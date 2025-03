"Sex and the City", bộ phim đình đám của thập niên 90 lấy bối cảnh tại New York, đã khắc sâu trong lòng người hâm mộ hình ảnh Carrie Bradshaw (do Sarah Jessica Parker thủ vai) rạng rỡ trong chiếc váy cưới lộng lẫy của Vera Wang. Khoảnh khắc cô chuẩn bị kết hôn với Big (Chris Noth) và thực hiện bộ ảnh cho Vogue đã trở thành một phân cảnh kinh điển. Chiếc váy với thiết kế theo phong cách bandeau đơn giản ở phần thân trên và chân váy dài, xòe rộng tựa lông vũ đã thực sự khiến người xem phải trầm trồ.

Chiếc váy cưới mà nhân vật Carrie Bradshaw mặc trong bộ phim Sex and the City đã khắc sâu trong lòng người hâm mộ. (Ảnh: Dailymail)

Theo Nearly Newlywed, chiếc váy Eleanor Bridal Gown chính hãng có giá trị lên tới 7.500 USD (khoảng 170 triệu đồng), trong khi phiên bản đã qua sử dụng được bán với giá 3.000 USD (khoảng 70 triệu đồng). Thế nhưng, Ashley Cano, một người yêu thích săn đồ secondhand, đã vô cùng bất ngờ khi tìm thấy một phiên bản tương tự của chiếc váy này tại cửa hàng Goodwill (Chicago, Mỹ) với giá chỉ 18.99 USD (khoảng 350 nghìn đồng). Cô chia sẻ sự ngỡ ngàng của mình trên TikTok: "Tôi không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy chiếc váy này". Trên trang cá nhân @aileenscloset90, cô cũng cho biết thêm: "Nó rất to và rất nặng".

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền và thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ "Sex and the City". Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ và ghen tị với Ashley Cano. Một người bình luận: "Đó là chiếc váy mơ ước của tôi kể từ khi xem bộ phim. Mọi người đều muốn Vera Wang sản xuất hàng loạt chiếc váy này, nhưng bà ấy đã không làm vậy". Một người khác thốt lên: "Chà! Cô gái, đó đúng là trúng xổ số đồ secondhand rồi". Nhiều người khác cũng để lại những lời chúc mừng như: "Không thể nào! Cô thật may mắn", "Trời ơi, cô trúng độc đắc rồi", "Cô có thể bán nó với giá hàng nghìn USD đấy, thật tuyệt vời!".

Một cô dâu tương lai đã bày tỏ mong muốn mua lại chiếc váy: "Dừng lại! Tôi sẽ kết hôn vào năm 2026... Tôi muốn có nó". Một người khác đơn giản nhận xét: "Nó thật đẹp". Tuy nhiên, một số người tinh ý đã chỉ ra rằng đây không phải là chiếc váy gốc trong phim. Họ cho biết: "Đúng là cùng một nhà thiết kế, nhưng không phải cùng một chiếc váy. Nếu bạn nhìn kỹ, chiếc váy trong phim có nhiều chi tiết vải được xếp chồng lên nhau để tạo hình bông hoa trên thân váy hơn. Dù sao thì đây vẫn là một món hời".

Sau khi đăng tải video Cano đã nhận được "rất nhiều lời đề nghị" từ những cô dâu muốn mua lại chiếc váy. (Ảnh: Dailymail)

Vài ngày sau khi chia sẻ đoạn clip đầu tiên, Cano đăng tải một video khác cho biết cô đã nhận được "rất nhiều lời đề nghị" từ những cô dâu muốn mua lại chiếc váy. Cô nói thêm: "Tôi đang tìm cách tốt nhất để xử lý tất cả các yêu cầu và vẫn đảm bảo an toàn khi gặp gỡ để thử váy".

Goodwill Industries, nơi Cano tìm thấy chiếc váy, là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực việc làm và vận hành các cửa hàng đồ secondhand. Họ dựa vào nguồn hàng từ thiện để bán lại, và số tiền thu được sẽ dùng để hỗ trợ hoạt động của cửa hàng cũng như các dịch vụ việc làm mà họ cung cấp. Được thành lập năm 1902 tại Boston (Massachusetts, Mỹ), Goodwill Industries hiện có mặt tại 17 quốc gia với hơn 4.250 cửa hàng.

Bản thân Ashley Cano cũng chia sẻ rằng cô rất thích chiếc váy nhưng nó lại quá nhỏ so với cô và cô không biết cách nào để bán nó. Cô viết: "Tôi e rằng mình đã cắn miếng bánh quá to. Và tôi không biết cách nào là tốt nhất để bán nó. Ai có thể giúp tôi không?".

*Nguồn: Mirror