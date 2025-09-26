Bão Bualoi (tên địa phương là Opong), đã suy yếu sau khi đổ bộ vào đất liền vào rạng sáng 26/9 và là cơn bão mới nhất trong chuỗi các hiện tượng thời tiết cực đoan từ Thái Bình Dương tấn công khu vực châu Á. Trước đó, siêu bão Ragasa, một trong những cơn bão mạnh nhất trong nhiều năm, đã khiến ít nhất 25 người thiệt mạng ở miền Bắc Philippines và Đài Loan, chủ yếu do lũ lụt, trước khi đổ bộ vào Trung Quốc rồi tan dần trên lãnh thổ Việt Nam.

Cây cối đổ rạp khắp nơi (Ảnh: Prisco Cajes, OFM và Gardjun Rubio, CKC Calbayog)

Ảnh: Prisco Cajes, OFM và Gardjun Rubio, CKC Calbayog

Mực nước dâng cao (Ảnh: SB Member Ilonah Jean Lepatan / Facebook)

Nhiều căn nhà đổ sập trong bão

Clip: Carlo Guzman

Theo Cơ quan Phòng ngừa Thiên tai Philippines, Bualoi đã đổ bộ vào thị trấn San Policarpo, tỉnh Eastern Samar vào tối 25/9, với sức gió duy trì ở mức 110 km/h. Cơn bão gây mất điện diện rộng, làm ngập lụt nhiều khu vực và kích hoạt hai vụ sạt lở đất nhỏ.

Chính quyền cho biết hơn 73.000 người tại hai tỉnh Eastern Samar và Northern Samar đã phải sơ tán đến các trung tâm lánh nạn của chính phủ để tránh bão.

Tại tỉnh đảo Masbate, 4 trường hợp tử vong đã được ghi nhận: một người bị cây đổ đè, một người tử vong do tường sập, một người bị thương vong bởi gạch đá rơi xuống và một người bị sét đánh trong đêm 25/9.

Ảnh: Roel Amazona

Ảnh: Engr. Jerome Martinez

Clip: Jay-Ar Domalaon





Ảnh: Santi San Juan | MB

Mưa lớn gây lũ tại Philippines (Clip: Lay-Tea)

“Chúng tôi cần lực lượng hỗ trợ mở đường vì hiện nhiều tuyến giao thông huyết mạch chưa thể lưu thông, gây khó khăn cho việc vận chuyển lương thực và hỗ trợ y tế,” Thống đốc Masbate Ricardo Kho nói trong một cuộc họp báo. “Ngoài ra, chúng tôi cũng cần sớm khôi phục hoạt động tại các cảng biển để có thể tiếp nhận viện trợ từ những tỉnh khác.”

Theo dự báo, bão Bualoi - cơn bão nhiệt đới thứ 15 tấn công Philippines trong năm nay - có dải mưa và gió rộng khoảng 450 km tính từ tâm. Cơn bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, có khả năng quét qua các tỉnh ven biển đông dân phía Nam thủ đô Manila trong ngày 27/9 trước khi tiến vào Biển Đông. Các chuyên gia khí tượng cho rằng bão có thể mạnh lên thành cuồng phong trên đường hướng về Việt Nam.

Nguồn: ABC News