Dùng xong lò vi sóng nên rút dây cắm điện hay để nguyên? Tưởng đơn giản nhưng vẫn có người làm sai

Câu hỏi 1/5

Hỏi 1: Sau khi sử dụng lò vi sóng, nên rút dây cắm điện hay để nguyên?

A Nên rút điện sau khi lò nguội bớt vài phút B Nên để nguyên để lần sau dùng tiện hơn C Không cần quan tâm, miễn là đã tắt lò D Chỉ rút điện nếu lò vi sóng đã cũ