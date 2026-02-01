Cảnh tượng ngay lúc này tại công trường gần 60 năm giữa lòng TP.HCM: Nhiều người không tin vào mắt mình

Những ngày cuối tháng 1/2026, nhiều người đi ngang qua khu vực vòng xoay Công trường Quốc tế không khỏi chững lại vài giây. Công trình quen thuộc suốt hàng chục năm – Hồ Con Rùa – bỗng khoác lên mình diện mạo khác hẳn: sáng sủa hơn, gọn gàng hơn và có phần “lạ” so với ký ức của không ít người Sài Gòn.

“Thay áo” đón Tết: Hồ Con Rùa khác lạ giữa trung tâm thành phố

Theo ghi nhận của Dân Trí, Hồ Con Rùa là một trong những điểm được TP.HCM ưu tiên chỉnh trang trong kế hoạch cải tạo cảnh quan đô thị trung tâm dịp Tết Bính Ngọ 2026. Chỉ sau khoảng một tuần thi công, công trình đã gây chú ý với lớp sơn mới tông xanh ngọc – trắng – vàng nhạt, thay thế gam màu cũ vốn đã xuống cấp theo thời gian.

Hệ thống đài phun nước, cụm cột bê tông trung tâm, các bậc tam cấp và khu vực lan can bao quanh đều được làm mới. Ban ngày, Hồ Con Rùa trông sáng hơn rõ rệt; ban đêm, hệ thống chiếu sáng được bổ sung giúp không gian trở nên nổi bật giữa dòng xe cộ tấp nập.

Hình ảnh hồ Con Rùa đã vô cùng quen thuộc với người dân và du khách (Ảnh PLO)

Khu vực hồ hiện tại đang thực hiện chỉnh trang (Ảnh PLO)

Không chỉ phần kiến trúc trung tâm, vỉa hè xung quanh cũng được chỉnh trang đồng bộ, lát lại mặt đường, dọn dẹp bồn cây và bố trí lại các điểm ngồi nghỉ chân. Theo Báo Lao Động, việc chỉnh trang này nằm trong kế hoạch cải tạo nhiều nút giao và không gian công cộng trọng điểm của TP.HCM nhằm tạo diện mạo mới cho khu trung tâm trước Tết.

Chính sự thay đổi nhanh chóng này khiến không ít người dân “không tin vào mắt mình”. Trên mạng xã hội, nhiều hình ảnh so sánh “trước – sau” Hồ Con Rùa được chia sẻ với những bình luận trái chiều: người thích sự tươi mới, người lại bồi hồi vì cảm giác quen mà lạ.

Thêm một số hình ảnh về diện mạo mới của hồ Con Rùa (Ảnh PLO)

Từ ký ức đô thị đến điểm dừng chân của nhiều du khách

Hồ Con Rùa được xây dựng vào giai đoạn 1965–1967, tính đến nay đã gần 60 năm tuổi. Theo Tuổi Trẻ, khu vực này từng là vị trí cổng Khảm Khuyết của Thành Gia Định xưa, sau đó được người Pháp quy hoạch thành vòng xoay, trước khi trở thành công trình kiến trúc quen thuộc của Sài Gòn như ngày nay.

Trải qua nhiều thập kỷ, Hồ Con Rùa không chỉ là một nút giao thông mà còn là không gian sinh hoạt cộng đồng đặc biệt. Báo Thanh Niên từng nhận định, đây là một trong số ít công trình mà tên gọi dân gian – “Hồ Con Rùa” – vẫn tồn tại song song với tên hành chính “Công trường Quốc tế”, như một phần ký ức đô thị của người Sài Gòn.

Những bức ảnh cũ về hồ Con Rùa (Ảnh Pinterest)

Trước đây, nơi này gắn liền với hình ảnh sinh viên tụ tập, ăn vặt vỉa hè, ngồi trò chuyện đến khuya. Tuy nhiên, theo thời gian, thành phố tăng cường quản lý trật tự, các hoạt động bán hàng rong dần được hạn chế. Hồ Con Rùa vì thế cũng chuyển mình, từ một điểm tụ tập ồn ào sang không gian dạo bộ, nghỉ chân và quan sát nhịp sống đô thị.

Sau đợt chỉnh trang năm 2026, sự thay đổi này càng rõ nét. Nhiều du khách, đặc biệt là khách trẻ và khách quốc tế, coi Hồ Con Rùa như một điểm dừng ngắn trong hành trình city tour khi tham quan khu trung tâm quận 1 – quận 3. Không ít người ghé qua chỉ để chụp vài bức ảnh, ngồi lại vài phút giữa dòng xe cộ, rồi tiếp tục hành trình.

Theo Sài Gòn Giải Phóng, chính việc giữ được cấu trúc cơ bản nhưng làm mới không gian đã giúp Hồ Con Rùa vừa quen vừa lạ, đủ để thu hút sự tò mò của du khách mà không đánh mất vai trò không gian công cộng của người dân thành phố.

Hồ Con Rùa không chỉ là nơi được du khách mà cả người dân bản địa yêu thích (Ảnh ST)

Giữa một TP.HCM không ngừng thay đổi, Hồ Con Rùa – công trình gần 60 năm tuổi – vẫn hiện diện theo cách riêng. Diện mạo mới sau chỉnh trang có thể còn gây tranh luận, nhưng khó phủ nhận rằng nơi đây đang bước vào một giai đoạn khác: ít ồn ào hơn, gọn gàng hơn và mở ra một cách trải nghiệm đô thị chậm rãi giữa trung tâm thành phố.