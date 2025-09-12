Cao thủ số một trong tác phẩm Kim Dung: Khiến Trương Tam Phong kinh ngạc nhưng lại bị tác giả "dìm hàng"

Cao thủ khiến Trương Tam Phong kinh ngạc

Kim Dung đã viết 15 tiểu thuyết võ hiệp, giới thiệu nhiều cao thủ võ lâm. Trương Tam Phong thời kỳ Ỷ Thiên cũng là một cao thủ hàng đầu. Ông tu luyện trăm năm, lại có thêm Cửu Dương Thần Công hỗ trợ, chỉ cần vài chiêu đơn giản đã có thể đánh bại Huyền Minh Nhị Lão danh bất hư truyền.

Trương Tam Phong thời kỳ Ỷ Thiên cũng là một cao thủ hàng đầu.

Không phải ngẫu nhiên, trong Hiệp Khách Hành, Kim Dung mượn lời Sử bà bà nói rằng: "Thiếu Lâm, Võ Đang là hai đại môn phái, võ công mỗi bên đều có chỗ độc đáo, không thể nói Võ Đang hơn Thiếu Lâm, nhưng người sáng lập Trương Tam Phong là bậc đại tông sư chấn động võ lâm mấy trăm năm, đó là điều không cần phải bàn cãi." Thế nhưng, trong tác phẩm của Kim Dung quả thực có một vị cao thủ vô cùng đặc biệt, có thể khiến Trương Tam Phong kinh ngạc bởi nội lực thâm hậu. Đó là ai?

Khi đó Trương Tam Phong bị Cương Tướng đánh lén trọng thương, A Đại, A Nhị, A Tam thuộc hạ của Triệu Mẫn lại đang chuẩn bị tấn công lần nữa. May mắn thay, Trương Vô Kỵ đã kịp thời đứng ra, vận Cửu Dương Thần Công giúp Trương Tam Phong trị thương.

Trương Vô Kỵ đã kịp thời đứng ra, vận Cửu Dương Thần Công giúp Trương Tam Phong trị thương.

Trong nguyên tác viết rằng, trong khoảnh khắc, Trương Tam Phong chỉ cảm thấy luồng nội lực truyền đến từ lòng bàn tay vô cùng hùng mạnh. Mặc dù bản thân ông đã luyện công mấy chục năm, nội lực thâm hậu, nhưng luồng nội lực này vẫn chưa tinh khiết bằng nội lực của ông. Tuy nhiên, nó lại cuồn cuộn, miên man bất tận, Trương Tam Phong thân lại là Thái Sơn Bắc Đẩu của võ lâm vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhìn chăm chú vào mặt Trương Vô Kỵ. "Chỉ thấy ánh mắt hắn không lộ hào quang, nhưng ẩn chứa một tầng ý vị ấm áp, chứng tỏ nội công đã đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh... Ngoài bản thân ra, thật sự không nghĩ ra còn người thứ hai nào có thể đạt đến cảnh giới này."

Đoạn này viết rất trực quan, làm nổi bật nội lực vô tận của Trương Vô Kỵ. Thực tế, lúc này Trương Vô Kỵ mới ngoài 20 tuổi, còn Trương Tam Phong đã 112 tuổi. Nhưng nội lực của Trương Vô Kỵ chỉ là chưa tinh khiết bằng Trương Tam Phong mà thôi.

Cao thủ ở đỉnh cao rồi lại "rớt đài"

Nói cách khác, Trương Tam Phong tu luyện trăm năm, nhưng nội lực lại không thể áp đảo Trương Vô Kỵ. Sau khi Trương Vô Kỵ nhận được Cửu Âm Chân Kinh từ tay Hoàng Sam nữ tử ở đại hội Đồ Sư, chỉ cần mất vài năm, Trương Vô Kỵ có thể luyện thành Cửu Âm Cửu Dương, khi đó việc vượt qua Trương Tam Phong không còn là chuyện hoang đường. Đúng vậy, nhân vật mà Sohu và Sina cho rằng là cao thủ số một trong bút pháp của Kim Dung chính là Trương Vô Kỵ.

