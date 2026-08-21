Cao Minh Tiến đưa Thu Quỳnh, Minh Cúc lên Mù Cang Chải trình diễn thời trang

Dàn nghệ sĩ như Thu Quỳnh, Minh Cúc, Cindy Thái Tài... tự tin trình diễn bộ sưu tập mới của NTK Cao Minh Tiến giữa ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải.

Nhà thiết kế Cao Minh Tiến vừa chính thức ra mắt bộ sưu tập "Một chiếc áo mới" tại Mù Cang Chải, Yên Bái – nơi sở hữu hệ thống ruộng bậc thang được xem là một trong những di sản, danh thắng độc đáo bậc nhất Việt Nam.

Tại Mù Cang Chải, những nếp ruộng bậc thang đã trở thành sàn catwalk đặc biệt cho các nghệ sĩ tham gia trình diễn bộ sưu tập "Một chiếc áo mới". Thời điểm này, Mù Cang Chải đang trong mùa lúa xanh đẹp dịu dàng, trong trẻo. Những thửa ruộng uốn lượn theo sườn núi, tầng tầng lớp lớp như những dải lụa xanh mềm mại trải dài giữa núi rừng Tây Bắc.

Diễn viên Thu Quỳnh.indy

Cindy Thái Tài và diễn viên Minh Cúc.

Và giữa những dải lụa ấy, từng thiết kế của Cao Minh Tiến hiện lên vừa nổi bật, vừa hòa quyện. Đó là sự hòa quyện giữa vẻ đẹp của con người và thiên nhiên, giữa di sản và tinh thần đương đại.

Các nghệ sĩ như: Diễn viên Tú Oanh, nghệ sỹ Cindy Thái Tài, diễn viên Minh Cúc, diễn viên Thu Quỳnh, MC Thái Dũng, người mẫu Trần Bảo Châu, Hoa hậu du lịch Việt Nam 2026 Nguyễn Phương Linh... đã vượt chặng đường xa xôi đến với Mù Cang Chải để thể hiện bộ sưu tập, chuyển tải thông điệp của Cao Minh Tiến.

Chia sẻ lý do chọn Mù Cang Chải, Cao Minh Tiến cho biết "Một chiếc áo mới" được anh lấy cảm hứng sáng tạo từ hình ảnh ruộng bậc thang với gam màu xanh chủ đạo như sắc lúa độ xuân thì, xanh mướt dưới nắng kết hợp cùng những họa tiết đặc trưng của đồng bào dân tộc vùng Tây Bắc tạo nên một tổng thể hài hòa và ấn tượng.

Trong bộ sưu tập, những mảng thổ cẩm, bề mặt vải, họa tiết truyền thống và những chất liệu mang dấu vết của thời gian được tái cấu trúc bằng tư duy thiết kế đương đại. Chúng không bị xem là những vật liệu cũ cần thay thế hay đơn thuần là những họa tiết trang trí mà trở thành một ngôn ngữ.

Mỗi đường dệt, mỗi gam màu, mỗi mảng hoa văn đều gợi nhắc về bàn tay của người làm nghề, về những cộng đồng đã gìn giữ kỹ thuật dệt qua nhiều thế hệ. Khi được đưa vào thời trang đương đại, những giá trị ấy không bị đóng khung trong quá khứ mà tiếp tục được kể lại bằng một ngôn ngữ mới dễ dàng đồng hành và sống cùng đời sống hôm nay.

Đó cũng là tâm huyết của Cao Minh Tiến trong hành trình sáng tạo thời trang. Anh luôn nỗ lực thổi hồn đương đại vào di sản, để mỗi thiết kế đều kể một câu chuyện về văn hóa, về di sản cho thế hệ trẻ hôm nay.

Với "Một chiếc áo mới", Cao Minh Tiến muốn nhấn mạnh sức sống bền vững của văn hóa truyền thống. Đó không chỉ là việc sử dụng lại những chất liệu vốn có của đồng bào dân tộc mà còn là thay đổi cách con người nhìn vào những gì mình đang có. Một kỹ thuật thủ công không nhất thiết phải đứng ngoài dòng chảy của thời trang hiện đại. Đó cũng là tinh thần nhân văn mà bộ sưu tập muốn gửi gắm: "Không có điều gì thật sự cũ nếu chúng ta vẫn còn biết trân trọng giá trị của nó".

Bởi vậy, với "Một chiếc áo mới", Cao Minh Tiến không cố gắng tái hiện nguyên trạng những giá trị truyền thống. Thay vào đó, nhà thiết kế lựa chọn cách đối thoại với văn hóa, giữ lại tinh thần nhưng tìm kiếm một hình thức biểu đạt mới. Những mảng thổ cẩm bước ra khỏi không gian quen thuộc, "tái sinh" trong cấu trúc của thời trang đương đại, với những phom dáng mới, phù hợp với đời sống hôm nay.

"Những thiết kế mà tôi tâm huyết tạo nên trong 'Một chiếc áo mới' không chỉ để ngắm nhìn. Đó là sự trân trọng vẻ đẹp văn hóa, di sản của dân tộc ở cả quá khứ, hiện tại và tương lai" – NTK Cao Minh Tiến chia sẻ.

BST "Một chiếc áo mới" của NTK Cao Minh Tiến.



