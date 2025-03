Cùng nhau mua căn hộ để làm bến đỗ tương lai

Theo QQ, năm 2004, chị Chu và anh Trần quen biết và gặp gỡ nhau thông qua sự giới thiệu của một người bạn. Trong sự ngọt ngào của tình yêu, họ đã cùng nhau đưa ra quyết định: Mua một căn nhà ở Bắc Kinh (Trung Quốc) để làm bến đỗ cho cuộc sống tương lai.

Sau một thời gian tham khảo, hai người đã chọn mua được căn hộ ưng ý đứng tên 2 người. Đối với căn nhà này, anh Trần thống nhất sẽ tự bỏ tiền của mình để trả trước 200.000 NDT (hơn 700 triệu đồng). 300.000 NDT còn lại, cặp đôi này sẽ có trách nhiệm trả đều đặn hàng tháng cho ngân hàng cho đến khi hết nợ.

Vào thời điểm đó, khi mối quan hệ vẫn còn mặn nồng, chị Chu và anh Trần tin chắc rằng việc mua nhà là một cốt mốc quan trọng trong cuộc tình của họ.

Tuy nhiên, thời gian tốt đẹp đó không kéo dài được lâu. Chỉ vài tháng sau, mối quan hệ có những rạn nứt. Cuối cùng hai người chọn chia tay. Chị Chu lựa chọn dọn ra ngoài. Còn anh Trần vẫn tiếp tục sinh sống tại đây và phải một mình hoàn trả hết số nợ còn lại cho ngân hàng.

Anh đã nhiều lần trao đổi với chị Chu để chuyển nhượng toàn bộ quyền sở hữu căn hộ. Song do mức giá người phụ nữ này đưa ra quá cao nên hai bên không đạt được thỏa thuận.

Yêu cầu bất ngờ khi bất động sản tăng giá

Thời gian thấm thoát trôi qua. Trong suốt 18 năm sau đó, cuộc sống của cả hai người đã trải qua những thay đổi lớn. Anh Trần lập gia đình và có được 1 cậu con trai. Năm 2022, người đàn ông này cần bán căn hộ nhằm lấy tiền để mua một bất động sản khác gần khu vực trường học hơn. Song do chị Chu vẫn đứng tên căn hộ nên anh không thể thực hiện thủ tục bán nhà.

Anh tiếp tục có những cuộc thương lượng với người phụ nữ này. Tuy nhiên, chị Chu liên tục gây khó dễ. Chị cho biết theo khảo sát thị trường, giá của căn hộ tại thời điểm đó đạt mức 3,3 triệu NDT (hơn 11,5 triệu đồng), tăng hơn 6 lần so với thời điểm mua. Chính vì thế, chị yêu cầu anh Chu cần chia cho mình 1 triệu NDT (hơn 3,5 tỷ đồng). Nếu đáp ứng được, chị sẽ tiến hành chuyển nhượng phần quyền sở hữu còn lại.

Cảm thấy yêu cầu của chị Chu vô lý, anh Trần từ chối trao trả số tiền 1 triệu NDT, đồng thời đưa vụ việc ra tòa án địa phương. Anh hy vọng chính quyền sẽ giúp giải quyết triệt để vấn đề đã khiến bản thân đau đầu nhiều năm qua.

Tại tòa, hai bên đã có những tranh luận gay gắt về việc phân chia tài sản. Sau khi tiếp nhận thông tin, thẩm phán xét xử vụ án đã đưa ra phán quyết có lợi cho anh Trần.

Theo quy định có liên quan của Luật Tài sản Trung Quốc, tỷ lệ phân chia giá trị bất động sản phải được xác định theo tỷ lệ góp vốn. Trong trường hợp này, khoản tiền trả trước 200.000 NDT là do anh Trần chi trả. Sau khi 2 người chia tay, khoản vay còn lại cũng do người đàn ông này trả. Do đó, xem xét toàn diện các yếu tố này, chị Chu đã không góp tiền để mua căn hộ. Chính vì thế, chị sẽ không có quyền chia tiền khi căn hộ được bán dẫu cùng đứng tên trên giấy sở hữu bất động sản.

Chị Chu tỏ ra không hài lòng với quyết trên nên đã nộp đơn kháng cáo. Tuy nhiên, tòa án cấp cao vẫn giữ nguyên phán quyết sơ thẩm.

Sau khi vụ việc được xử lý, chính quyền đã hỗ trợ anh Trần làm lại giấy tờ để có thể nhanh chóng chuyển nhượng căn hộ của mình.

Trường hợp này cho chúng ta bài học sâu sắc: Khi cùng nhau đầu tư bất động sản, cần phải xác định rõ ràng vốn đầu tư và quyền sở hữu tài sản của 2 bên, đồng thời ký kết văn bản thỏa thuận có liên quan để tránh tranh chấp sau này. Song song với đó, khi đối mặt với tranh chấp bất động sản, chúng ta nên giữ bình tĩnh và giải quyết trên tinh thần thương lượng hoặc thông quá các biện pháp pháp lý.

(Theo QQ)