Cao thủ bí ẩn nhất Thiên Long: Võ công hơn hẳn Vô Danh Thần Tăng, Tiêu Dao Tử nhưng bị Kim Dung "giấu" đi

Trong vũ trụ kiếm hiệp của Kim Dung, Thiên Long Bát Bộ xuất hiện một cao thủ vô cùng bí ẩn, ngang tài ngang sức với Vô Danh Thần Tăng và Tiêu Dao Tử nhưng lại chỉ được nhắc qua một cách chóng vánh. Bài viết phân tích về sự tồn tại của nhân vật này và lý do tại sao Kim Dung lại chọn cách không khai thác sâu về nhân vật này.

Cao thủ bí ẩn của Thiên Long Bát Bộ

Trong các tác phẩm võ hiệp của Kim Dung, độc giả có thể thấy ông không để cho nhân vật chính trong tiểu thuyết của mình áp đảo hoàn toàn mà luôn tuân theo cấu trúc "núi này cao hơn núi kia", tạo ra một giang hồ đầy ẩn khuất và kỳ thú.

Như trong Thiên Long Bát Bộ, tuy các nhân vật chính như Đoàn Dự, Hư Trúc và Tiêu Phong có võ công cao cường, nhưng so với Vô Danh Thần Tăng và Tiêu Dao Tử thì vẫn kém một bậc.

Tuy nhiên theo Sohu và Sina, thời đại Thiên Long còn có một cao thủ khác còn kín đáo và bí ẩn hơn, người mà võ công thậm chí còn mạnh hơn Vô Danh Thần Tăng và Tiêu Dao Tử.

Vô Danh Thần Tăng và Tiêu Dao Tử

Nhắc đến Vô Danh Thần Tăng và Tiêu Dao Tử, những độc giả đam mê kiếm hiệp có thể sẽ liên tưởng ngay đến danh hiệu là cao thủ mạnh nhất trong sách của Kim Dung.

Xét về Vô Danh Thần Tăng, ông ta có võ công cao đến nỗi chỉ cần chắp tay lại là có thể tạo ra một bức tường khí vô hình. Bức tường khí này rộng ba thước, cứng như khiên thép, có thể ngăn cản mọi đòn tấn công mạnh mẽ.

Còn về phương diện tấn công, chỉ với một cú vỗ nhẹ, Vô Danh Thần Tăng đã có thể hạ gục những cao thủ như Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bác.

Về khinh công, Vô Danh Thần Tăng càng làm người ta kinh ngạc. Ông ta có thể một tay nâng Tiêu Viễn Sơn, một tay nâng Mộ Dung Bác, và vẫn dễ dàng lướt trên không trung như diều giấy, bất chấp Tiêu Phong dù có khinh công nhanh đến đâu cũng không thể theo kịp.

Đáng chú ý là, Tiêu Phong vốn có khinh công vô cùng ấn tượng, khi gặp Đoàn Dự tại Lâm Hạc Lâu, Tiêu Phong từng so tài khinh công với Đoàn Dự. Dù Đoàn Dự có bước đi Lăng Ba Vi Bộ như bay trên mây, nhưng trong thời gian ngắn không thể bỏ xa được Tiêu Phong, cuối cùng chỉ có thể dựa vào việc chạy đường dài để giành chiến thắng. So sánh như vậy, kỹ thuật khinh công của Vô Danh Thần Tăng quả thực là đáng ngạc nhiên.

Còn Tiêu Dao Tử, là người sáng lập phái Tiêu Dao, Lý Thu Thủy, Vô Nhai Tử và Thiên Sơn Đồng Lão đều là đệ tử của ông. Những môn võ như Bắc Minh Thần Công, Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn, Tiểu Vô Tướng Công và Lăng Ba Vi Bộ đều do Tiêu Dao Tử sáng tạo.

Đáng nói là, Đoàn Dự chỉ cần luyện một phần Bắc Minh Thần Công, khai huyệt Thiếu Thương tại ngón tay cái, đã có thể đi khắp võ lâm, hấp thu nội lực của nhiều cao thủ.

Còn Cưu Ma Trí cậy nhờ một môn Tiểu Vô Tướng Công, đã có thể sử dụng đến 72 tuyệt kỹ khiến các cao tăng ở Thiếu Lâm Tự phải khiếp sợ.

Còn Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn, Thiên Sơn Đồng Lão dù chỉ mới hiểu được một chút nguyên lý, nhờ vậy mà kéo dài tuổi thọ, trẻ mãi không già, gần trăm tuổi mà vẫn giữ được nhan sắc như trẻ thơ.

