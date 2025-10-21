HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Cao thủ lợi hại ngang Kiều Phong nhưng bị Kim Dung “dìm hàng” đành nhận thua

Nguyệt Phạm |

Cao thủ này dù sở hữu võ công vô cùng lợi hại nhưng do tác giả "dìm hàng" nên đành ngậm ngùi nhận thua.

Câu hỏi 1
Nhân vật nào trong "Thiên Long Bát Bộ" sở hữu võ công lợi hại ngang Kiều Phong, nhưng lại không thể đánh bại Tiêu Phong?

Đáp án đúng là: D. Con trai của Du Ký, thiếu trang chủ Tụ Hiền trang

Giải thích: Nhân vật này là Du Thản Chi, con trai của Du Ký, một trong Du Thị Song Hùng, và là thiếu trang chủ Tụ Hiền trang. Mặc dù sở hữu võ công thượng thừa, Du Thản Chi không thể đánh bại Tiêu Phong, điều này khiến câu chuyện của hắn trở nên đáng tiếc trong "Thiên Long Bát Bộ".


Câu hỏi 2
Võ công của Du Thản Chi có gì đặc biệt, khiến hắn trở thành một cao thủ lợi hại trong "Thiên Long Bát Bộ"?

Đáp án đúng là: C. Sở hữu Yoga thượng thừa

Giải thích: Du Thản Chi sở hữu một nội công cực kỳ đặc biệt – Yoga thượng thừa, giúp hắn giải độc và phát triển võ công. Tuy nhiên, dù có nội công thượng thừa, hắn vẫn không thể vượt qua Kiều Phong trong trận chiến cuối cùng.

Cao thủ lợi hại ngang Kiều Phong nhưng bị Kim Dung “dìm hàng” đành nhận thua- Ảnh 1.

Kiều Phong. (Ảnh: Sohu)

Câu hỏi 3
Vì sao Du Thản Chi, dù sở hữu võ công thượng thừa, vẫn không thể đánh bại Tiêu Phong (Kiều Phong) trong "Thiên Long Bát Bộ"?

Đáp án đúng là: A. Tiêu Phong có nội công mạnh hơn

Giải thích: Mặc dù Du Thản Chi ban đầu luyện Dịch Cân Kinh, nhưng do sự bất hợp lý trong cốt truyện, Kim Dung đã sửa lại thành Du Thản Chi luyện Yoga, tức Du già thuật. Câu chuyện này giải thích lý do Du Thản Chi không thể đánh bại Tiêu Phong, dù cả hai đều luyện Dịch Cân Kinh, vì Tiêu Phong vẫn mạnh hơn nhờ nội công vượt trội.

