Cặp đôi trai tồi gái ngoan đẹp nhất 10 năm qua: Visual nam chính đúng chuẩn "đểu giả yêu em", nữ chính xinh kinh khủng

Thu Phong |

Có lẽ đây là một trong những cặp đôi ngôn tình đẹp nhất 10 năm qua.

Thời gian gần đây, bộ phim Con Tim Sắt Đá đã bất ngờ hot trở lại tại Trung Quốc. Sau đó, chủ đề này đã được chia sẻ lại trên mạng xã hội tại Việt Nam, khiến cho các fan của cặp đôi Tor - Min sống lại ký ức một thời ăn ngủ cùng bộ phim này.

Con Tim Sắt Đá (hay Hua Jai Sila) là một bộ phim tâm lý - tình cảm do Thái Lan sản xuất, xoay quanh câu chuyện của hai nhân vật Tor và Min. Tor là đứa con ngoài giá thú của một người đàn ông giàu có, quyền lực. Sau khi mẹ qua đời, anh chuyển đến sống trong gia đình bố ruột để rồi phải chịu những ngày tháng đầy tủi hờn. Trong những ngày tháng đen tối nhất cuộc đời, cô bạn hàng xóm tên Min là ánh sáng duy nhất của anh.

Biến cố xảy ra khi trong một lần bị mẹ kế truy đuổi, Tor đã nhảy xuống sông. Ai cũng tưởng rằng anh đã chết, nhưng thực ra không phải vậy. Tor không chỉ vẫn sống mà nhiều năm sau, anh còn trở lại với thân phận Sila - ông chủ của hộp đêm Devil Club.

Những màn cưỡng hôn đi vào lòng người của Tor với Min tạo nên sức hấp dẫn cực lớn cho Con Tim Sắt Đá.

Với lần trở lại này, mục tiêu của Sila không gì khác ngoài trả thù những kẻ từng gieo rắc cơn ác mộng cho mình. Thậm chí, Sila còn biến Min thành một phần trong kế hoạch của mình. Dẫu vậy, trong hành trình trả thù này, tình cảm mà hai người dành cho nhau ngày càng sâu đậm. Nhưng cũng vì thế, họ phải nếm trải rất nhiều sự giằng xé, dằn vặt và khổ đau.

Đảm nhận vai nam chính Tor/Sila là nam diễn viên người Thái gốc Hoa Thanapob Leeratanakajorn. Trong khi đó, Nopjira Lerkkajornnamkul là cái tên được chọn mặt gửi vàng để thể hiện vai nữ chính Min. Cả hai được nhận xét là đều có ngoại hình cực phẩm, hơn nữa lại vô cùng phù hợp với nhân vật.

Trong khi Thanapob Leeratanakajorn thể hiện quá rõ cái chất "trai đểu yêu em", cũng như là những sự hận thù, đau khổ, dằn vặt ở nhân vật Tor, thì Nopjira Lerkkajornnamkul lại hút hồn khán giả bằng vẻ đẹp của sự yếu đuối, của tình yêu chân thành nơi Min. Chemistry họ tạo ra xứng đáng với điểm 10 tuyệt đối và đó cũng là một trong những lý do chính giúp cho Con Tim Sắt Đá gây bão màn ảnh nhỏ năm 2019. Cho đến bây giờ khi đã bước sang năm 2026, nhiều khán giả vẫn còn u mê cặp đôi này. Thậm chí nếu gọi họ là một trong những cặp đôi đẹp nhất làng phim ngôn tình trong 1 thập kỷ qua cũng không sai.

Bình luận của netizen sau khi Con Tim Sắt Đá bất ngờ gây chú ý trở lại sau 7 năm:

- Lakorn đỉnh nhất màn ảnh Thái. Ảnh cưới và đám cưới của đôi này đẹp xỉu luôn á, lúc trao nhẫn 2 người rưng rưng nó thật gì đâu. Tới bây giờ tui vẫn mong 2 ông bả nếu có duyên sẽ thành đôi (miễn sao 1 trong 2 chưa cưới kết hôn thì vẫn ship). Đẹp đôi 1 cách khiến người ta chấp niệm bao năm, huhu.

- Motip cẩu huyết nhưng chemistry lại đỉnh. Tui xem từ cái thời còn mê nam tồi nữ yếu đuối đến khi chuyển gu qua nữ cường, nữ yếu đuối vô dụng là phát bực nhưng phim này ngoại lệ, vẫn xem mượt rơ, haha. Dù lý trí không cho phép nhưng đâu đó trong tim vẫn muốn 2 anh chị tới với nhau.

- Cái phim này hay rất hay luôn, kịch bản nó chắp vá đỉnh, nó bỉ ổi nó logic nó ngọt ngào mà nó đắng cay. Mãi peak trong lòng tôi.

- Lắm lúc xem phát điên mà vẫn bị mê Sila quá trời ấy.

- Ui, 1 chữ thôi, đỉnh thật sự. Lâu lâu cũng hay xem lại vì cái sự soft của ảnh đối với cổ.

- Ảnh mà bảo với tui "nếu cô tát một cái tôi sẽ hôn lại cô một cái" là tui tát không trượt phát nào chứ gặp Min hiền quá.

- Địa vị ngang ngửa con quỷ Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên.

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

