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Cảnh tượng hàng nghìn con heo chết trong trận lũ lụt ở Trung Quốc: Công tác thu gom, xử lý gặp nhiều khó khăn

Chi Chi
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Trang trại bị ảnh hưởng vẫn đang chìm trong biển nước, với mực nước rút rất chậm, gây khó khăn cho công tác thu gom và xử lý xác vật nuôi.

Lũ lụt do bão nhiệt đới Maysak gây ra đã khiến 39 người thiệt mạng ở miền nam Trung Quốc, hầu hết là sau khi một con đập bị vỡ làm ngập thành phố Nam Ninh.

Ding Wei - Phó thị trưởng thành phố, đã công bố số người thiệt mạng tại một cuộc họp báo hôm thứ Năm (9/7), tăng mạnh so với con số 6 người được ghi nhận trước đó, sau khi lượng mưa kỷ lục làm vỡ các hồ chứa và gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở các thị trấn và thành phố trong khu vực Quảng Tây.

Nước lũ tràn ra từ chỗ vỡ của đập hồ chứa Liulan sau trận mưa lớn do bão Maysak gây ra vào ngày 7/7/2026 tại Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: VCG Nước lũ tràn ra từ chỗ vỡ của đập hồ chứa Liulan sau trận mưa lớn do bão Maysak gây ra vào ngày 7/7/2026 tại Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: VCG

Ông Ding cho biết công tác sửa chữa đường sá vẫn đang tiếp diễn và điện đã được khôi phục cho hơn 60.000 hộ gia đình.

Bên cạnh đó, những thiệt hại về tài sản cũng được ghi nhận. Những xác heo đã được nhìn thấy trôi nổi trong nước lũ sau khi một trang trại heo tại khu vực Quảng Tây bị ngập lụt do ảnh hưởng của bão Maysak và nhiều ngày mưa lớn.

Theo HK01, Cục Nông nghiệp và Nông thôn huyện Tân Dương đã xác nhận tính xác thực của đoạn video và ước tính rằng khoảng vài nghìn con heo đã chết. Một số xác heo được cho là đã bị ngập dưới nước khoảng hai ngày.

Hàng nghìn con heo đã bị ngập nước chết

Trang trại bị ảnh hưởng vẫn đang chìm trong biển nước, với mực nước rút rất chậm, gây khó khăn cho công tác thu gom và xử lý xác vật nuôi, truyền thông địa phương đưa tin.

Nguồn: Mothership, Al Jazeera

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lũ lụt

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