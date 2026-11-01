Cặp diễn viên - nhạc sĩ tuyên bố ly hôn sau 3 năm cưới

Cặp đôi này ly thân từ tháng 7.

Tờ Page Six đưa tin cuộc hôn nhân của nữ diễn viên Margaret Qualley và nhạc sĩ Jack Antonoff đã đổ vỡ sau 3 năm chung sống. Vào ngày 31/10, cặp đôi xác nhận đã nộp hồ sơ ly hôn lên Tòa án Tối cao hạt Kings, Brooklyn, New York (Mỹ). Hồ sơ tòa án ghi nhận cả hai ly hôn thuận tình, không xảy ra tranh chấp. Thỏa thuận dàn xếp của họ đang chờ tòa án xem xét thông qua. Cặp đôi không có con chung trong thời gian làm vợ chồng.

"Margaret Qualley và Jack Antonoff đã quyết định rời xa nhau. Dù mối quan hệ vợ chồng đã kết thúc, cả hai vẫn dành cho nhau sự tôn trọng, và vẫn sẽ làm bạn tốt của nhau", nguồn tin thân cận với cặp đôi cho biết.

Mỹ nhân Margaret Qualley và nhạc sĩ Jack Antonoff thông báo ly hôn sau 3 năm chung sống. Ảnh: Getty Images.

Thông tin trên đánh dấu hồi kết cho cuộc hôn nhân của cặp đôi từng được xem là một trong những đôi tình nhân nổi tiếng của giới giải trí quốc tế. Trước đó, diễn viên được đề cử giải Emmy và nam nhạc sĩ từng giành giải Grammy xác nhận ly thân vào mùa hè năm nay. Thời điểm đó, cả hai được tiết lộ đang đối mặt với giai đoạn "sóng gió".

Tin đồn Margaret Qualley và Jack Antonoff rạn nứt bắt đầu xuất hiện vào tháng 7 sau khi nam nhạc sĩ được bắt gặp tham dự tiệc cưới xa hoa của Taylor Swift và Travis Kelce tại New York (Mỹ) mà không có vợ đi cùng. Thay vào đó, Lena Dunham - bạn gái cũ của nam nhạc sĩ là nhà sáng tạo series Girls và tác giả cuốn sách Famesick - lại bất ngờ có mặt tại đám cưới của Taylor Swift cùng Jack Antonoff.

Sau đó, người hâm mộ phát hiện Margaret Qualley đã xóa sạch những hình ảnh chụp chung với chồng khỏi trang Instagram cá nhân. Trong số những bức ảnh biến mất có cả hình ảnh đám cưới mà cô đăng tải hồi tháng 3 để quảng bá ca khúc Dirty Wedding Dress của Jack Antonoff. Điều này làm dấy lên nghi vấn Jack Antonoff ngoại tình với bạn gái cũ, khiến hôn nhân với Margaret Qualley tan nát.

Margaret Qualley đã xóa sạch ảnh chồng trên trang cá nhân sau khi thông tin Jack Antonoff và tình cũ cùng xuất hiện tại đám cưới Taylor Swift lan truyền. Ảnh: Getty Images.

Margaret Qualley là con gái của nữ diễn viên Andie MacDowell và Paul J. Qualley. Cô nổi tiếng với các phim The Maid, The Substance, Once Upon A Time In Hollywood… Margaret Qualley được ví von là "thần dược nhan sắc" của Hollywood. Cô sở hữu visual đẹp hoàn mỹ không vết xước, vừa cổ điển vừa gợi cảm cuốn hút. Trong khi đó, Jack Antonoff từng là thành viên của hai ban nhạc fun. và Steel Train trước khi hoạt động cùng Bleachers.

Cặp đôi bắt đầu hẹn hò vào tháng 8/2021, đính hôn hơn một năm sau đó và tổ chức đám cưới vào tháng 8/2023 trên đảo Long Beach, bang New Jersey (Mỹ). Hôn lễ của họ quy tụ nhiều ngôi sao đình đám tham dự như Lana Del Rey, Zoë Kravitz, Channing Tatum và Taylor Swift.

Margaret Qualley sở hữu nhan sắc ừa cổ điển vừa gợi cảm cuốn hút. Ảnh: Instagram.

Cặp đôi từng được xem là một trong những đôi vợ chồng nổi tiếng của giới giải trí quốc tế. Ảnh: Vanity Fair.

Nguồn: Page Siĩ