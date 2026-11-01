Một cặp chị em song sinh khiến công chúng bất ngờ khi quyết định dắt tay nhau dấn thân vào ngành diễn viên.

Dù ngành công nghiệp phim 18+ tại Nhật Bản vẫn còn chịu nhiều định kiến, sự ra đời của điều luật mới nhằm bảo vệ diễn viên đã mang lại nhiều thay đổi lớn cho lĩnh vực này. Trong bối cảnh đó, câu chuyện về hai chị em song sinh quyết định cùng nhau bước chân vào nghề đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ công chúng.

Hai chị em Shikishima Mio và Shikishima Nagisa (cùng 34 tuổi) đã chính thức ra mắt với vai trò diễn viên 18+ vào tháng 1 năm nay, xuất hiện cùng nhau trong một tác phẩm chung. Điểm khiến công chúng chú ý nhất là việc họ là chị em song sinh thực sự và đã gắn bó, làm mọi thứ cùng nhau trong suốt cuộc đời.

Tuổi thơ giống nhau đến kinh ngạc

Trong một cuộc phỏng vấn, cả hai chia sẻ rằng từ nhỏ họ đã được cha mẹ đối xử hoàn toàn bình đẳng, luôn mua quần áo và đồ chơi giống hệt nhau.

"Khi xem lại những bức ảnh cũ, đôi khi chúng tôi còn không nhận ra ai là người trong ảnh," Nagisa chia sẻ.

Ngoại hình giống nhau của hai chị em từng dẫn đến nhiều tình huống dở khóc dở cười. Học chung từ tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông và thường xuyên ở cùng một lớp, Mio cho biết họ thậm chí còn làm sai những câu giống hệt nhau trong các bài kiểm tra.

"Chúng tôi giải sai cùng một bài toán và mắc lỗi ở cùng một chi tiết chữ Kanji. Các thầy cô giáo thường xuyên lấy điều đó ra để trêu đùa," một trong hai người nhớ lại.

Ngoài ra, họ còn gặp phải những tai nạn trùng hợp kỳ lạ. Trong một buổi học thể dục, Mio bị thương ở khuỷu tay phải, thì vào một thời điểm khác trong cùng ngày hôm đó, Nagisa cũng bị thương ở khuỷu tay trái.

Quyết định bước chân vào ngành công nghiệp giải trí

Dù luôn thân thiết, hai chị em từng có khoảng thời gian trải nghiệm cuộc sống riêng khi bước vào đại học. Đây là lần đầu tiên họ sống tách biệt và bắt đầu nhận ra những điểm khác biệt của bản thân. Mio có bạn trai, trong khi Nagisa gặp khó khăn trong chuyện tình cảm vì khá khắt khe.

Sau khi tốt nghiệp, cả hai quay lại làm việc cùng nhau. Họ tham gia biểu diễn kịch nói và làm việc tại một cửa hàng Pachinko để trang trải cuộc sống. Việc đồng hành cùng nhau mang lại cảm giác an toàn, khi người này luôn là chỗ dựa cho người kia trong những thời điểm khó khăn. Chính trong giai đoạn này, Mio bắt đầu cân nhắc việc gia nhập ngành giải trí.

Ở tuổi 31, Mio cảm thấy cuộc sống hàng ngày diễn ra quá êm đềm và thiếu điểm nhấn. Sau khi tìm hiểu về các chủ đề liên quan đến gợi cảm, cô bắt đầu biết nhiều hơn về công việc của các nữ diễn viên trong ngành.

Ban đầu, Nagisa cảm thấy e ngại. Cô ít kinh nghiệm yêu đương và lo sợ bối cảnh quay phim sẽ rất áp lực:

"Tôi hình dung về bối cảnh, máy quay và những người xung quanh. Càng tưởng tượng, tôi càng nghĩ rằng việc trút bỏ xiêm y trước mặt người khác là điều không thể," Nagisa bộc bạch.

Dù vậy, Mio vẫn kiên trì trò chuyện và chia sẻ ý định này với chị gái trong suốt 2 năm.

Không hối hận về quyết định ra mắt

Theo thời gian, góc nhìn của Nagisa dần thay đổi sau khi theo dõi các nữ diễn viên khác trên mạng xã hội. Cô nhận ra nhiều người trong số họ có mục tiêu rõ ràng và coi công việc này là một lựa chọn cá nhân. Vốn có kinh nghiệm diễn xuất trên sân khấu kịch và thích thể hiện bản thân trước đám đông, Nagisa quyết định nhận lời thách thức.

Mio cho biết buổi quay đầu tiên kéo dài khoảng 3 ngày. Dù ban đầu rất hồi hộp, trải nghiệm thực tế lại tốt đẹp hơn những gì cô tưởng tượng. Sau khi tác phẩm phát hành, cô nhận được nhiều phản hồi tích cực. Nagisa cũng cảm thấy hạnh phúc với quyết định của mình dù từng lo lắng trước đó.

Cả hai cho biết gia đình và bạn bè hiện chưa biết về công việc mới này, nhưng họ tin rằng rồi sẽ đến lúc phải chia sẻ:

"Tôi biết một ngày nào đó họ sẽ phát hiện ra. Nhưng cha mẹ luôn dặn chúng tôi hãy làm những gì mình yêu thích và sống không hối tiếc, nên tôi tin họ sẽ ủng hộ," Nagisa bày tỏ.

Hiện tại, hai chị em dự định tiếp tục đồng hành và hy vọng sẽ đạt được sự công nhận trong ngành. Nagisa chia sẻ cô mong muốn giành được các giải thưởng, xuất hiện trên các chương trình truyền hình và thậm chí tham gia một tác phẩm hợp tác cùng các nam diễn viên cũng là anh em song sinh.