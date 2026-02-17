Cảnh tượng sáng mùng 1 Tết tại gia đình một người: Nhiều người tò mò vì sao

Sáng mùng 1 Tết, khi nhiều gia đình còn đang chúc nhau những lời đầu năm, một người dùng đăng tải đoạn video ghi lại khung cảnh trước cửa nhà mình. Cụ thể, con đường trước nhà có nhiều những mảnh giấy vương vãi, số lượng khi nhìn bằng mắt thường có thể thấy khá nhiều. Hình ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, nhiều người thắc mắc chuyện gì đã xảy ra trong đêm Giao thừa.

Chính chủ cho biết, những mảnh giấy xuất hiện trước cửa nhà anh chính là xác pháo hoa sau đêm đón năm mới. Một số bình luận cho rằng có thể nhiều hộ gia đình trong khu vực đã cùng đốt pháo vào thời khắc chuyển giao năm mới, để lại “dấu tích” rõ rệt vào sáng hôm sau.

Ảnh VA

Từ câu chuyện này, không ít người đặt câu hỏi: người dân hiện nay được đốt pháo như thế nào là đúng quy định? Và làm sao để vui Tết vừa rực rỡ, vừa an toàn?

Đốt pháo thế nào là đúng quy định?

Theo Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, người dân được sử dụng pháo hoa trong các dịp lễ, Tết, sinh nhật, cưới hỏi… nhưng phải là pháo hoa không gây tiếng nổ. Nghị định này cũng nêu rõ, pháo hoa được phép sử dụng là sản phẩm khi đốt tạo ra hiệu ứng ánh sáng, màu sắc trong không gian, không phát ra tiếng nổ.

Cũng theo Nghị định 137, cá nhân chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh. Hiện nay, việc cung ứng pháo hoa hợp pháp chủ yếu do các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng sản xuất và phân phối.

Đáng lưu ý, pháp luật nghiêm cấm hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo nổ hoặc pháo hoa nổ trái phép. Theo quy định tại Nghị định 144/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, hành vi sử dụng pháo nổ trái phép có thể bị phạt tiền lên tới hàng chục triệu đồng; trường hợp nghiêm trọng còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật Hình sự.

Ảnh minh họa

Như vậy, việc đốt pháo trong đêm Giao thừa không bị cấm hoàn toàn, nhưng phải đúng loại pháo được phép và đúng nguồn gốc hợp pháp.

Lưu ý an toàn cho người dân tự đốt pháo hoa trong dịp Tết

Bên cạnh yếu tố pháp lý, cơ quan chức năng nhiều năm qua liên tục khuyến cáo người dân cần đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy khi sử dụng pháo hoa. Theo hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an), pháo hoa nên được đốt ở khu vực thoáng đãng, cách xa vật liệu dễ cháy như mái tôn, cây khô, phương tiện giao thông hoặc bình gas. Không nên đốt trong phòng kín, ban công hẹp hoặc sát dây điện.

Người sử dụng cần đọc kỹ hướng dẫn của nhà sản xuất, đặt pháo trên mặt phẳng chắc chắn, châm lửa rồi lùi ra khoảng cách an toàn. Trường hợp pháo không hoạt động, không nên lại gần ngay mà cần chờ một thời gian để tránh nguy cơ phát nổ bất ngờ. Đồng thời, nên chuẩn bị sẵn nước, cát hoặc bình chữa cháy mini để xử lý tình huống phát sinh.

Ảnh minh họa

Một vấn đề khác thường bị bỏ qua là việc thu gom tàn pháo sau khi sử dụng. Thực tế cho thấy, sau đêm Giao thừa, nhiều tuyến đường, khu dân cư xuất hiện giấy đỏ, ống pháo và mảnh vụn còn sót lại. Nếu không dọn dẹp kịp thời, những tàn lửa nhỏ có thể âm ỉ cháy, tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn. Ngoài ra, việc xả rác bừa bãi cũng ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị trong ngày đầu năm mới.

Đón năm mới, vui chơi trong dịp Tết Nguyên đán bằng pháo hoa là nhu cầu chính đáng khi pháp luật cho phép. Tuy nhiên, để niềm vui đầu năm trọn vẹn, mỗi gia đình cần tuân thủ đúng quy định, sử dụng pháo hợp pháp và chủ động đảm bảo an toàn, giữ gìn không gian chung. Bởi đôi khi, điều tạo nên một khởi đầu may mắn không chỉ là ánh sáng rực rỡ trên bầu trời, mà còn là ý thức trách nhiệm trong chính ngõ nhỏ trước nhà mình.