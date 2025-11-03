HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Dùng xong lò vi sóng nên rút dây cắm điện hay để nguyên? Tưởng đơn giản nhưng vẫn có người làm sai

Thu Phương |

Nhiều người không hề biết, việc xử lý với dây điện lò vi sóng sau khi sử dụng xong lại quan trọng đến vậy.

Lò vi sóng là một trong những thiết bị quen thuộc và gần như không thể thiếu trong căn bếp hiện đại. Chỉ cần vài phút, món ăn nguội lạnh đã được hâm nóng thơm phức, tiết kiệm thời gian cho cả gia đình. Tuy nhiên, dù sử dụng hàng ngày, không phải ai cũng nắm rõ cách dùng đúng để vừa an toàn, tiết kiệm điện, vừa giúp thiết bị bền hơn theo thời gian. Bạn có chắc mình đang dùng lò vi sóng đúng cách? Hãy thử kiểm tra kiến thức với 5 câu hỏi dưới đây!


Dùng xong lò vi sóng nên rút dây cắm hay để nguyên?
Câu hỏi 1/5
Hỏi 1: Sau khi sử dụng lò vi sóng, nên rút dây cắm điện hay để nguyên?

Đáp án đúng là: A – Nên rút điện sau khi lò nguội bớt vài phút.

Giải thích: Lò vi sóng đã tắt vẫn tiêu thụ điện ở chế độ chờ (standby). Điện ngầm này lãng phí năng lượng và khiến linh kiện (mạch điều khiển, biến áp, tụ…) chịu tải nhẹ liên tục, giảm tuổi thọ. Hãy chờ 2–3 phút cho nhiệt độ ổn định rồi rút phích cắm để tránh sốc nhiệt cho bảng mạch, đồng thời giảm nguy cơ rò điện, chập cháy – đặc biệt quan trọng với nhà có trẻ nhỏ hoặc khi bạn thường xuyên đi vắng.

Dùng xong lò vi sóng nên rút dây cắm điện hay để nguyên? Tưởng đơn giản nhưng vẫn có người làm sai- Ảnh 1.

Không nên cắm điện lò vi sóng liên tục, thay vào đó khi dùng xong, đợi vài phút rồi rút điện ra (Ảnh minh họa)


Câu hỏi 2/5
Hỏi 2: Rút điện lò vi sóng khi không dùng đến có thể giúp tiết kiệm khoảng bao nhiêu mỗi năm theo *Appliance Doctors*?

Đáp án đúng là: B – 10 USD.

Giải thích: Con số 10 USD/năm nghe có vẻ nhỏ, nhưng nhân lên ở quy mô hàng triệu hộ gia đình là một lượng điện đáng kể. Ngắt điện hoàn toàn còn giúp giảm phát thải carbon, giảm rò rỉ điện và hình thành thói quen an toàn điện. Hãy coi thao tác rút phích cắm là một phần của “quy trình đóng bếp” sau mỗi lần sử dụng.

Câu hỏi 3/5
Hỏi 3: Vì sao rút điện sau khi sử dụng lại giúp lò vi sóng “nghỉ ngơi” và bền hơn?

Đáp án đúng là: B – Vì lò vi sóng luôn tiêu thụ điện dù không hoạt động.

Giải thích: Ở trạng thái chờ, màn hình, cảm biến, mạch nguồn vẫn tiêu thụ điện và giữ linh kiện trong trạng thái “thức”. Lâu ngày, biến áp, tụ, mạch điều khiển bị lão hóa nhanh hơn. Rút điện cắt hoàn toàn dòng điện, cho phép thiết bị nghỉ thật sự, giảm nguy cơ quá tải, nóng cục bộ và là một biện pháp phòng cháy chủ động trong điều kiện ẩm hoặc khi gia đình đi xa.

Dùng xong lò vi sóng nên rút dây cắm điện hay để nguyên? Tưởng đơn giản nhưng vẫn có người làm sai- Ảnh 2.

Ảnh minh họa


Câu hỏi 4/5
Hỏi 4: Một thói quen sai lầm khác sau khi dùng lò vi sóng mà nhiều người mắc phải là gì?

Đáp án đúng là: C – Đặt lại thực phẩm cũ trong lò cho tiện.

Giải thích: Hơi ẩm và nhiệt dư trong khoang lò làm thức ăn thừa nhanh hỏng, tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. Độ ẩm còn thúc đẩy oxy hóa, gây gỉ sét hoặc bẩn mạch, làm giảm hiệu quả hoạt động. Quy trình đúng: lấy hết thực phẩm ra, đóng cửa lò, chờ lò ổn định rồi rút điện hoàn toàn. Vệ sinh định kỳ 1–2 tuần/lần để hạn chế mùi và cặn bắn.

Dùng xong lò vi sóng nên rút dây cắm điện hay để nguyên? Tưởng đơn giản nhưng vẫn có người làm sai- Ảnh 3.

Ảnh minh họa


Câu hỏi 5/5
Hỏi 5: Trước khi rút phích cắm điện lò vi sóng, người dùng nên làm gì?

Đáp án đúng là: D – Chờ vài phút để lò hạ nhiệt.

Giải thích: Sau khi hâm/nấu, nhiệt còn lưu ở khoang và bảng mạch. Rút điện ngay dễ gây sốc nhiệt, làm giảm tuổi thọ bo mạch hoặc cháy cầu chì. Hãy đợi 2–3 phút cho quạt dừng, nhiệt ổn định rồi mới rút phích cắm. Đây là thói quen nhỏ nhưng giúp thiết bị bền bỉ, an toàn hơn, nhất là với lò công suất cao hoặc dùng liên tục trong ngày.

Từ 5 câu hỏi trên, có thể thấy việc sử dụng lò vi sóng tưởng chừng đơn giản nhưng lại ẩn chứa nhiều chi tiết dễ bị bỏ qua. Rút điện sau khi dùng, chọn vật dụng an toàn, tránh quay liên tục và vệ sinh định kỳ là những nguyên tắc nhỏ nhưng có tác động lớn đến tuổi thọ thiết bị cũng như sức khỏe người dùng.

Một chiếc lò vi sóng hoạt động đúng cách không chỉ giúp bữa ăn nóng hổi, tiện lợi hơn mà còn giảm nguy cơ rò điện, cháy nổ và ô nhiễm thực phẩm. Hãy biến những kiến thức nhỏ này thành thói quen an toàn trong gian bếp mỗi ngày, để thiết bị hữu ích này luôn đồng hành cùng gia đình bạn một cách bền lâu và hiệu quả nhất.

