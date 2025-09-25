Cảnh tượng không tưởng trên đường phố Macau (Trung Quốc) sau "cơn cuồng nộ" của siêu bão Ragasa

Chính quyền Macau (Trung Quốc) đã phát tín hiệu bão cấp 10 - mức cảnh báo cao nhất - khi tâm bão đi sát thành phố, kéo theo gió mạnh cấp cuồng phong và ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực thấp trũng.

Trong khi bão buộc hàng nghìn người phải sơ tán, một số khu vực bị cắt điện để đảm bảo an toàn, thì trên mạng xã hội lại xuất hiện những đoạn video siêu thực: hàng chục người dân tụ tập dọc Đại lộ Almirante Lacerda và đường Rua da Doca Seca để “đánh bắt” cá ngay giữa phố khi nước lũ bắt đầu rút.

Video SMCP

Những “ngư dân bất đắc dĩ” này sử dụng đủ loại dụng cụ, từ bao tải, lưới đánh cá cho đến những phương tiện ngẫu hứng như xe đạp, thậm chí cả thùng ấp trẻ sơ sinh để chở chiến lợi phẩm. Một số phụ huynh còn đưa con nhỏ theo cùng để tham gia cảnh tượng hiếm có này. Theo báo cáo, không ít người đã có “một mẻ thu hoạch lớn” ngay gần khu vực chùa A-Ma, một di tích lịch sử nổi tiếng của Macau.

Dù khung cảnh khá vui vẻ và hài hước, nhưng giới chức Macau nhiều lần nhấn mạnh người dân phải tuyệt đối ở trong nhà trong giai đoạn bão nguy hiểm nhất. Trung tâm Ứng phó Bảo vệ Dân sự cho biết đã ghi nhận hàng loạt sự cố như cây đổ, giàn giáo sập, cùng với 4 trường hợp bị thương. Công ty điện lực thành phố cũng chủ động ngắt điện tại các khu vực ngập sâu để phòng ngừa rủi ro.

Đến chiều cùng ngày, Cục Khí tượng và Địa vật lý Macau đã hạ mức cảnh báo nước dâng do bão từ đỏ xuống xanh, cho thấy mực nước đã rút dưới 0,5m. Tín hiệu bão số 10 cũng được hạ xuống cấp 8 vào lúc 16h, khi Ragasa di chuyển ra xa khỏi thành phố.

Nguồn: thestandard