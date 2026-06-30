Cặp đôi diễn viên hủy đám cưới, ly hôn khẩn cấp

Người trong cuộc vừa có động thái nóng ngay giữa tin cặp đôi đình đám ly hôn ầm ĩ.

Mối quan hệ tình ái giữa “bom sex xứ Trung” Từ Đông Đông và tài tử Doãn Tử Duy đã khiến báo chí tốn nhiều giấy mực trong suốt những năm qua. “Siêu vòng 1 Cbiz” và nam diễn viên họ Doãn bén duyên khi đóng chung trong phim Hợp Đồng Nam Nữ vào năm 2017. Họ dự kiến tổ chức hôn lễ trong tháng 2 năm nay ở Cáp Nhĩ Tân - quê hương của cô dâu. Thế nhưng, đám cưới này đã bị hủy. Sau đó đúng 1 tháng, Từ Đông Đông - Doãn Tử Duy bất ngờ đi đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Thế nhưng tới sáng 30/6, tờ Koreaboo đưa tin, cặp đôi hơn kém nhau 15 tuổi lại đang dính tin ly dị ầm ĩ chỉ sau vỏn vẹn 3 tháng đăng ký kết hôn.

Diễn biến trong mối quan hệ của 2 diễn viên xứ Trung khiến công chúng đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, cứ tự hỏi liệu cặp đôi có đang thực sự nghiêm túc trong chuyện tình cảm hay không.

Từ Đông Đông - Doãn Tử Duy vừa bất ngờ dính tin ly dị sau 3 tháng đăng ký kết hôn. Ảnh: 163

Ngay giữa tâm bão ly hôn ầm ĩ, Doãn Tử Duy đã chính thức lên tiếng làm rõ sự tình. Trong bài đăng trên trang cá nhân mới đây, nam diễn viên ra sức phủ nhận thông tin chia tay người đẹp họ Từ, đồng thời nhấn mạnh hôn lễ của họ sẽ vẫn diễn ra bình thường dù trên thực tế từng bị hủy bỏ 1 lần trước đó.

Doãn Tử Duy cũng hé lộ về nguyên nhân khiến đám cưới hồi tháng 2 của vợ chồng anh bị hủy: “Đám cưới vốn dự định tổ chức vào tháng 2 của chúng tôi đã buộc phải chuyển thành 1 buổi họp mặt gia đình! Vì chú của Đông Đông lúc đó sức khỏe không tốt nên đám cưới mới bị hoãn lại. Và cách đây ít lâu, chú ấy đã không may qua đời, cả gia đình đều đang chìm trong đau buồn. Sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định rằng lễ cưới sẽ được lên kế hoạch tổ chức sớm nhất là vào tháng 11 năm nay. Tôi biết có nhiều bạn đang quan tâm đến chúng tôi nên mới hỏi han nhiều tới vậy. Tôi hiểu các bạn đều lo lắng rằng chúng tôi có thể không thể đi đến bến bờ hạnh phúc cuối cùng và lại chia tay nhau lần nữa. Thực sự vô cùng cảm ơn mọi người. Chúng tôi đã tái hợp được 3 năm rồi. Tình cảm không hề phai nhạt đi chút nào, ngược lại tôi và bà xã còn ngày càng thấu hiểu nhau hơn”. Được biết, cặp đôi này từng hợp tan nhiều lần trong quá khứ trước khí chính thức quyết định tiến tới hôn nhân.

Trước đó hồi tháng 2, tờ Sohu đưa tin, Doãn Tử Duy bất ngờ liên tục đăng bài than thở về việc bị Từ Đông Đông đuổi cổ ra khỏi nhà. Nguyên nhân là do trước khi đi ngủ, nam diễn viên đã bắt ép đàng gái học tiếng Anh cùng mình. Ai ngờ việc này đã “châm ngòi nổ” cho 1 cuộc cãi vã lớn ngay trong đêm giữa 2 diễn viên. Doãn Tử Duy đã nhiều lần tag thẳng tên Từ Đông Đông vào bài đăng xin cô mở cửa cho mình vào nhà nghỉ ngơi. Tuy nhiên, Từ Đông Đông phớt lờ, cay cú bắt đàng trai đứng ngoài.

Doãn Tử Duy từng bị Từ Đông Đông đuổi cổ ra khỏi nhà hồi tháng 2 năm nay. Ảnh: 163

“Tiểu Long Nữ gợi cảm nhất Cbiz” Từ Đông Đông và Doãn Tử Duy bén duyên khi đóng chung trong phim Hợp Đồng Nam Nữ vào năm 2017. Chuyện tình của họ trải qua không ít thăng trầm, liên tục tan hợp. 2 người công khai hẹn hò vào năm 2018. Tháng 4/2019, Doãn Tử Duy bỏ nhẫn vào nồi lẩu rồi cầu hôn bạn gái kém 15 tuổi. Nhưng chỉ 4 tháng sau, cặp đôi tuyên bố hủy bỏ lễ cưới và chia tay do tính cách không hợp. Đến tháng 2/2020, Từ Đông Đông và Doãn Tử Duy tái hợp, nhưng tiếp tục đường ai nấy đi sau vài tháng. Tới năm 2023, cặp diễn viên cho nhau cơ hội hàn gắn 1 lần nữa và chính thức thông báo đính hôn sau đó 2 năm.

Từ Đông Đông sinh năm 1990. Cô vào showbiz khi vừa tròn 10 tuổi, nổi tiếng với các phim như Thần bài 3, Hải thượng vương, Trùm Hương Cảng, Dư Tội, Lộc Đỉnh Ký, Thiên Long Bát Bộ hay vai Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp bản web drama năm 2019. Nữ diễn viên được gọi là “Kim Kardashian Trung Quốc” hay “Siêu vòng 1 Trung Quốc” nhờ có dáng vóc gợi cảm.

Vài năm trở lại đây, mỹ nhân 9X này đổi hình tượng nền nã và thanh lịch hơn. Cô không còn là “bom sex” hở bạo gây sốc vì muốn được khán giả công nhận năng lực diễn xuất. Hiện tại cô chủ yếu đóng phim chiếu mạng chi phí thấp. Tuy nhiên doanh thu phim chiếu mạng của nữ diễn viên vẫn lọt top đầu Cbiz.

Từ Đông Đông được gọi là “Kim Kardashian Trung Quốc” hay “Siêu vòng 1 Trung Quốc”. Ảnh: Weibo

Trong khi đó, Doãn Tử Duy sinh năm 1975 tại Hong Kong (Trung Quốc), chính thức bước chân vào làng giải trí khi vừa tròn 23 tuổi. Trong suốt sự nghiệp của mình, anh từng góp mặt trong nhiều bộ phim được khán giả yêu thích như Câu Chuyện Cảnh Sát 2004, Đoạt Mệnh Kim hay Mỹ Thiếu Niên Chi Luyến. Anh đặc biệt gây ấn tượng mạnh với khán giả truyền hình qua loạt vai trai đểu trên màn ảnh nhỏ.