Cặp đôi mỹ nam 92 - 94 chìm trong bão chỉ trích: Khóa môi, diễn cảnh phản cảm giữa sự kiện

Tại showbiz Thái Lan, Mile - Apo là 2 mỹ nam phim boylove đình đám, có lượng người hâm mộ đông đảo. Sau cơn sốt của KinnPorsche: The Series - một trong những series boylove hay nhất của Thái Lan từ trước đến nay, cả hai trở thành cặp couple "mafia - vệ sĩ" được "đẩy thuyền" từ trên phim tới ngoài đời.

Tuy nhiên, "thuyền" Mile - Apo chưa đi đến đâu đã chìm nghỉm do Mile được cho biết đã có bạn gái yêu 3 năm. Đông đảo người hâm mộ bày tỏ sự tức giận, thất vọng không phải vì Mile đã có bạn gái mà là vì thái độ thiếu tôn trọng, đã có người yêu nhưng vẫn "xào couple" trắng trợn của anh với Apo sau khi phim kết thúc.

Đến ngày 17/11, làn sóng tranh cãi hướng đến Mile - Apo càng dữ dội hơn. Cả hai vừa tổ chức fancon tại Thái Lan. Trên sân khấu sự kiện, 2 mỹ nam khóa môi nồng nhiệt quá mức. Không chỉ vậy, họ còn táo bạo bán khỏa thân, cùng nhau diễn cảnh "giường chiếu" nằm trên giường ôm ấp, đùa giỡn mơn trớn trước sự chứng kiến của hàng nghìn khán giả.

Nụ hôn gây chấn động tam giới của Mile (áo nâu) - Apo tại fancom

2 mỹ nam phim boylove còn cởi trần, ôm ấp nhau trên chiếc giường đặt trên sân khấu

Hình ảnh thân mật của cặp sao tại fancon gây choáng cho khán giả

Hình ảnh tình tứ quá đà của Mile - Apo trong fancon nhanh chóng được lan truyền khắp MXH và khiến cặp sao hứng chỉ trích dữ dội. Nhiều người cho rằng cả hai quá phản cảm, hạ thấp giá trị bản thân và lợi dụng cộng đồng LGBT+ để trục lợi, đánh bóng tên tuổi. Nhiều người cho rằng việc hun hít, cởi trần và thân mật của Mile - Apo trên sân khấu lớn, có rất đông khán giả ở đa dạng độ tuổi là không phù hợp và thiếu chừng mực. Trước làn sóng chỉ trích và chê bai của công chúng, Mile - Apo vẫn chưa lên tiếng phản hồi.

Mile - Apo bị chỉ trích phản cảm, hạ thấp giá trị của bản thân

Mile Phakphum sinh năm 1992, là diễn viên, ca sĩ và nhạc sĩ hàng đầu showbiz Thái Lan. Nam diễn viên có xuất thân danh giá. Anh là người thừa kế của gia tộc Romsaitong - sở hữu thương nghiệp khắp cả tỉnh Kalasin (Thái Lan). Bố Mile là giám đốc của Kalasin Plaza, mẹ làm trong ngành tài chính và là thành viên thuộc liên đoàn Nữ doanh nhân do Hoàng Gia bảo trợ. Ngoài ra, gia đình anh nam diễn viên còn có cổ phần đầu tư trong nhiều bệnh viện, khách sạn tại Kalasin (Thái Lan).

Mile là thiếu gia tài phiệt đích thực ở showbiz Thái Lan

Trong khi đó, Apo Nattawin sinh năm 1994, là diễn viên kiêm người mẫu. Anh vào showbiz đóng phim từ năm 2014. Đến nay, KinnPorsche: The Series vẫn được xem là tác phẩm nổi bật nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Apo Nattawin.

Apo Nattawin có vẻ ngoài điển trai, nam tính cuốn hút

Nguồn: Xiaohongshu