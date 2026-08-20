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"Hội thiếu nữ U70" gồm 6 người là NSND, diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ

Xi Xi
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Tình bạn của "hội thiếu nữ U70" của Nhà hát Tuổi trẻ khiến nhiều người trầm trồ.

Thời gian gần đây, mạng xã hội không khỏi trầm trồ trước những hình ảnh đầy năng lượng, trẻ trung của một nhóm nữ nghệ sĩ gạo cội với tên gọi vô cùng đáng yêu "hội thiếu nữ U70". Đây là nhóm bạn thân thiết gồm 6 mỹ nhân một thời, những gương mặt từng là thanh xuân của biết bao khán giả yêu mến sân khấu kịch nói và điện ảnh nước nhà.

"Hội thiếu nữ U70" gồm 6 người là NSND, diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ - Ảnh 1.
"Hội thiếu nữ U70" gồm 6 người là NSND, diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ - Ảnh 2.

"Hội thiếu nữ U70" của Nhà hát Tuổi trẻ".

Dù được gọi với cái tên hóm hỉnh là "hội thiếu nữ U70" nhưng trên thực tế, thành viên lớn tuổi nhất nhóm hiện đã 69 tuổi và người nhỏ tuổi nhất mới chạm ngõ 47. Khoảng cách thế hệ hoàn toàn bị xóa nhòa bởi tinh thần lạc quan, phong cách thời trang rực rỡ và một tình bạn gắn bó đáng ngưỡng mộ sau nhiều thập kỷ cùng đứng dưới ánh đèn sân khấu.

Mở đầu cho hội chị em thân thiết này là NSND Lê Khanh, một biểu tượng nhan sắc và tài năng của nền nghệ thuật Việt Nam. Ở tuổi ngoài 60, chị vẫn toát lên vẻ quý phái, thanh lịch đặc trưng của người con gái Hà Thành và liên tục góp mặt trong các dự án điện ảnh lớn. Sánh bước bên chị là NSND Ngọc Huyền, nữ nghệ sĩ sở hữu nét đẹp dịu dàng, phúc hậu, người đã dành trọn những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất để cống hiến cho các vở kịch kinh điển của Nhà hát Tuổi trẻ.

Không thể không nhắc đến nghệ sĩ Tú Oanh, người liên tục gây sốt màn ảnh nhỏ qua các bộ phim truyền hình giờ vàng nhờ nét diễn tự nhiên, sắc sảo nhưng không kém phần hài hước. Nhóm còn có sự góp mặt của nghệ sĩ Khánh Huyền, "mỹ nhân không tuổi" nổi tiếng từ thập niên 90, người đến nay vẫn khiến khán giả trầm trồ bởi nhan sắc ngọt ngào, trẻ trung bất chấp thời gian.

Hai mảnh ghép hoàn hảo còn lại là NSƯT Ngọc Bích – người chị cả quyền lực sinh năm 1957 hiện đã 69 tuổi và diễn viên Như Trang – cô em út sinh năm 1979 vừa bước sang tuổi 47 nhưng độ "xì-tin" thì không hề thua kém các đàn chị.

"Hội thiếu nữ U70" gồm 6 người là NSND, diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ - Ảnh 3.
"Hội thiếu nữ U70" gồm 6 người là NSND, diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ - Ảnh 4.

"Hội thiếu nữ U70" thường đi du lịch cùng nhau.

Điều khiến công chúng yêu mến nhóm nghệ sĩ này không chỉ là ánh hào quang của những ngôi sao sân khấu mà chính là sự gắn kết bình dị ngoài đời thường. Sau khi rời xa ánh đèn sân khấu hoặc tạm gác lại bộn bề công việc, họ lại cùng nhau xách vali lên và đi du lịch, diện những trang phục đồng điệu đầy sắc màu và lưu lại những khoảnh khắc vui tươi, tinh nghịch như thời con gái.

Tình bạn kéo dài nhiều thập kỷ của 6 nữ nghệ sĩ không chỉ là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho họ ở tuổi xế chiều mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ cho công chúng về một lối sống tích cực, yêu đời và luôn trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc sống.

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Tags

sao Việt

hội thiếu nữ U70

NSND

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Nhà hát Tuổi trẻ

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Tú Oanh

Ngọc Bích

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