Là người tạo ra những kỹ năng này, võ công của Tiêu Dao Tử cao đến mức nào chắc hẳn ai cũng có thể tưởng tượng được.

Cao thủ bí ẩn nhất trong Thiên Long Bát Bộ

Theo Sohu và Sina, ít ai biết rằng, ngoài Vô Danh Thần Tăng và Tiêu Dao Tử, thời đại Thiên Long còn có một cao thủ còn bí ẩn hơn, người mà Kim Dung chỉ nhắc qua một cách qua loa.

Đó là khi Hư Trúc lên tới đỉnh Phiêu Miểu, dưới sự dẫn dắt của Mai, Lan, Trúc, Cúc đã len lỏi vào hang động của Linh Thứu Cung.

Trong nguyên tác, có viết: "Mai Kiếm thấy hắn cau mày suy nghĩ về cách gỡ bỏ Sinh Tử Phù khá phiền phức, liền nói: 'Chủ nhân, trong hang động hậu điện Linh Thứu Cung có những hình vẽ trên vách đá do chủ nhân cũ để lại từ hàng trăm năm trước, tỳ nữ đã nghe lão bà nói rằng, những hình vẽ này liên quan đến Sinh Tử Phù, chủ nhân tại sao không đi xem thử?' "

Hãy chú ý cách dùng từ của Kim Dung, ông đã sử dụng Mai, Lan, Trúc, Cúc để nói về chủ nhân cũ của Linh Thứu Cung, người đã để lại hình vẽ trên vách đá từ hàng trăm năm trước.

Người chủ nhân cũ rõ ràng không phải là Thiên Sơn Đồng Lão, càng không thể là Tiêu Dao Tử. Bởi Kim Dung còn viết thêm: "Trong hang động có những hình vẽ từ hàng trăm năm trước do chủ nhân cũ để lại, những đường hầm và hang động này được xây dựng hoành tráng, ít nhất cũng là công trình của hàng chục năm, tiêu tốn sức người và của cải rất lớn, chắc chắn không phải là do những người phụ nữ trong Linh Thứu Cung có thể làm được, hầu hết cũng là do chủ nhân cũ để lại."

Kim Dung đã nhắc đến "những hình vẽ từ hàng trăm năm trước".

Thiên Sơn Đồng Lão còn chưa tới trăm tuổi, trong khi Tiêu Dao Tử là sư phụ của Vô Nhai Tử, hai người chỉ cách nhau vài chục năm tuổi. Nhưng những hành lang và hang động của Linh Thứu Cung lại được xây dựng hoành tráng, từ hàng trăm năm trước.

Thêm vào đó, khi Hư Trúc vào mật thất trong hang động, chỉ cần theo hình vẽ trên vách đá tu luyện một lát, đã cảm thấy người nhẹ bẫng, chỉ là thiếu một chút gì đó mà không thể bay lên trời.

Chỉ với một "lên trời" đã chứng tỏ Hư Trúc suýt nữa có thể bay lên không trung, điều này rõ ràng đã vượt ra khỏi phạm vi của tiểu thuyết võ hiệp, tiến gần tới ranh giới của tu tiên.

Cao thủ bị Kim Dung lãng quên hoàn toàn

Vậy người chủ nhân cũ của Linh Thứu Cung rốt cuộc là ai? Chỉ sau một hồi luyện tập, Hư Trúc đã suýt chút nữa có thể bay lên trời, thì người chủ nhân cũ có lẽ đã sớm phi thăng, trở thành tiên nhân?

Thật đáng tiếc khi Kim Dung đã viết rồi lại "quên mất" hẳn nhân vật cao thủ bí mật này, dù lật từ đầu đến cuối Thiên Long Bát Bộ, độc giả vẫn không tìm thấy bất cứ manh mối nào về người chủ nhân cũ này.

Và việc Kim Dung chọn cách lãng quên hoàn toàn về cao thủ bí mật này cũng là ý đồ của ông, nếu như ông mở rộng viết về nhân vật này, không những sẽ mất đi bí ẩn mà còn có thể phá hủy hoàn toàn cấu trúc võ học của thời đại Thiên Long.

Thay vì làm rối thêm, không bằng chỉ nhắc qua một cách lướt nhẹ, phong cách viết "để trống" như thế này càng làm nổi bật tài năng văn chương của Kim Dung.

