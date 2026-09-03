HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cặp đôi ở khách sạn 145 ngày rồi bỏ lại căn phòng ngập rác, tiền chưa trả hết

Ngọc Minh/VTC News
|

Trong 145 ngày lưu trú, cặp đôi không cho phép dọn phòng; và nhân viên khách sạn chết lặng thấy căn phòng biến thành bãi rác khi họ rời đi.

Một khách sạn tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc mới đây đã gặp phải hai vị khách “kinh khủng”. Cặp đôi trẻ này ở lại khách sạn suốt gần 5 tháng và kiên quyết không cho nhân viên dọn phòng vào trong. Sau khi họ trả phòng, nhân viên mở cửa rồi bàng hoàng phát hiện căn phòng ngập ngụa rác và phế thải, gần như không còn chỗ để bước đi, trông chẳng khác nào một bãi rác nhỏ.

Theo truyền thông Trung Quốc, nhân viên khách sạn cho biết cặp đôi này đã lưu trú 145 ngày và nhiều lần từ chối cho nhân viên vào dọn dẹp hoặc kiểm tra phòng, chỉ viện cớ là “bất tiện”. Tôn trọng mong muốn của khách, khách sạn đã không ép buộc họ phải cho nhân viên vào kiểm tra.

- Ảnh 1.

Một cặp đôi ở Tứ Xuyên lưu trú tại khách sạn 145 ngày, sau khi họ trả phòng, căn phòng ngập tràn rác thải. (Ảnh: Weibo/People’s Concern)

Phải đến khi hai người này trả phòng, nhân viên mới vào trong và chứng kiến cảnh tượng vô cùng bừa bộn. Theo hình ảnh trong video, sàn phòng gần như bị bao phủ hoàn toàn bởi rác và phế thải; vô số vỏ bánh kẹo, hộp đựng đồ ăn mang đi và đồ dùng cá nhân vương vãi khắp nơi. Ngay cả khe hở giữa những chiếc kệ cũng bị nhét đầy khăn giấy đã qua sử dụng, khiến lối đi lại gần như bị chặn kín.

Ngoài việc để lại căn phòng ngập rác, hai vị khách này còn nợ tiền lưu trú của hai ngày cuối cùng.

Dù bức xúc trước tình trạng rác thải ngổn ngang và khoản phí chưa thanh toán, khách sạn cuối cùng đã quyết định không báo cảnh sát.

Sự việc làm dấy lên những cuộc tranh luận gay gắt trên mạng, với nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ngán ngẩm: “Khách sạn có thể không dọn phòng hàng ngày, nhưng sao có thể để phòng rơi vào tình trạng hoàn toàn không thể sử dụng được như vậy”, “Trời ơi, sao họ có thể sống nổi trong đó chứ? Lẽ ra họ phải giữ vệ sinh hơn mới phải”.

“Tôi hiểu mong muốn có sự riêng tư và không bị làm phiền, nhưng đó không phải là cái cớ để biến căn phòng thành nơi bẩn thỉu kinh khủng”, “Từ chối dọn dẹp hay kiểm tra, biến phòng khách sạn thành bãi rác, đây không chỉ là sự lười biếng mà còn là thiếu ý thức đạo đức công cộng tối thiểu”, “Thật vô ý thức”, “Khách sạn này quả thực quá dễ dãi, chỉ vì muốn kiếm tiền”...

Khoá dây nhảy bungee bị đứt, cặp đôi tử vong vì rơi xuống vực sâu 100 mét trong vòng tay nhau
Tags

khách sạn

Tứ Xuyên

rác thải

lưu trú

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

01:17
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

01:22
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại