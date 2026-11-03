Cao 625 m so với mặt nước, dài gần 3 km, cầu Hẻm núi Hoa Giang ở Trung Quốc không chỉ lập kỷ lục thế giới mà còn trở thành tổ hợp du lịch mạo hiểm thu hút hàng triệu lượt khách.

Cảnh tượng vô thực trên cây cầu cao nhất thế giới

Giữa những dãy núi trùng điệp ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, cầu Hẻm núi Hoa Giang (Huajiang Grand Canyon Bridge) gây ấn tượng không chỉ bởi quy mô và độ cao kỷ lục, mà còn bởi những cảnh tượng đặc biệt được tạo nên trong quá trình vận hành. Một trong số đó là khoảnh khắc cầu vồng tròn hoàn chỉnh xuất hiện giữa hẻm núi và trụ cầu, bên dưới dòng nước trắng xóa đổ xuống từ thân cầu.

Đoạn video ghi lại hiện tượng này được đăng tải trên mạng xã hội ngày 23/8/2026, sau đó lan truyền trên nhiều nền tảng. Trong khung hình, màn nước trắng tạo thành cảnh tượng tựa thác đổ giữa không trung. Làn sương nước bao phủ khu vực bên dưới, nơi một vòng cầu vồng khép kín hiện lên rõ nét. Nhiều người thích thú khi lần đầu nhìn thấy cầu vồng có hình tròn hoàn chỉnh thay vì chỉ là một cung cong như thường thấy.

Clip: Facebook@ChinaWalk

Đằng sau khung cảnh ấy là một công trình giao thông đặc biệt.

Cầu Hẻm núi Hoa Giang bắc qua khu vực giáp ranh giữa huyện Trinh Phong và huyện Quan Lĩnh, tỉnh Quý Châu. Cầu dài 2.890 m, mặt cầu cách mặt nước bên dưới 625 m, nhịp chính dài 1.420 m. Hai thông số về độ cao mặt cầu và chiều dài nhịp của cầu treo tại khu vực miền núi đều thiết lập kỷ lục thế giới.

Công trình chính thức thông xe ngày 28/9/2025, rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai bên hẻm núi từ khoảng 2 giờ xuống còn 2 phút. Đây cũng là thời điểm cây cầu bắt đầu một hành trình mới, khi được định hướng kết hợp giao thông với du lịch ngay từ giai đoạn quy hoạch.

Ảnh: Tân Hoa Xã

Thay vì chỉ xây dựng một tuyến đường vượt núi, dự án đưa cây cầu cùng khu vực rộng hơn 50 km² xung quanh vào quy hoạch tổng thể, phát triển thành tổ hợp tham quan, trải nghiệm và giải trí. Lối đi vốn phục vụ công tác kiểm tra, bảo dưỡng bên trong dầm giàn thép được cải tạo thành hành lang ngắm cảnh dài 796 m. Ở giữa cầu có sảnh tham quan bằng kính và khu vực nhảy dù tầm thấp. Hai bên cầu còn có đường chạy màu xanh dài 1.411 m, được xây dựng bằng cách tận dụng các tấm ổn định chống gió của công trình.

Du khách có thể đi thang máy lên khu vực tham quan bên trong cầu để ngắm toàn cảnh hẻm núi từ độ cao hàng trăm mét. Nơi đây tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm mạo hiểm như nhảy bungee không dây ở độ cao lớn, chạy đua tốc độ trên cầu hay thử thách giữ thăng bằng trên lối đi hẹp. Khi đêm xuống, cây cầu tiếp tục trở thành điểm nhấn với chương trình trình diễn ánh sáng kết hợp màn nước.

Công trình cũng dần trở thành địa điểm tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế, trong đó có giải thử thách ba môn phối hợp quốc tế mang tên “Cây cầu cao nhất thế giới” và giải nhảy dù trên cầu cao quốc tế.

Ảnh: Tân Hoa Xã

Điểm du lịch hút 3,3 triệu lượt khách

Sau một năm thông xe, riêng khu du lịch kết hợp với cây cầu đã đón 3,3 triệu lượt khách, theo số liệu do đơn vị vận hành dự án công bố vào ngày 28/9/2026. Cây cầu cũng sở hữu hai kỷ lục Guinness World Records: cây cầu cao nhất thế giới và màn trình diễn ánh sáng kết hợp màn nước trên cầu cao nhất thế giới. Công trình được tạp chí Time của Mỹ lựa chọn vào danh sách 100 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới năm 2026, đồng thời nhận giải Vàng ITIA của ngành đầu tư du lịch Trung Quốc.

Sức hút của cây cầu không chỉ thể hiện qua lượng khách tham quan mà còn tạo ra những thay đổi đối với đời sống người dân địa phương. Hàng chục cơ sở lưu trú và nhà hàng mới đã xuất hiện ở hai bên hẻm núi, trong khi lượng tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng tăng lên.

Ảnh: Tân Hoa Xã

Trước đây, địa hình núi non chia cắt khiến việc vận chuyển nông sản gặp nhiều khó khăn, nhiều người trẻ phải rời quê đi làm ăn xa. Sau khi cầu thông xe, một bộ phận người dân bắt đầu mở homestay, cửa hàng đặc sản, kinh doanh các sản phẩm địa phương như tiêu Hoa Giang, mật ong và bánh cắt sợi truyền thống.

Ông Lương Thiệu Vũ, người dân làng Hoa Giang, thị trấn Bình Nhai, huyện Trinh Phong, cho biết trước kia núi cao ngăn cách khiến nông sản khó tiêu thụ, thanh niên chủ yếu phải đi nơi khác kiếm sống. Nay nhiều hộ gia đình đã có thể mở cơ sở lưu trú, cửa hàng đặc sản và kiếm thêm thu nhập từ hoạt động du lịch.

Từ một công trình giúp rút ngắn thời gian đi lại giữa hai bên hẻm núi, cầu Hẻm núi Hoa Giang đang trở thành điểm kết nối các tuyến du lịch nổi tiếng của Quý Châu, trong đó có thác Hoàng Quả Thụ và khu thắng cảnh Vạn Phong Lâm. Chính quyền tỉnh này dự kiến tiếp tục cải thiện trải nghiệm tham quan, kết nối các tuyến du lịch chất lượng cao, thúc đẩy sự gắn kết giữa giao thông, du lịch văn hóa và phát triển nông thôn.

Nguồn: Tân Hoa Xã