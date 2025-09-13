Người ta vẫn thường nói các cặp đôi yêu nhau lâu ngày sẽ càng ngày càng giống nhau. Tại Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc), một cặp đôi trẻ nổi tiếng trên mạng xã hội đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi bị cho rằng... là anh em ruột, bởi gương mặt của cả hai có quá nhiều nét tương đồng.

Cặp đôi có ngoại hình giống nhau đến không ngờ

Cặp đôi này thường xuyên chia sẻ những bức ảnh và clip tình cảm trên mạng. Tuy nhiên, chính vì ngoại hình quá giống nhau, từ làn da cho đến đường nét gương mặt, họ nhiều lần bị người lạ hiểu nhầm. Trong một đoạn video, cả hai còn tự hài hước kể lại: “Đi tàu thì nhân viên hỏi có phải anh em không, đi siêu thị cũng bị chủ quán hỏi, thậm chí cô bán cơm ở căng tin cũng nghi ngờ”.

Trước những lời trêu chọc và gợi ý từ cộng đồng mạng, cả hai quyết định đến bệnh viện làm xét nghiệm ADN để giải tỏa thắc mắc. Sau đó, họ công bố kết quả: tỷ lệ quan hệ huyết thống nhỏ hơn 0,0001%, khẳng định hoàn toàn không có quan hệ ruột thịt.

Cặp đôi cũng cho biết, cha mẹ hai bên đều rõ ràng rằng họ không hề có chung huyết thống, việc làm xét nghiệm chỉ nhằm thỏa mãn sự tò mò của cư dân mạng.

Kết quả được công khai lập tức gây bão mạng xã hội. Nhiều bình luận bày tỏ sự ngạc nhiên:

“Ngoài giới tính ra thì mặt giống nhau đến 90%.”

“Ngay cả mụn cũng mọc giống hệt nhau, quá kỳ diệu.”

“Có lẽ hai bạn yêu nhau vì tự thấy mình trong đối phương chăng?”

“Như này thì sau này chẳng cần tranh cãi con giống bố hay mẹ nữa rồi.”

Nguồn: ETtoday