. Mang phong cách cổ trang pha lẫn hài hước, đây là bộ phim được cả hai gửi gắm nhiều hy vọng, góp phần khẳng định vị thế trước những cặp vợ chồng làng phim tiếng tăm khác.

Trùm Sò là tác phẩm được Thanh Thúy và Đức Thịnh lấy cảm hứng từ điển tích dân gian Ngao Sò Ốc Hến, nhưng được nhào nặn dưới góc nhìn hài hước, hiện đại và nhân văn hơn. Trong phim, Đức Thịnh thể hiện sự đa năng khi cùng lúc đảm nhận 3 vai trò đạo diễn, biên kịch và nam chính. Anh vào vai Sò - một gã nhà giàu ở làng Sứa Đỏ nhưng nổi tiếng keo kiệt, bất ngờ rơi vào cảnh dở khóc dở cười khi bị quan lại chiếm đoạt số vàng tích góp cả đời. Trong khi đó, bà xã của anh - Thanh Thúy vào vai Bào Ngư có cá tính mạnh mẽ, là vợ của quan Chạch. Dù chỉ là vai diễn hỗ trợ, sự xuất hiện của Thanh Thúy bên cạnh chồng đã tạo nên những điểm nhấn thú vị, minh chứng cho sự ăn ý tuyệt đối của cặp đôi sau nhiều năm rời xa ống kính.

Đức Thịnh và Thanh Thúy trong Trùm Sò

Chia sẻ về lần trở lại này, Đức Thịnh thừa nhận anh từng có giai đoạn mất lửa nghề, và chính bà xã Thanh Thúy là người đã động viên, kéo anh trở lại với đam mê điện ảnh. Ngược lại, Thanh Thúy cũng không ngần ngại tiết lộ những khoảnh khắc "căng thẳng" trên trường quay khi hai vợ chồng tranh luận kịch liệt đến tận 2-3 giờ sáng để thống nhất kịch bản. Bấy nhiêu đó cũng đủ để thấy mức độ đầu tư, tâm huyết và "chơi tới bến" của cặp vợ chồng trong lần tái xuất điện ảnh này, đặc biệt trong cuộc chạy đua doanh thu dịp lễ.

Kết hôn từ năm 2008 và thành lập công ty sản xuất phim vào năm 2014, Đức Thịnh và Thanh Thúy đã nổi tiếng là một trong những cặp vợ chồng quyền lực của điện ảnh Việt, bên cạnh nhiều cái tên đình đám khác như Lý Hải - Minh Hà hay Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp. Đặc biệt với Thanh Thúy, vai trò sản xuất phim là một điều mới mẻ của cô sau nhiều năm chinh chiến mảng truyền hình. Sinh năm 1982, Thanh Thúy từng là gương mặt phủ sóng với những vai nữ chính hiền lành, chịu thương chịu khó như trong Vòng Xoáy Tình Yêu, Blouse Trắng, Lẵng Hoa Tình Yêu... Với khả năng diễn xuất biến hóa, cô từng nhận được nhiều giải thưởng danh giá như HTV Awards hay Mai Vàng. Quyết định lùi về phía sau để làm hậu phương cho chồng, nữ diễn viên vẫn thường xuyên gây chú ý bởi ngoại hình trẻ đẹp, không khác biệt nhiều so với thời đỉnh cao cùng những khoảnh khắc gia đình thú vị.

Còn với Đức Thịnh, sao nam sinh năm 1975 đã có hành trình sự nghiệp vẻ vang, được nhiều người trong ngành kính nể. Giống vợ, anh khởi đầu là một diễn viên, gây chú ý trong những phim truyền hình như Nghề Báo, Cô Gái Xấu Xí... Ngoài ra, anh còn là một đạo diễn kịch nói tài năng tại sân khấu Phú Nhuận. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất đưa anh lên đỉnh cao là khi chuyển hướng sang điện ảnh, là "cha đẻ" của hàng loạt dự án ăn khách như Ma Dai, Taxi, Em Tên Gì? và đặc biệt là Siêu Sao Siêu Ngố đạt doanh thu trăm tỷ. Thành công của phim đã giúp Đức Thịnh nhận 2 giải Cánh Diều Bạc cho Phim hay nhất, và thêm một chiến thắng cho Kịch bản xuất sắc nhất, càng thêm khẳng định quyền lực và tài năng của anh.

Trùm Sò đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.