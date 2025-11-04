Cặp đôi U40 rủ nhau cầm 6 tỷ đồng về quê xây nhà để nghỉ hưu: “Ban đầu ai cũng chê, đến khi xong xuôi mới hối hận”

Năm 2016, đôi vợ chồng Trung Quốc cảm thấy mệt mỏi với nhịp sống hối hả ở Quảng Châu, nơi họ đã sinh sống suốt một thập kỷ. Họ quyết định rời thành phố lớn, trở về quê hương để gần gũi gia đình và tận hưởng lối sống chậm rãi hơn.

Đến năm 2017, họ bắt tay vào việc lập kế hoạch dựng một ngôi nhà riêng trên chính mảnh đất quê cũ. Toàn cảnh ngôi nhà của họ trở nên nổi bật sự khác lạ so với những căn nhà tự xây xung quanh. Ngôi nhà có diện tích sàn 380 m², sân vườn 220 m², tổng chi phí xây dựng 1,6 triệu NDT (tương đương khoảng 6 tỷ đồng).

Tại hầu hết các thị trấn và làng quê trong làng, nhà cửa chủ yếu do dân tự dựng, mang phong cách khá đồng đều: mái ngói đỏ nửa vời, pha chút nét Trung Hoa truyền thống. Dù đã quen mắt sau bao năm, cặp vợ chồng vẫn mong muốn một thiết kế hiện đại hơn.

Ban đầu, gia đình phản đối ý tưởng này. Dù vậy, đôi vợ chồng trẻ vẫn kiên trì thuyết phục và tiến hành dự án.

Nhờ có nền tảng vẽ cơ bản, người vợ tự tay phác thảo bản thiết kế mà không cần thuê kiến trúc sư. Cô tham khảo nhiều mẫu biệt thự quốc tế, đồng thời giữ gìn yếu tố truyền thống địa phương và ý kiến từ người thân, từ đó định hình cấu trúc chính của ngôi nhà.

Quá trình thi công hóa ra phức tạp và căng thẳng hơn nhiều so với giai đoạn lên ý tưởng.

Trong hành trình ấy, họ nhận ra rằng việc tự tạo một ngôi nhà độc đáo đòi hỏi nỗ lực phi thường. Từ thiết kế, đào móng, dựng khung, lắp đặt hệ thống nước điện, hoàn thiện phần cứng đến trang trí phần mềm, mọi công đoạn đều như khởi đầu từ con số không. Dù đã trao đổi hàng trăm lần với thợ xây, những sự cố bất ngờ vẫn liên tục xảy ra.

Để đạt được kết quả như mong muốn, họ không sử dụng đội thiết kế hay thi công địa phương; vật liệu xây dựng hầu hết được đặt mua trực tuyến do thị trường địa phương hạn chế; phần nội thất cứng được giản lược, chỉ tập trung vào nội thất mềm để giảm thiểu rủi ro và độ khó.

Dù đối mặt với vô vàn áp lực, công trình cuối cùng cũng hoàn tất.

Khi ngôi nhà hiện diện, nhiều người bất ngờ nhận ra rằng khả năng sáng tạo trong xây dựng không hề bị giới hạn bởi thói quen cũ. Một số bạn bè thậm chí muốn tham khảo thiết kế để dựng nhà tương tự.

Giữa các ngôi nhà tự xây na ná nhau, ngày càng nhiều người muốn thử phá cách. Với những ai định sao chép, cặp vợ chồng luôn khuyên: Hãy dũng cảm thoát khỏi lối mòn tư duy; chắc chắn bạn sẽ tạo ra một không gian đẹp hơn cả ngôi nhà này.

Bên ngoài trông mới tinh, song bên trong lại chứa đựng nhiều món đồ nội thất mà cha mẹ tặng con gái từ ngày cưới. Họ tin rằng ngôi nhà tồn tại để phục vụ người ở. Dù là không gian mới, chính những vật dụng cũ kỹ, không thể thay thế ấy mới mang lại sự an yên thực sự.

Ngôi nhà được trang trí theo phong cách tối giản hiện đại pha chút ấm cúng vintage, tạo nên sự cân bằng giữa nét mới mẻ và hoài niệm. Tông màu chủ đạo là trắng xám nhạt, kết hợp gỗ tự nhiên và đen matte, mang lại cảm giác rộng rãi, sáng sủa nhưng không lạnh lẽo.

Khu vực bếp mở liền đảo trung tâm, mặt đá trắng bóng loáng, tủ bếp sơn trắng mờ kết hợp với các kệ tủ khác màu đen nhám. Đảo bếp kéo dài thành quầy bar với một vài chiếc ghế đẩu gỗ óc chó chân sắt, vừa tiện nấu nướng vừa là nơi tụ họp gia đình. Kệ treo tường gỗ nguyên tấm trưng bày đồ đạc, xen kẽ chậu cây xanh nhỏ, tạo điểm nhấn sống động. Đèn thả trụ tròn màu kem tỏa ánh sáng ấm, chiếu xuống mặt đảo lấp lánh.

Khu vực dưới cầu thang tận dụng tốt, góc tường kê thêm bàn console gỗ cũ, đèn bàn sứ trắng... Tủ kệ thấp chân cao chứa máy may cổ và khung tranh. Tổng thể, nội thất ưu tiên đồ thủ công, vật liệu tự nhiên và khoảng trống, giúp không gian thở, đồng thời lưu giữ hơi ấm của những món đồ cũ – cầu nối giữa quá khứ và hiện tại.

Chiếc ghế sofa ba chỗ bằng gỗ hồng sắc trong phòng khách do chính người cha tự thiết kế và giám sát thợ mộc hoàn thiện.

Giờ đây, cả gia đình đã dọn về sinh sống, cuộc sống êm đềm và thoải mái. Mọi lo ngại ban đầu của người thân đã tan biến.

Vì chọn con đường ít người đi trong xây dựng nhà cửa, họ phải đối mặt với nhiều thử thách hơn. Tuy nhiên, họ tin rằng khi ngày càng nhiều bạn trẻ trở về quê dựng tổ ấm, phong cách này sẽ dần trở thành xu hướng.

*Theo Zhihu