Cảnh tượng chưa từng xảy ra dịp Tết ở chợ đầu mối rất lớn miền Bắc

Theo thông tin từ người dân địa phương, những năm trước, vào thời điểm này, Thổ Tang luôn trong tình trạng xe cộ ra vào tấp nập, tiểu thương làm việc không ngơi tay. Hàng hóa tràn xuống cả lòng đường, xe tải lớn, nhỏ ra vào liên tục, thậm chí thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, năm nay, dù Tết Nguyên đán đang đến gần, hoạt động buôn bán lại có dấu hiệu chững lại rõ rệt. Nhiều hộ kinh doanh đóng cửa, không khí trầm lắng bao trùm nhiều tuyến phố.

Ông Nguyễn Văn Thanh - tiểu thương lâu năm ở Thổ Tang - chia sẻ: “Cảnh này rất hiếm gặp, gần như chưa từng xảy ra vào mùa Tết”.

Cửa hàng đóng, đường phố vắng lặng giữa mùa cao điểm buôn bán tại xã Thổ Tang.

Ghi nhận của PV Tiền Phong tại tuyến phố mới, xã Thổ Tang cho thấy hàng loạt ki-ốt cửa cuốn hạ kín, bảng hiệu phủ bụi, hàng hóa không còn được bày bán như thường lệ. Một số hộ vẫn duy trì hoạt động kinh doanh nhưng không buôn bán công khai. Cửa hàng gần như đóng kín, chỉ hé mở khi có khách quen đến gọi giao hàng. Hoạt động mua bán diễn ra âm thầm, dè dặt, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh sôi động thường thấy.

Bà Lê Thị Quý, tiểu thương tại xã Thổ Tang cho biết: Chi phí kinh doanh tại khu vực này hiện rất cao. Giá thuê mặt bằng dao động từ 150-200 triệu đồng/ki-ốt có diện tích khoảng 100m² mỗi tháng, chưa kể chi phí thuê nhân công, điện nước và các khoản phát sinh khác. “Việc ngừng buôn bán là bất đắc dĩ, khiến nhiều hộ kinh doanh đứng trước áp lực lớn”, bà Quý nói.

Theo bà Quý, việc tạm thời đóng cửa xuất phát chủ yếu từ tâm lý thận trọng trước các quy định mới liên quan đến hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc hàng hóa. Trong bối cảnh lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhiều hộ kinh doanh lựa chọn “án binh bất động” để nghe ngóng tình hình, tránh rủi ro phát sinh.

Các tiểu thương mong muốn các cơ quan chức năng có chính sách hướng dẫn, tháo gỡ để họ yên tâm buôn bán.

Cùng chung lo lắng, bà Đỗ Thị Quế cho hay cửa hàng của bà có nhiều mặt hàng tồn kho từ những năm trước chưa bán được nên không còn hóa đơn chứng từ. Một số hàng hóa thu gom trực tiếp từ nông dân cũng không có hóa đơn đầu vào. “Trình độ hiểu biết về thuế của chúng tôi còn hạn chế, chỉ mong các cơ quan chức năng có chính sách hướng dẫn, tháo gỡ để tiểu thương yên tâm làm ăn”, bà Quế chia sẻ.

Bên cạnh đó, không ít tiểu thương thừa nhận hoạt động buôn bán truyền thống tại Thổ Tang đang chịu sức ép lớn từ thương mại điện tử và các kênh phân phối hiện đại. Sức mua phân tán, chi phí đầu vào tăng, trong khi yêu cầu về tính minh bạch, chuẩn hóa trong kinh doanh ngày càng cao khiến nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ gặp khó, buộc phải thu hẹp hoặc tạm ngừng hoạt động.

Nhiều người lo ngại các tiểu thương tiếp tục đóng cửa nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn cung và giá cả thị trường trong những ngày Tết.

Đây không phải là lần đầu tiên Thổ Tang rơi vào cảnh đìu hiu. Trước đó, vào cuối tháng 5 đến giữa tháng 6/2025, trong các đợt cao điểm kiểm tra, xử lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhiều khu chợ, tuyến phố buôn bán tại đây cũng từng chứng kiến cảnh tiểu thương đóng cửa hàng loạt. Tuy nhiên, việc tình trạng này tái diễn đúng vào dịp cận Tết khiến không ít người lo ngại. Bởi lẽ, Thổ Tang không chỉ là nơi mưu sinh của hàng nghìn hộ dân mà còn đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng hàng hóa cho nhiều địa phương.

Đối thoại "nóng"

Hôm nay (15/1), UBND xã Thổ Tang đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa các hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn với đại diện Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục Thuế cơ sở số 9 và lực lượng Công an kinh tế.

Về vấn đề liên quan đến việc chuyển từ hình thức thuế khoán sang thuế kê khai, ông Tạ Quang Tuấn - đại diện Cơ quan Thuế cơ sở 9 - giải đáp: Đối với số lượng hàng hóa (tồn kho) nhập khẩu chính ngạch, pháp luật yêu cầu phải có hóa đơn, chứng từ hợp lệ, nhãn phụ, chứng nhận chất lượng… thì mới được phép lưu thông. Trường hợp bị mất nhãn phụ hoặc giấy tờ hợp quy, hộ kinh doanh có thể liên hệ bên bán để bổ sung. Đối với hàng không chính ngạch (hàng nhập lậu), cơ quan chức năng không thể hướng dẫn cách hợp thức hóa để lưu thông. Giải pháp duy nhất là các hộ kinh doanh phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật.

Các tiểu thương đưa ra những thắc mắc để cơ quan chức năng giải đáp tại buổi đối thoại.

Đối với việc quản lý trật tự kinh tế, ông Lê Xuân Minh - Trưởng Công an xã Thổ Tang - cho biết, các đợt kiểm tra đều có kế hoạch, mục tiêu cụ thể nhằm bảo đảm trật tự thị trường, chất lượng hàng hóa và quyền lợi người tiêu dùng. “Nếu hộ kinh doanh tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật thì không có lý do gì phải lo lắng hay ngừng kinh doanh. Không nên vì thấy nơi khác bị xử lý vi phạm mà tự đóng cửa hàng, gây ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán chung” ông Minh chia sẻ.

Trao đổi với PV Tiền Phong , ông Khổng Đình Trưởng, Chủ tịch UBND xã Thổ Tang cho biết, tại buổi đối thoại các vấn đề liên quan đến chuyên môn đã được các cơ quan chức năng trả lời, hướng dẫn trực tiếp; trường hợp vượt thẩm quyền, UBND xã sẽ tổng hợp, báo cáo và kiến nghị cấp trên sớm tháo gỡ.