Cặp đôi Vbiz tưởng đã toang nay nghi vấn du lịch làm lành, bộ ảnh ở resort để lộ chi tiết đáng ngờ

Ai là fan của cặp đôi này chắc đang "đứng ngồi không yên".

Sau thời gian liên tục vướng nghi vấn "đường ai nấy đi", Jun Vũ và Hải Nam bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán khi cư dân mạng phát hiện hàng loạt dấu hiệu cho thấy cả hai có thể đã đồng hành trong chuyến nghỉ dưỡng gần đây. Từ loạt ảnh check-in tại cùng một resort ở Vũng Tàu cho đến những chi tiết được cho là trùng khớp về bối cảnh, nhiều netizen đặt nghi vấn cặp đôi đã tái hợp nhưng vẫn giữ kín chuyện tình cảm.

Mới đây, nghi vấn này tiếp tục được nối dài sau động thái mới của Hải Nam trên mạng xã hội. Tối 22/7, nam diễn viên bất ngờ vừa đăng tải loạt hình ghi lại chuyến du lịch biển. Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc Hải Nam ngồi tại quầy nước ngoài trời với tầm nhìn hướng thẳng ra khu vực hồ bơi. Ngay sau khi những hình ảnh được chia sẻ, cư dân mạng lập tức đối chiếu với loạt ảnh Jun Vũ từng đăng tải trước đó và phát hiện thêm nhiều điểm tương đồng.

Trong bức ảnh của Jun Vũ, nữ diễn viên cũng check-in tại khu vực hồ bơi của một resort với dãy ghế tắm nắng đặt giữa mặt nước cùng hàng dù màu vàng nổi bật phía xa. Trong khi đó, ở góc chụp mới của Hải Nam, dù không ghi lại toàn cảnh khu nghỉ dưỡng, nhiều người cho rằng vẫn có thể nhận ra những chi tiết khá giống như dãy ghế hồ bơi, hàng dù vàng và không gian mở hướng biển.

Cư dân mạng soi chi tiết trùng hợp đáng ngờ trong bộ ảnh du lịch của cả hai

Chính những điểm trùng hợp này khiến cộng đồng mạng tiếp tục xâu chuỗi, cho rằng Hải Nam và Jun Vũ nhiều khả năng đã có mặt tại cùng một khu nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến giữ quan điểm thận trọng. Một số cư dân mạng cho rằng những chi tiết như ghế tắm nắng, hồ bơi vô cực hay dù che màu vàng là thiết kế khá phổ biến tại nhiều resort ven biển, nên chưa đủ cơ sở để khẳng định cả hai cùng xuất hiện ở một địa điểm.

Dẫu vậy, điều khiến nghi vấn chưa hạ nhiệt nằm ở việc các "manh mối" không chỉ dừng lại ở một bức ảnh. Theo những gì netizen tổng hợp, Jun Vũ và Hải Nam đăng tải loạt ảnh du lịch trong khoảng thời gian khá sát nhau. Cả hai đều chỉ chia sẻ hình ảnh chụp một mình, không để lộ người đồng hành. Khi đặt cạnh những bức ảnh được cho là chụp tại cùng một resort, nhiều người càng có thêm lý do để đặt dấu hỏi về khả năng cả hai đã cùng đi nghỉ dưỡng.

Không chỉ vậy mà thời điểm nghỉ dưỡng Vũng Tàu của Hải Nam và Jun Vũ lại khá gần nhau

Trước đó, cũng trong loạt ảnh nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu, cư dân mạng đã phát hiện chi tiết không thể chất lượng hơn. Theo đó, bức ảnh Hải Nam diện áo dài tay màu xám, đứng trên lối đi trong khuôn viên resort. Ngay sau đó, netizen phát hiện Jun Vũ cũng từng đăng một bức ảnh ở góc chụp gần như tương tự, với khung cảnh, hàng cây và lối đi giống hệt.

Dù cả hai không chia sẻ cùng thời điểm nhưng trong các bài đăng này, Hải Nam và Jun Vũ chỉ check-in một mình, không đi cùng hội bạn nào. Từ đó, các fan của cặp đôi có cơ sở để nghi ngờ Hải Nam và Jun Vũ "gương vỡ lại lành", cùng đi du lịch chung và thậm chí bộ ảnh đăng tải là do cả hai chụp cho nhau.

Chi tiết lối đi và cảnh quan resort y hệt nhau được netizen soi ra trước đó

Hải Nam và Jun Vũ là cặp đôi đẹp của Vbiz. Từ tháng 8/2021, loạt hint như du lịch chung, sống cùng nhà hay diện đồ đôi của cả hai đã lan truyền khắp mạng xã hội. Sau đó, cặp đôi cũng không ngại đồng hành cùng nhau ở nhiều sự kiện, thoải mái tương tác thân mật.

Tuy nhiên, thời điểm Hải Nam tham gia Anh Trai Say Hi 2025, nghi vấn cả hai rạn nứt bắt đầu rộ lên. Trong một tiết mục solo, Hải Nam đã có màn trình diễn cảm xúc nhưng cũng rất tâm trạng. Nam diễn viên bất ngờ nhắc đến chuyện trục trặc tình cảm ngay trên sóng. Chi tiết này khiến dân mạng lập tức nhắc ngay đến Jun Vũ.

Cả hai sau đó không lên tiếng, cũng chẳng phủ nhận tin đồn chia tay. Phải mất khoảng vài tháng sau, cư dân mạng bắt được tín hiệu cặp đôi đã làm lành. Cụ thể, khi Jun Vũ ra mắt phim, Hải Nam có mặt để chúc mừng và ủng hộ nữ diễn viên. Còn ở fan meeting của Hải Nam, Jun Vũ cũng xuất hiện với vai trò khách mời. Giờ đây, khi loạt bức ảnh nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu được đặt cạnh nhau với nhiều chi tiết trùng hợp, nghi vấn "gương vỡ lại lành" một lần nữa được cư dân mạng nhắc đến.

Cư dân mạng chờ cái kết đẹp cho Hải Nam và Jun Vũ

Ảnh: FBNV