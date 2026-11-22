Một nam du khách Kyrgyzstan bị sóng lớn cuốn ra xa khi tắm biển tại Bãi Dài (Khánh Hòa), dẫn đến đuối nước, khó thở và tím tái. Rất may, nạn nhân được cấp cứu kịp thời, sức khỏe dần ổn định.

Ngày 22/11, Tổng đài 115 Khánh Hòa cho biết vào lúc 12h08 cùng ngày, đơn vị nhận cuộc gọi khẩn cấp từ người dân báo một nam du khách bị đuối nước tại khu vực Bãi Dài, dưới chân đèo Cù Hin, xã Cam Lâm.

Ngay sau đó, Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa điều động ê-kíp đến hiện trường. Trong lúc di chuyển, nhân viên y tế kết nối với người tại chỗ để xác định vị trí tai nạn, đồng thời hướng dẫn sơ cứu từ xa qua hình ảnh và video.

Du khách Kyrgyzstan được đưa lên xe cứu thương đến bệnh viện điều trị.

Sau gần 25 phút, ê-kíp có mặt tại hiện trường, tiếp nhận nạn nhân là ông K.C. (sinh năm 1986, quốc tịch Kyrgyzstan).

Theo những người chứng kiến, trước đó, ông K.C. tham gia tiệc cùng bạn bè, sau đó xuống biển tắm. Do sóng lớn, ông bị cuốn ra xa, dẫn đến đuối nước. Trong lúc chờ xe cấp cứu, người dân được hướng dẫn hỗ trợ chăm sóc, giữ ấm cơ thể và đặt nạn nhân nằm nghiêng khi phù hợp với tình trạng.

Thời điểm tiếp nhận, bệnh nhân còn tỉnh nhưng tiếp xúc chậm, mệt nhiều, da và niêm mạc tím tái, khó thở, phải gắng sức để hô hấp. Chỉ số SpO₂ ở mức 86%, phổi có ran nổ hai bên.

Các nhân viên y tế nhanh chóng cho bệnh nhân thở oxy, sử dụng thuốc, thiết lập đường truyền tĩnh mạch, giữ ấm và chuyển đến bệnh viện để tiếp tục điều trị.

Theo Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa, sau khi được cấp cứu, sức khỏe bệnh nhân có chuyển biến tích cực, tỉnh táo, da và niêm mạc hồng trở lại, hô hấp cải thiện, các dấu hiệu sinh tồn dần ổn định.

Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa khuyến cáo người dân và du khách không tắm biển khi sóng lớn, biển động hoặc thời tiết bất lợi; không sử dụng rượu bia trước khi xuống biển, không bơi xa bờ và tránh những khu vực có cảnh báo nguy hiểm.

Khi phát hiện người đuối nước, cần nhanh chóng gọi cấp cứu 115, huy động lực lượng hỗ trợ và chỉ tham gia cứu người khi bảo đảm an toàn cho bản thân. Nếu nạn nhân ngừng tim, ngừng thở, cần tiến hành hồi sinh tim phổi (CPR) ngay khi có thể, theo hướng dẫn của tổng đài viên hoặc người được đào tạo.