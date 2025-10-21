Cao thủ lợi hại ngang Kiều Phong nhưng bị Kim Dung “dìm hàng” đành nhận thua

Đáp án đúng là: D. Con trai của Du Ký, thiếu trang chủ Tụ Hiền trang
Giải thích: Nhân vật này là Du Thản Chi, con trai của Du Ký, một trong Du Thị Song Hùng, và là thiếu trang chủ Tụ Hiền trang. Mặc dù sở hữu võ công thượng thừa, Du Thản Chi không thể đánh bại Tiêu Phong, điều này khiến câu chuyện của hắn trở nên đáng tiếc trong "Thiên Long Bát Bộ".
Đáp án đúng là: C. Sở hữu Yoga thượng thừa
Giải thích: Du Thản Chi sở hữu một nội công cực kỳ đặc biệt – Yoga thượng thừa, giúp hắn giải độc và phát triển võ công. Tuy nhiên, dù có nội công thượng thừa, hắn vẫn không thể vượt qua Kiều Phong trong trận chiến cuối cùng.
Đáp án đúng là: A. Tiêu Phong có nội công mạnh hơn
Giải thích: Mặc dù Du Thản Chi ban đầu luyện Dịch Cân Kinh, nhưng do sự bất hợp lý trong cốt truyện, Kim Dung đã sửa lại thành Du Thản Chi luyện Yoga, tức Du già thuật. Câu chuyện này giải thích lý do Du Thản Chi không thể đánh bại Tiêu Phong, dù cả hai đều luyện Dịch Cân Kinh, vì Tiêu Phong vẫn mạnh hơn nhờ nội công vượt trội.