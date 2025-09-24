Gia đình 3 người bị sóng cuốn ra biển: Cảnh báo quan trọng, nhất là với khách du lịch khi bão Ragasa đổ bộ

Những ngày qua, tình hình siêu bão Ragasa đang được quan tâm hơn bao giờ hết. Bởi theo truyền thông quốc tế, đây có thể là cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm 2025. Theo AP News và Reuters, bão Ragasa gây ra sóng cao tới 10 mét, mưa lớn kỷ lục, kéo theo lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ - nơi cơn bão quần thảo.

Chính bởi vậy, những cảnh báo về cơn bão liên tục được phát đi trong thời gian này. Tuy nhiên, vẫn có nhiều trường hợp do chủ quan, đặc biệt là các du khách đang trong hành trình du lịch, mà để xảy ra nhiều vụ việc đáng tiếc.

Sau đây là một ví dụ như thế, vụ việc xảy ra vào hồi thứ 3 ngày 23/9 theo giờ Hongkong (Trung Quốc), 3 người trong một gia đình bị sóng cuốn tại bờ biển Chai Wan. Cụ thể, tờ The Standard đưa tin, vào khoảng 3 giờ chiều, cảnh sát địa phương nhận được tin báo từ một người đàn ông nói rằng có người rơi xuống nước gần số 60 phố Ka Yip. Đây là khu vực bờ kè ngay sát biển, khả năng cao nhóm người đang đứng ngắm sóng.

Khu vực xảy ra vụ việc (Ảnh The Standard)

Người cha cố gắng gượng để nổi lên và đã tỉnh lại khi lực lượng cứu hộ đưa vào bờ. Trong khi đó, người phụ nữ được cho vào người mẹ và đứa trẻ vẫn. Các nhân viên y tế lập tức tiến hành hồi sức tại hiện trường, sau đó đưa các nạn nhân tới bệnh viên Eastern. The Standard cho biết thêm, đến thời điểm đưa tin, tình trạng sức khỏe của hai nạn nhân bất tỉnh vẫn chưa được công bố chi tiết.

Trên thực tế, vẫn chưa có thông tin chính xác thêm về vụ việc hay kết quả điều tra của cơ quan chức năng. Song vụ việc vẫn làm dấy lên tranh cãi về việc nhiều người dân hay các du khách vẫn có thói quen "ra biển ngắm sóng" trong lúc bão lớn, bất chấp các cảnh báo an toàn.

Video ghi lại cảnh đưa nạn nhân lên bờ (Video The Standard)

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường hỗ trợ các nạn nhân (Ảnh The Standard)

Vì sao cần hạn chế ra ngoài khi có bão?

Khi có bão, đặc biệt là những cơn bão mạnh như Ragasa, việc tuân thủ các cảnh báo và chỉ dẫn của cơ quan chức năng là vô cùng quan trọng để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng. Bão Ragasa, với sức gió lên đến 250km/h, đã chứng minh mức độ tàn phá khủng khiếp của các cơn bão siêu mạnh. Lý do chính khiến người dân được khuyến cáo hạn chế ra đường khi có bão là sự nguy hiểm tiềm tàng mà bão mang lại.

Bão có thể gây ra gió mạnh, sóng lớn, mưa to kéo dài và lũ quét, tất cả đều có thể dẫn đến tình huống cực kỳ nguy hiểm cho những ai không có biện pháp bảo vệ đúng cách. Các cơ quan khí tượng cảnh báo rằng sức gió mạnh là yếu tố nguy hiểm nhất trong bão.

Gió có thể làm đổ cây cối, sập nhà cửa, cuốn trôi các vật thể lớn, thậm chí là gây hư hỏng hạ tầng giao thông như cầu cống, đường xá. Với bão Ragasa, sức gió mạnh cấp 17 đã làm tê liệt giao thông tại nhiều nơi như Hong Kong (Trung Quốc) và Quảng Đông (Trung Quốc). Gió mạnh có thể dễ dàng làm người đi bộ mất thăng bằng, gây tai nạn hoặc cuốn người vào các khu vực nguy hiểm như biển, sông.

