Cảnh tượng buổi tối 2 ngày qua ở Đại Nội Huế khiến nhiều người bất ngờ, nhận xét: "Thật không tin nổi!"

Trong 1-2 ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn video ghi lại khung cảnh Đại Nội Huế vào buổi tối khiến không ít người bất ngờ, thậm chí phải thốt lên: Thật không tin nổi. Không gian Hoàng thành vốn quen thuộc với vẻ trầm mặc ban ngày bỗng trở nên rực sáng, đông đúc, dòng người nối nhau, thậm chí chật kín khu vực cổng vào Đại Nội.

Điều khiến nhiều người chú ý không chỉ là lượng khách lớn, mà còn là thời điểm diễn ra cảnh tượng này. Thay vì những khung giờ tham quan thông thường vào ban ngày, Đại Nội Huế lại thu hút đông đảo người dân và du khách khi đêm xuống.

Lượng khách về buổi tối ở Đại Nội Huế có thể nói là đông chưa từng có

Ảnh Quý Key

Theo Báo Tuổi Trẻ, tính riêng tối 25/4, lượng du khách đổ về Đại Nội Huế vào buổi tối lên con số hàng nghìn. Nguyên nhân thực sự là bởi, từ 20h00 các buổi tối từ 25/4 - 28/4, chương trình nghệ thuật "Hoàng cung Huyền ảo" được tổ chức bên trong Kinh thành.

Đây là hoạt động điểm nhấn thuộc Lễ hội mùa Hạ “Kinh thành tỏa sáng” trong khuôn khổ Festival Huế 2026. Đặc biệt, chương trình miễn phí vé vào cửa cho toàn bộ người dân và du khách.

Chính yếu tố miễn phí, cộng với thời điểm sát kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, đã khiến lượng khách đến Đại Nội Huế tăng mạnh. Với nhiều người, đây là cơ hội hiếm để bước vào không gian Hoàng cung khi đêm xuống, chứng kiến di tích quen thuộc được “đánh thức” bằng ánh sáng, âm nhạc và các hoạt động trình diễn.

Ảnh Báo Chính Phủ

Bên trong chương trình, du khách được trải nghiệm nhiều hoạt động gắn với văn hóa cung đình như nghi thức đổi gác, các màn trình diễn ánh sáng, âm thanh, hoạt cảnh tái hiện không khí chốn hoàng cung.

Theo Cổng thông tin TP.Huế, không chỉ dừng ở việc tham quan, “Hoàng cung Huyền ảo” tạo cảm giác như một hành trình đi qua các lớp ký ức của di sản. Những bức tường thành, mái điện, sân chầu và cổng cung được đặt trong lớp ánh sáng mới, khiến Đại Nội hiện lên khác hẳn với hình ảnh ban ngày.

Ban ngày đi Đại Nội Huế thế nào?

Dù chương trình buổi tối đang gây chú ý vì miễn phí, du khách cần lưu ý rằng việc tham quan Đại Nội Huế ban ngày vẫn áp dụng vé theo quy định thông thường. Theo bảng giá của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, vé tham quan Đại Nội Huế là 200.000 đồng/người lớn.

Vì vậy, nếu muốn khám phá Đại Nội kỹ hơn, du khách có thể chọn đi ban ngày để tham quan các công trình chính, sau đó quay lại vào buổi tối để trải nghiệm chương trình “Hoàng cung Huyền ảo”. Hai khung giờ này mang lại hai cảm giác khác nhau: ban ngày phù hợp để tìm hiểu kiến trúc, lịch sử, chụp ảnh rõ nét; còn ban đêm lại thiên về không khí lễ hội, ánh sáng và các màn trình diễn.

Ảnh Traveloka

Với người lần đầu đến Huế, tuyến tham quan cơ bản có thể bắt đầu từ Ngọ Môn, đi qua cầu Trung Đạo, sân Đại Triều, khu vực Điện Thái Hòa, sau đó đến Thế Miếu, Hiển Lâm Các và Cửu Đỉnh. Thời gian hợp lý để tham quan Đại Nội ban ngày là khoảng 2,5-3 tiếng. Nếu đi cùng người lớn tuổi, trẻ nhỏ hoặc muốn nghe thuyết minh, du khách nên dành nửa ngày để di chuyển thong thả hơn.

Trong dịp này, lượng khách đến Đại Nội có thể tăng cao cả ngày lẫn đêm. Du khách nên đi sớm vào buổi sáng để tránh nắng và tránh đông tại các điểm nổi bật. Nếu dự định xem chương trình buổi tối, nên có mặt trước 20h, chủ động chọn vị trí phù hợp, tránh chen lấn và bảo quản tư trang cá nhân.

Ảnh MiA

Giày thấp, giày thể thao, nước uống, mũ nón là những vật dụng nên chuẩn bị khi tham quan ban ngày vì khuôn viên Đại Nội khá rộng, nhiều đoạn phải đi bộ lâu. Với buổi tối, du khách nên chuẩn bị tâm lý đông người, nhất là trong những ngày cuối chương trình và sát kỳ nghỉ lễ.