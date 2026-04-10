Cặp đôi bị chế giễu "mẹ con" đăng ký kết hôn

Minh Khuê |

Nữ ca sĩ, diễn viên Kim Sa, sinh năm 1983 và nam diễn viên Tôn Thừa Tiêu, sinh năm 2000, thông báo đăng ký kết hôn.

Ngày 9-4, Kim Sa và Tôn Thừa Tiêu đồng loạt chia sẻ niềm vui với công chúng. Cả hai cùng lúc đăng tải ảnh đăng ký kết hôn lên trang mạng xã hội weibo với chú thích "xin giới thiệu chồng tôi" và "xin giới thiệu vợ tôi", thu hút lời chúc phúc từ người hâm mộ.

Kim Sa và Tôn Thừa Tiêu chênh lệch nhau 17 tuổi

Khi công bố yêu đương, họ bị chỉ trích, chế giễu

Họ cho rằng cả hai giống "mẹ con", nghi ngờ Tôn Thừa Tiêu "đào mỏ"

Thế nhưng, cả hai vẫn gắn bó bền chặt và có kết thúc đẹp

Cả hai đăng ký kết hôn tại Bắc Kinh - Trung Quốc. Ngày đăng ký của họ trùng với ngày ra mắt chương trình truyền hình thực tế "Chuyến du lịch lãng mạn cùng vợ năm 2026" mà cặp đôi này tham gia.

Trong đó, Tôn Thừa Tiêu kể rằng đã bắt đầu tiết kiệm tiền để mua trang sức vàng chuẩn bị đám cưới từ ba năm trước. Lúc đó, giá vàng vẫn còn khá thấp và vì thế anh được công chúng mạng khen khôn ngoan.

Cả hai cũng đã hoàn tất thỏa thuận tiền hôn nhân để rành mạch vấn đề tài chính. Tháng 12-2025, Tôn Thừa Tiêu đã cầu hôn Kim Sa thành công trong chuyến đi đến Iceland. Cả hai hôn nhau trên bãi biển.

Kim Sa và Tôn Thừa Tiêu công khai chuyện tình cảm năm 2022 nhưng vì chênh lệch 17 tuổi nên họ gặp phải không ít chỉ trích, mỉa mai rằng giống "mẹ con" hơn bạn đời. Tôn Thừa Tiêu cũng bị cho là lợi dụng chuyện yêu đương lệch tuổi để tạo chú ý, không thật lòng.

Trước những chỉ trích, Tôn Thừa Tiêu chủ động đề nghị một thỏa thuận tiền hôn nhân để chống lại chỉ trích"kẻ đào mỏ". Kim Sa nhiều lần công khai ủng hộ bạn trai, khen ngợi anh có ý chí, trách nhiệm. Hiện tại, cả hai chưa công bố kế hoạch đám cưới nhưng trước đó Kim Sa từng tiết lộ hai bên đã bàn việc chuẩn bị cưới.

Kim Sa sinh năm năm 1983 tại Thượng Hải, là ca sĩ kiêm diễn viên. Cô tham gia nhiều phim: "Khung trời tuổi 18", "Thần thoại", "Thành phố lớn lãng mạn nhỏ"… Tôn Thừa Tiêu là nam diễn viên trẻ.