Thiệt hại bão Ragasa gây ra tại đường phố những nơi nó đi qua (Ảnh X, AFP)

Thêm vào đó, lũ lụt là một trong những hậu quả nghiêm trọng mà bão mang lại. Mưa lớn trong suốt một thời gian dài làm cho hệ thống thoát nước không thể xử lý kịp, dẫn đến ngập úng diện rộng. Đặc biệt khi có sóng lớn như trong bão Ragasa, nước có thể dâng cao nhanh chóng và bao phủ cả các khu vực thấp trũng, tạo thành những "vũng lầy" nguy hiểm. Việc đi lại trong môi trường ngập nước không chỉ khó khăn mà còn tiềm ẩn nguy cơ bị điện giật hoặc bị cuốn đi bởi dòng nước.

Một yếu tố không thể bỏ qua là sự thay đổi của thời tiết trong bão. Mưa to và gió lớn có thể làm cho tầm nhìn bị hạn chế, rất dễ dẫn đến tai nạn giao thông. Đặc biệt là khi đường phố trở nên trơn trượt, các phương tiện di chuyển không thể kiểm soát tốt. Những cơn bão lớn như Ragasa còn có thể gây sạt lở đất ở những khu vực đồi núi, ảnh hưởng đến việc di chuyển và tính mạng của người dân.

Ảnh AFP

Vì vậy, hạn chế ra ngoài khi có bão là điều cần thiết để giảm thiểu các rủi ro về an toàn cá nhân. Các cơ quan chức năng luôn khuyến cáo rằng chỉ nên di chuyển khi có nhu cầu cấp thiết, và khi đó, người dân cần phải chuẩn bị kỹ càng các vật dụng bảo vệ như áo mưa, giày chống trơn trượt, và tránh đứng dưới các cây cối hay kết cấu có thể đổ sập.

Ngoài ra, khi có bão, người dân cần tránh đến gần các khu vực ven biển hoặc sông suối, vì mực nước có thể dâng lên nhanh chóng, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Bão Ragasa đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều khu vực mà nó đi qua, khiến cả các quốc gia và khu vực bị ảnh hưởng phải vật lộn với những hậu quả nặng nề. Dưới đây là một số thống kê về thiệt hạu ban đầu cho đến thời điểm hiện tại:

Thiệt hại ban đầu từ bão Ragasa: Số người chết: Philippines: Ít nhất 10 người thiệt mạng do mưa lũ và sạt lở đất. Đài Loan (Trung Quốc): 14 người chết do vỡ hồ, nhiều người mất tích do lũ quét. Số người sơ tán: Philippines: Hàng trăm nghìn người phải sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm. Đài Loan (Trung Quốc): Hơn 200.000 người di dời đến nơi an toàn. Hệ thống giao thông bị ảnh hưởng: Hong Kong: Hơn 700 chuyến bay bị hủy, giao thông tê liệt. Quảng Đông (Trung Quốc): Hệ thống giao thông và điện bị gián đoạn nghiêm trọng. Thiệt hại cơ sở hạ tầng: Đài Loan: Nhiều đường xá, cầu cống bị sập do sạt lở đất. Hong Kong (Trung Quốc) và Quảng Đông: Nhiều khu vực ngập úng, gây hư hỏng nhà cửa và tài sản.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào sáng ngày 24/9/2025, siêu bão Ragasa đã tiến vào vùng biển phía Đông Bắc Việt Nam, cách Móng Cái khoảng 620km về phía Đông. Tại thời điểm đó, sức gió gần tâm bão đạt cấp 15 (167–183km/h), giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây – Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo, vào sáng ngày 25/9, bão sẽ vào vịnh Bắc Bộ và đổ bộ vào các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa. Khi đó, sức gió gần tâm bão có thể đạt cấp 11–12 (100–120km/h), giật trên cấp 13. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có thể có sóng cao từ 2–4m, vùng biển ngoài khơi có sóng cao từ 5–7m.

Mặc dù bão Ragasa đã suy yếu so với cường độ ban đầu, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại lớn. Người dân ở các khu vực dự báo ảnh hưởng cần chủ động phòng tránh, hạn chế ra ngoài khi không cần thiết, chằng chống nhà cửa, và tuân thủ các hướng dẫn của cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn.