Cảnh tượng bất ngờ trong ngôi nhà có gần 20 người ở Hải Phòng, 7 triệu lượt xem

Khoảnh khắc dễ thương được camera của gia đình ghi lại vào tối ngày 1/9 vừa qua.

Một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc thú vị trong phòng khách của một gia đình ở Hải Phòng mới đây lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút 7 triệu lượt xem.

Trong đoạn clip, gia đình khoảng 10 người lớn và 8 trẻ nhỏ đang ăn uống tại phòng khách. Sau đó, tiếng nhạc sôi động bất ngờ vang lên, 2 bé gái nhảy múa. Thấy vậy, tất cả mọi người đều đứng dậy, nhún nhảy rất vui vẻ. Một cụ ông đã cao tuổi cũng đứng dậy để hòa cùng niềm vui với con cháu. Khung cảnh gia đình vô cùng ấm áp, dễ thương khiến nhiều người bày tỏ ngưỡng mộ.

Được biết, khoảnh khắc dễ thương được camera của gia đình tại Hải Phòng ghi lại vào tối ngày 1/9 vừa qua.

Khoảnh khắc cả nhà đứng dậy nhảy múa vui vẻ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Dự (54 tuổi, ở phường Đường An, TP Hải Phòng) cho biết, đoạn clip được ghi lại trong nhà của bố mẹ bà là cụ Nguyễn Văn Vinh (80 tuổi) và cụ Bùi Thị Nga (73 tuổi).

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua, các con, cháu, chắt của cụ Vinh trở về nhà, quây quần bên nhau. Sau bữa ăn, cháu nội của bà Dự thích nhảy múa nên mọi người bật nhạc để cháu vui chơi. Khi thấy cháu nhảy, các thành viên trong nhà cũng lần lượt hưởng ứng, hòa theo điệu nhạc. Người phụ nữ bộc bạch, khoảnh khắc này diễn ra hoàn toàn ngẫu nhiên, đơn giản là mọi người thấy vui nên cùng nhau nhảy.

Bà Dự có 2 người con, hiện đều làm việc xa nhà. Các thành viên thường tranh thủ cuối tuần hoặc những dịp nghỉ lễ để trở về sum họp, quây quần ăn uống. Những lần sum họp đông đủ như vậy là dịp để các thế hệ trong gia đình bà Dự có thời gian trò chuyện với nhau.

Với bà Dự, bố mẹ, con cháu trong gia đình luôn khỏe mạnh, yêu thương nhau và có thật nhiều dịp đoàn tụ đông đủ như 2/9 vừa qua là niềm hạnh phúc lớn lao nhất.