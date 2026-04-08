Cặp diễn viên Việt bí mật hẹn hò 4 năm nay đã chịu công khai, lộ chi tiết sắp về chung một nhà

Mới đây, Huỳnh Phương tiếp tục khiến cõi mạng "đứng ngồi không yên" khi đăng tải khoảnh khắc cực đời thường bên Khả Như trong chuyến du lịch Đà Lạt. Trong clip, cả hai đã có khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau, từ việc đèo nhau trên xe, ngắm cảnh, ăn uống cho đến ánh mắt dành cho nhau, tất cả đủ chứng minh mối quan hệ đặc biệt.

Không còn úp úp mở mở, Huỳnh Phương thẳng thắn viết dòng trạng thái: "Đà Lạt không phải để chill mà là chỗ để đi cùng người yêu của mình". Chỉ một câu caption nhưng đủ để "đóng dấu" mối quan hệ sau nhiều năm khiến dân tình đoán già đoán non. Dưới phần bình luận, bạn bè lẫn netizen đồng loạt gửi lời chúc mừng, đồng thời không quên réo tên cặp đôi vào danh sách "chốt đơn cưới" trong tương lai gần.

Huỳnh Phương và Khả Như đã công khai đến mức này

Huỳnh Phương và Khả Như hẹn hò từ khi nào?

Nghi vấn hẹn hò giữa Huỳnh Phương và Khả Như đã xuất hiện từ năm 2022, kể từ khi cả hai diễn chung vở kịch ở sân khấu Thế Giới Trẻ. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các hoạt động đời thường lẫn công việc, có nhiều khoảnh khắc tương tác tự nhiên và ăn ý. Dấu hiệu đầu tiên khiến cư dân mạng đổ dồn sự chú ý chính là việc Huỳnh Phương chỉ follow duy nhất Khả Như trên Instagram - một động thái cực "tình cảm" mà không phải đồng nghiệp bình thường nào cũng làm.

Vào tháng 3/2024, Khả Như và Huỳnh Phương đi du lịch cùng vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật tại Thái Lan. Khi lọt vào ống kính của Tiến Luật, Khả Như và Huỳnh Phương bị "tóm dính" những hành động thân mật như xoa đầu, đặt tay lên vai đối phương... Dù kém Khả Như 5 tuổi nhưng Huỳnh Phương vẫn xưng hô là anh - em.

Không những vậy, vợ chồng Thu Trang còn đính kèm dòng trạng thái: "Đi chụp hình cưới cho 2 đứa em hơi cực, nhưng vui. Chúc 2 em hạnh phúc". Dù status khá ẩn ý nhưng netizen đoán Thu Trang - Tiến Luật đang nhắc đến Khả Như và Huỳnh Phương. Netizen cũng soi được một chi tiết đặc biệt trong bức ảnh chung, đó là Khả Như và Huỳnh Phương đeo chiếc nhẫn na ná nhau ở cùng vị trí ngón tay.

Huỳnh Phương và Khả Như được cho là đã hẹn hò từ năm 2022

Nhiều đồng nghiệp thân thiết thường xuyên trêu ghẹo "nửa thật nửa đùa" về mối quan hệ của Huỳnh Phương và Khả Như

Dạo gần đây, Huỳnh Phương và Khả Như ngày càng thoải mái xuất hiện bên nhau. Trong những sự kiện giải trí, cả hai không còn né tránh ống kính, thậm chí còn có cử chỉ thân mật, thoải mái trò chuyện vui vẻ. Tại một sự kiện điện ảnh, cặp đôi bị bắt gặp khoác tay nhau đầy tình cảm, đứng cạnh nhau không rời.

Dịp 8/3 vừa qua, Huỳnh Phương bất ngờ đăng tải đoạn clip ghi lại những khoảnh khắc thân thiết bên Khả Như. Đáng chú ý, nam diễn viên còn đính kèm dòng chú thích hài hước, trực tiếp gọi nữ nghệ sĩ là bạn gái: "Xin người yêu 5 triệu đi học edit và đây là thành quả. Chúc chị em trên toàn thế giới mãi luôn rực rỡ nhé".

Đầu tháng 10/2025, Khả Như và Huỳnh Phương còn vướng nghi vấn bí mật có con chung. Nguyên do vì trong một sự kiện, nữ diễn viên bồng bế 1 em nhỏ, ngồi bên cạnh còn có Huỳnh Phương Trước những lời bàn tán, Khả Như đã lên tiếng làm rõ bằng một đoạn clip đăng tải trên trang cá nhân. Khi bị trêu chọc chuyện sinh con đầu lòng, cô hài hước đáp lại: “Mới đẻ, đẻ liền luôn cho vừa lòng”. Câu nói mang tính đùa vui nhưng cũng đủ để khẳng định hiện tại chưa hề có chuyện cô “bí mật sinh con” như những tin đồn lan truyền trước đó.

Cả hai đã thoải mái công khai, thậm chí Huỳnh Phương liên tục "đánh dấu chủ quyền" bởi cách xưng hô ngọt ngào

Huỳnh Phương và Khả Như rục rịch đám cưới?

Đầu tháng 1 vừa qua, Tiến Luật bất ngờ khiến dư luận xôn xao khi nhắc đến chuyện Khả Như sắp lên xe hoa ngay tại một sự kiện. Trong lúc giao lưu với khán giả tại rạp chiếu phim, nam diễn viên khiến nhiều người ngỡ ngàng khi buột miệng chia sẻ: "Tôi biết được là cuối năm nay Khả Như sẽ lấy chồng". Ngay sau đó, Thu Trang cũng nhanh chóng "phụ họa" bằng lời chúc mừng gửi tới đàn em.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, khi hỏi về chuyện đẹp lên nhờ có tình yêu, Khả Như nói: "Tôi nghĩ một người có tình yêu sẽ đẹp lên thì chưa chính xác nhưng một người có hạnh phúc thì chắc chắn sẽ trẻ hơn, đẹp hơn, nhiều năng lượng hơn. Chỉ cần tìm được chìa khóa cho sự hạnh phúc, bên cạnh ai cũng được, không bên cạnh ai cũng được, ít hay nhiều tiền cũng được.

Mình hạnh phúc, mình hài lòng với nó, không trông đợi, hy vọng và thất vọng, không có quá nhiều sân si trong người, tự nhiên người mình thoáng hơn rất nhiều. Tôi thấy sự buông bỏ muộn phiền xung quanh rất hay, tôi cũng tập buông bỏ theo kiểu không quan tâm quá nhiều cuộc sống xung quanh, quan tâm người thân của mình thôi. Cuộc sống giờ nhẹ nhàng lắm, đến điện thoại cũng không chơi nhiều, tôi cũng chỉ tìm hiểu những mảng liên quan đến công việc của mình thôi. Tôi thấy điều đó rất hay, nó làm cho tâm trí của mình rất thoải mái, cuộc sống đầy tích cực".

Về chuyện sắp kết hôn, cô tiết lộ úp mở: "Tôi rất cảm ơn mọi người vì luôn quan tâm tôi. Thật sự hiện tại tôi không muốn chia sẻ về những điều cá nhân vì tôi muốn mọi người tập trung vào dự án của mình. Tôi sẽ tiết lộ sau đó đi vì chuyện gì nói trước bước không qua".

Khả Như liên tục thả hint về váy cưới, khiến cư dân mạng không khỏi nghi vấn đây là tín hiệu cô và Huỳnh Phương sắp về chung một nhà