Có thể bạn chưa biết, trong bản truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký đăng nhiều kỳ, Trương Vô Kỵ còn mạnh đến mức khó tin. Kim Dung viết rằng, Trương Vô Kỵ ở lại Võ Đang vài tháng, vừa trị thương cho Du Đại Nham và Ân Lê Đình, vừa thỉnh giáo Trương Tam Phong về những vấn đề tinh vi thâm sâu trong võ học.

Cao thủ số một trong bút pháp của Kim Dung chính là Trương Vô Kỵ.

Cửu Dương Thần Công, Càn Khôn Đại Na Di, cộng thêm Thái Cực quyền kiếm của Võ Đang, "ba thứ dần dần dung hợp thành một thể, gần như đã đạt đến cảnh giới cao nhất của võ học." Trương Vô Kỵ tuổi còn trẻ, tu vi đã đạt đến "cảnh giới cao nhất của võ học". Một đoạn văn khác của Kim Dung miêu tả lại càng kỳ ảo hơn, ông viết, Cửu Dương Thần Công của Trương Vô Kỵ học được từ Cửu Dương Thần Công do Đạt Ma tổ sư nước Thiên Trúc (nay là Ấn Độ) truyền lại, còn Càn Khôn Đại Na Di của Minh Giáo thì bắt nguồn từ Ba Tư, hai thứ kết hợp với nhau, "đã đạt đến đỉnh cao trí tuệ của loài người".

Lưu ý, Kim Dung lại dành cho Trương Vô Kỵ một đánh giá cao nhất là "đỉnh cao trí tuệ của loài người". Một "cảnh giới cao nhất của võ học" cộng với một "đỉnh cao trí tuệ", Trương Vô Kỵ chắc chắn là cao thủ số một dưới ngòi bút của Kim Dung.

Chính Kim Dung đã thay đổi thuộc tính của một nhân vật khác và việc này gián tiếp khiến Trương Vô Kỵ bị "rớt đài".

Chỉ tiếc là những thiết lập trên chỉ xuất hiện trong bản truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký đăng nhiều kỳ, trong các bản Tam Liên và Tân Tu sau này, Kim Dung đã xóa bỏ hoàn toàn "cảnh giới cao nhất của võ học" và "đỉnh cao trí tuệ" của Trương Vô Kỵ. Vì sao Kim Dung lại làm như vậy?

Theo Sohu và Sina, thực tế, Kim Dung đã thay đổi thuộc tính của một nhân vật khác và việc này gián tiếp khiến Trương Vô Kỵ bị "rớt đài". Cụ thể, trong bản truyện đăng nhiều kỳ, Cửu Âm Chân Kinh và Cửu Dương Thần Công đều do Đạt Ma sư tổ sáng tạo ra. Tuy nhiên, vấn đề lại nảy sinh, nếu Cửu Âm Cửu Dương đều do Đạt Ma tổ sư sáng tạo, mà thiên hạ võ công xuất Thiếu Lâm, vậy chẳng phải võ công các môn phái Trung Nguyên đều bắt nguồn từ nước ngoài?

Sau thay đổi của Kim Dung, ạt Ma tổ sư không còn là người sáng tạo ra 2 bí kíp Cửu Âm Chân Kinh và Cửu Dương Thần Công.

Vì vậy, trong các bản sau Kim Dung đã đổi tác giả của Cửu Âm Chân Kinh thành Hoàng Thường, tác giả của Cửu Dương Thần Công thành Túy Sư. Đạt Ma sư tổ không còn là người sáng tạo ra 2 bí kíp kia mà trở thành một người truyền đạo bình thường, còn Trương Vô Kỵ cũng vì thế mà mất đi ngôi vị cao thủ số một dưới ngòi bút Kim Dung.

