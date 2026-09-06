HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cảnh tượng bất ngờ trong ngôi nhà có gần 20 người ở Hải Phòng, 7 triệu lượt xem

Lam Giang (Tổng hợp)
|

Khoảnh khắc dễ thương được camera của gia đình ghi lại vào tối ngày 1/9 vừa qua.

Một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc thú vị trong phòng khách của một gia đình ở Hải Phòng mới đây lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút 7 triệu lượt xem. 

Trong đoạn clip, gia đình khoảng 10 người lớn và 8 trẻ nhỏ đang ăn uống tại phòng khách. Sau đó, tiếng nhạc sôi động bất ngờ vang lên, 2 bé gái nhảy múa. Thấy vậy, tất cả mọi người đều đứng dậy, nhún nhảy rất vui vẻ. Một cụ ông đã cao tuổi cũng đứng dậy để hòa cùng niềm vui với con cháu. Khung cảnh gia đình vô cùng ấm áp, dễ thương khiến nhiều người bày tỏ ngưỡng mộ. 

Được biết, khoảnh khắc dễ thương được camera của gia đình tại Hải Phòng ghi lại vào tối ngày 1/9 vừa qua. 

Khoảnh khắc cả nhà đứng dậy nhảy múa vui vẻ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Dự (54 tuổi, ở phường Đường An, TP Hải Phòng) cho biết, đoạn clip được ghi lại trong nhà của bố mẹ bà là cụ Nguyễn Văn Vinh (80 tuổi) và cụ Bùi Thị Nga (73 tuổi). 

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua, các con, cháu, chắt của cụ Vinh trở về nhà, quây quần bên nhau. Sau bữa ăn, cháu nội của bà Dự thích nhảy múa nên mọi người bật nhạc để cháu vui chơi. Khi thấy cháu nhảy, các thành viên trong nhà cũng lần lượt hưởng ứng, hòa theo điệu nhạc. Người phụ nữ bộc bạch, khoảnh khắc này diễn ra hoàn toàn ngẫu nhiên, đơn giản là mọi người thấy vui nên cùng nhau nhảy. 

Bà Dự có 2 người con, hiện đều làm việc xa nhà. Các thành viên thường tranh thủ cuối tuần hoặc những dịp nghỉ lễ để trở về sum họp, quây quần ăn uống. Những lần sum họp đông đủ như vậy là dịp để các thế hệ trong gia đình bà Dự có thời gian trò chuyện với nhau. 

Với bà Dự, bố mẹ, con cháu trong gia đình luôn khỏe mạnh, yêu thương nhau và có thật nhiều dịp đoàn tụ đông đủ như 2/9 vừa qua là niềm hạnh phúc lớn lao nhất. 

Vụ lật xe khách khiến 4 người tử vong: Người phụ nữ 5 năm mất cả chồng lẫn con vì tai nạn giao thông
Tags

nhảy múa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

01:29
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

01:17
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại