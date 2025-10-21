Cao thủ lợi hại ngang Kiều Phong nhưng bị Kim Dung “dìm hàng” đành nhận thua

Giải thích: Nhân vật này là Du Thản Chi, con trai của Du Ký, một trong Du Thị Song Hùng, và là thiếu trang chủ Tụ Hiền trang. Mặc dù sở hữu võ công thượng thừa, Du Thản Chi không thể đánh bại Tiêu Phong, điều này khiến câu chuyện của hắn trở nên đáng tiếc trong "Thiên Long Bát Bộ".

Đáp án đúng là: D. Con trai của Du Ký, thiếu trang chủ Tụ Hiền trang

A Một cao thủ võ lâm, học trò của Đinh Xuân Thu B Con trai của Tiêu Phong, bang chủ Cái Bang C Một nhân vật không quan trọng trong cốt truyện D Con trai của Du Ký, thiếu trang chủ Tụ Hiền trang

Nhân vật nào trong "Thiên Long Bát Bộ" sở hữu võ công lợi hại ngang Kiều Phong, nhưng lại không thể đánh bại Tiêu Phong?

Câu hỏi 2

Võ công của Du Thản Chi có gì đặc biệt, khiến hắn trở thành một cao thủ lợi hại trong "Thiên Long Bát Bộ"?

A Luyện được Dịch Cân Kinh B Nội công âm hàn thượng thừa từ Băng Tằm C Sở hữu Yoga thượng thừa D Được học công phu của Đinh Xuân Thu