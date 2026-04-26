Cặp đôi diễn viên - ca sĩ Việt tổ chức lễ cưới ở biển, cô dâu diện hở đến mức chưa ai dám thử!

Nhân dịp kỷ niệm 4 năm ngày cưới, Phương Trinh Jolie và Lý Bình bất ngờ tổ chức bữa tiệc thân mật, ấm cúng "tái hiện" lại hôn lễ ở biển. Bộ ảnh lập tức thu hút sự quan tâm của cư dân mạng, đặc biệt là visual của cô dâu Phương Trinh Jolie khiến MXH “dậy sóng” vì lựa chọn váy cưới quá táo bạo.

Không đi theo kiểu váy cưới truyền thống kín đáo, Phương Trinh Jolie xuất hiện với thiết kế ôm sát, phần thân trên gần như trong suốt, đính kết họa tiết tinh xảo, kết hợp chân váy xuyên thấu xẻ cao khoe trọn đôi chân dài. Tổng thể outfit mang tinh thần phóng khoáng, gợi cảm, thậm chí có phần "nổi loạn" so với hình dung quen thuộc về một cô dâu trong ngày trọng đại. Chính vì vậy, ngay từ thời điểm đó, bộ váy đã tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều, người khen cá tính, người lại cho rằng quá táo bạo.

Không ít ý kiến cho rằng lựa chọn này lại rất đúng với hình ảnh mà Phương Trinh Jolie theo đuổi suốt nhiều năm qua gợi cảm, tự tin và không ngại phá vỡ khuôn mẫu. Đặc biệt, điều khiến nhiều người bất ngờ hơn cả là vóc dáng của nữ ca sĩ. Trải qua hành trình làm mẹ, hiện là mẹ của 3 bé, nhưng cô vẫn giữ được body săn chắc, vòng eo thon gọn và thần thái cuốn hút.

Cuộc sống hôn nhân của Phương Trinh Jolie và Lý Bình sau 4 năm cũng là điều được nhiều người quan tâm. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng gần gũi, từ công việc đến chăm sóc con cái. Lý Bình nhiều lần được khen ngợi là người chồng tâm lý, đồng hành cùng vợ trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp, đồng thời có mối quan hệ tốt với con riêng của vợ.

Trong đám cưới của nữ diễn viên và Lý Bình, bé Mia - con riêng của Phương Trinh Jolie và người cũ đã diện chiếc váy trắng giống mẹ và đảm nhận vai trò mang nhẫn cưới cho cặp đôi. Đó là lần đầu tiên Phương Trinh công khai con gái sau 9 năm giữ kín bưng. Trước toàn bộ quan khách và người thân, bạn bè, Phương Trinh Jolie bật khóc khi nghe con gái thể hiện tình cảm với ba dượng. Tuy nhiên, ít ai biết được việc công khai bé Mia ngay tại đám cưới là mong muốn của Lý Bình vì anh muốn nhóc tỳ xuất hiện theo cách đặc biệt nhất.

Lý Bình từng trải lòng về quyết định này: "Tôi mong muốn con gái được xuất hiện trong ngày trọng đại của bố mẹ theo cách đặc biệt nhất. Mia là người quan trọng nhất trong cuộc tình của tôi và Phương Trinh Jolie, vì thế đám cưới không thể nào thiếu con bé được. 2 vợ chồng chúng tôi đã tâm sự với anh MC để mong anh có cách dẫn dắt để Mia xuất hiện một cách tự nhiên và dễ thương nhất. Tôi không ngờ con bé lại dành cho mình nhiều tình cảm đến thế. Bình thường, 2 ba con chơi đùa với nhau rất nhiều vì Mia rất dễ thương, hài hước. Tôi và con đã quen cảnh gặp nhau là giỡn như những người bạn, không hề có bất kì khoảng cách nào. Trước nay bé sẽ không nói ra những câu như: Con yêu ba, con thương ba,… mà chỉ thể hiện bằng hành động, nên khi trên sân khấu Mia nói như thế làm tôi rất cảm động".

Hiện tại, Phương Trinh Jolie đang tận hưởng giai đoạn viên mãn cả về tinh thần lẫn đời sống gia đình. Sau khi kết hôn, cô chủ động dành thời gian cho tổ ấm, đồng hành cùng ông xã trong việc chăm sóc các con. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị như bữa cơm gia đình, những chuyến đi chơi cùng chồng con hay niềm vui khi nhìn các bé lớn lên từng ngày. Ông xã Lý Bình cũng được nhận xét là người tâm lý, luôn sát cánh và ủng hộ vợ trong mọi quyết định.

