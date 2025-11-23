Những ngày gần đây, phố Hàng Mã (Hà Nội) vẫn là địa điểm mà nhiều người tìm tới để mua những món đồ trang trí Giáng sinh hoặc ghé qua chụp vài tấm ảnh không khí lễ hội. Tuy nhiên, ghi nhận trong chiều 23/11 cho thấy khung cảnh trên tuyến phố này đã có nhiều thay đổi rõ rệt, khác hẳn so với thời điểm trước.

Video: Cảnh tượng tại "phố Noel" trên Hàng Mã lúc này

Sự thay đổi rõ rệt trên phố Hàng Mã

Điều gây chú ý lớn nhất là hàng loạt cửa hàng đã thu dọn, tháo dỡ phần trang trí Noel được trưng bày bên ngoài sau khi có sự can thiệp của lực lượng chức năng. Nhiều món đồ kích thước lớn, được treo hoặc đặt trải dài trước cửa tiệm - nay đã được đưa vào bên trong hoặc chuyển đi nơi khác. Sự thay đổi này khiến diện mạo tuyến phố trở nên khác biệt rõ rệt chỉ trong một buổi chiều.

Cả con phố có những thay đổi rõ rệt

Đáng chú ý nhất là khu vực quanh đoạn số 78 Hàng Mã, nơi trước đó từng là một trong những góc nổi bật nhất phố, thường xuyên khiến người đi đường dừng lại ngắm nhìn. Chiều nay, toàn bộ phần trang trí Noel bên ngoài các cửa hàng quanh vị trí này gần như đã được tháo dỡ hoàn toàn. Không còn hình ảnh những mô hình kích thước lớn hay dải đèn bao phủ mặt tiền, thay vào đó là mặt bằng trống trải hơn hẳn.

Khu vực quanh số 78 Hàng Mã trước đó

Thời điểm hiện tại

Song song với việc thu dọn, một số cửa hàng cũng tiến hành sửa sang lại phần mái che, biển hiệu và khu vực phía trước cửa tiệm. Nhiều chủ cửa hàng cho biết họ đang điều chỉnh lại cách bày trí cũng như thiết kế không gian, tránh để ảnh hưởng tới không gian vỉa hè.

Một số cửa hàng sửa sang và thu gọn phần mái che, biển hiệu

Bên cạnh đó, nhiều cửa hàng khác cũng đang trong quá trình thu dọn và sắp xếp lại hàng hóa, hạn chế đặt các món đồ trang trí có kích thước lớn bên ngoài như trước. Những mô hình người tuyết, tuần lộc, cây thông cỡ đại - thường được trưng bày ngay sát mép vỉa hè - không còn xuất hiện dày đặc.

Các cửa hàng tiếp tục thu dọn

Hiện tại, hoạt động kinh doanh trên phố Hàng Mã nhìn chung vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, điểm dễ nhận thấy nhất là vỉa hè đã thông thoáng hơn rất nhiều. Không gian đi lại cho người dân và du khách rộng rãi hơn, hạn chế tình trạng chen chúc trước các cửa hàng như trước đây. Phần lớn cửa tiệm hiện tập trung bày bán đồ trang trí bên trong phạm vi cửa hàng, thay vì mở rộng ra khu vực vỉa hè.

Sự thay đổi diễn ra khá nhanh, khiến nhiều người đến Hàng Mã trong chiều nay không khỏi ngạc nhiên. Nếu như trước đó, các cửa hàng trên tuyến phố có nhiều món đồ Giáng sinh bày tràn ra không gian phía ngoài, thì giờ đây mọi thứ được thu gọn lại, tạo nên một diện mạo khác - gọn gàng và thông thoáng hơn.

Khung cảnh con phố rộng và thoáng hơn hẳn

Ở thời điểm Giáng sinh đang đến gần, sự thay đổi của Hàng Mã khiến nhiều người bất ngờ và thu hút sự chú ý. Những thay đổi ghi nhận vào chiều 23/11 cho thấy Hàng Mã đang bước vào giai đoạn sắp xếp lại không gian kinh doanh, tạo nên một khung cảnh mới mẻ hơn so với những ngày trước đó - gọn gàng, thoáng và trật tự hơn.