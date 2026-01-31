Chuyến tàu mới nhất của đường sắt Việt Nam: Mới chạy được 1 ngày, không gian trên tàu gây chú ý

Những ngày giáp Tết, khi nhịp sống trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết, đường ray Bắc – Nam lại chứng kiến một hành trình rất đặc biệt. Không chỉ đơn thuần là đưa người dân về quê sum họp, đoàn tàu mang tên “Chuyến tàu Hạnh phúc” được giới thiệu như một thông điệp nhân văn của ngành đường sắt trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Theo thông tin từ Báo Nhân Dân, chương trình “Chuyến tàu Hạnh phúc” là hoạt động phối hợp cùng Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, hướng tới tri ân những con người thầm lặng phía sau mỗi chuyến tàu an toàn, đúng giờ, đồng thời mang đến không khí Tết sớm cho hành khách trong cao điểm cuối năm.

Ảnh minh hoạ

Khi chuyến tàu không chỉ để di chuyển

Theo thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đoàn tàu gắn với chương trình “Chuyến tàu Hạnh phúc” được tổ chức trên trục Bắc – Nam trong dịp cao điểm Tết Bính Ngọ 2026, với lịch trình cụ thể đã được ấn định.

Cụ thể, tàu SE10 xuất phát tại Ga Sài Gòn lúc 13h20 ngày 30/1/2026, đưa hành khách ra Bắc trong không khí Tết cận kề. Sau khi hoàn thành hành trình và về đến Hà Nội, đoàn tàu này quay đầu lập tàu SE5, chính thức mang mác “Chuyến tàu Hạnh phúc” trong chiều ngược lại.

Lễ ra mắt chương trình “Chuyến tàu Hạnh phúc” được Báo Nhân Dân phối hợp tổ chức cùng ngành đường sắt vào ngày 2/2/2026, đúng thời điểm đoàn tàu SE5 bắt đầu hành trình từ Hà Nội trở lại TP.HCM. Đây được xem là mốc thời gian mang ý nghĩa biểu tượng, khi chuyến tàu không chỉ chuyên chở hành khách mà còn gửi gắm thông điệp sum vầy, tri ân và sẻ chia trong những ngày đầu xuân mới.

Hình bên ngoài tàu (Ảnh Youtube Quân Nguyễn Channel)

Ảnh Võ Bảo Phúc/Câu lạc bộ Đam mê đường sắt

Khác với các chuyến tàu Tết thông thường, “Chuyến tàu Hạnh phúc” được xây dựng như một không gian trải nghiệm mang đậm tinh thần sum vầy. Trên các toa tàu, hành khách dễ dàng bắt gặp những chi tiết trang trí mang sắc xuân, lời chúc năm mới, cùng các hoạt động nhỏ nhưng giàu cảm xúc, gợi nhớ đến bầu không khí đoàn viên quen thuộc của Tết Việt.

Theo chia sẻ từ phía đơn vị tổ chức, thông điệp lớn nhất của chương trình là “hạnh phúc bắt đầu từ những điều rất giản dị”. Đó là khoảnh khắc người công nhân đường sắt hoàn tất ca trực cuối năm, là niềm vui của người con xa quê khi cầm trên tay tấm vé về nhà, hay là ánh mắt háo hức của những gia đình lần đầu chọn tàu hỏa làm phương tiện về quê ăn Tết.

Gắn với hành trình Bắc – Nam dịp cao điểm

Trong cao điểm Tết Bính Ngọ 2026, ngành đường sắt tổ chức nhiều chuyến tàu tăng cường trên trục Bắc – Nam, trong đó có những đoàn tàu được gắn với hoạt động truyền thông của “Chuyến tàu Hạnh phúc”. Các chuyến tàu xuất phát từ TP.HCM, Hà Nội và các ga lớn dọc tuyến không chỉ giải tỏa áp lực đi lại dịp cuối năm mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh thân thiện, gần gũi của đường sắt Việt Nam.

Đại diện ngành đường sắt cho biết, ngoài việc đảm bảo an toàn kỹ thuật và chất lượng phục vụ, yếu tố cảm xúc của hành khách trong dịp Tết cũng được đặc biệt chú trọng. “Chuyến tàu Hạnh phúc” vì thế không đặt nặng hình thức, mà tập trung vào trải nghiệm thật, cảm xúc thật của những con người trên hành trình về nhà.

Một số hình ảnh bên trong chuyến tàu sum vầy, hạnh phúc, ra mắt dịp sát Tết Bính Ngọ 2026 (Ảnh Võ Bảo Phúc/Câu lạc bộ Đam mê đường sắt)

Về cơ bản, các chuyến tàu trong khuôn khổ cao điểm Tết 2026 vẫn áp dụng chính sách bán vé chung của ngành đường sắt. Giá vé được niêm yết theo từng loại chỗ như ghế ngồi mềm điều hòa, khoang nằm 6 giường hoặc 4 giường, dao động tùy thời điểm và cự ly di chuyển. Dịp Tết, mức giá có thể cao hơn ngày thường nhưng được công bố công khai, minh bạch.

Hành khách có thể mua vé thông qua các kênh quen thuộc như website chính thức của ngành đường sắt, ứng dụng bán vé trực tuyến hoặc trực tiếp tại các nhà ga. Vé điện tử tiếp tục được khuyến khích sử dụng, giúp việc đi tàu trở nên nhanh gọn và thuận tiện hơn trong những ngày cao điểm đông đúc.

Điều khiến “Chuyến tàu Hạnh phúc” được chú ý không nằm ở việc ra mắt một đoàn tàu mới, mà ở cách ngành đường sắt kể câu chuyện Tết bằng chính hành trình quen thuộc Bắc – Nam. Khi máy bay, xe khách vẫn là lựa chọn phổ biến, tàu hỏa âm thầm giữ lại một nhịp đi chậm rãi, đủ để người ta cảm nhận rõ hơn không khí Tết đang đến rất gần.



